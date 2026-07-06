Адвокатесса Асель Аргымбаева уже два года защищает в суде бизнесмена и оппозиционера Имамидина Ташова.

Ранее экс-главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и его соучастников признали виновными в попытке захвата власти, но свободы не лишили, а отправили под пробацию. После этого Аргымбаева рассказала, как расследуются дела о «госпереворотах» — на примере своего подзащитного, который не был приближен к власти и не считался другом президента.

«Совсем скоро начнутся судебные прения по уголовному делу основателя компании «KG Group» Имамидина Ташова, которого суд первой инстанции приговорил к 9 годам лишения свободы. Я решила показать вам изнанку этого громкого дела. Без эмоций. Только сухие факты», — написала Аргымбаева.

В своих соцсетях она привела отрывок допроса старшего следователя ГКНБ по Бишкеку Б. Джумалиева, проходившего в Бишкекском горсуде 23 апреля 2026 года. Касался допрос главного доказательства в деле против Имамидина Ташова. Видео было записано в СИЗО-1 человеком, которого осудили за мошенничество, а уже после возбуждения дела в отношении Ташова отпустили на свободу:

На вопрос адвокатов, как видео с режимного объекта (где запрещены телефоны) попало к следователю, Джумалиев отвечает:

— Оперативник скинул мне на личный номер WhatsApp

— Вы подлинность этих материалов проверяли?

— Подлинность — нет

— Достоверность записи?

— Нет, не проверял

— Изымалось ли устройство, на которое производилась видеозапись?

— Нет, не изымалось

«То есть главное доказательство обвинения следователь получил через WhatsApp, не проверив его подлинность, достоверность и даже не изъяв устройство, на которое оно было записано. Но и это не все. Согласно части 3 статьи 237 УПК КР после завершения внедрения конфидента уполномоченный орган обязан представить следователю официальный отчет», — пишет Аргымбаева.

В суде следователь пояснил:

— Такого отчета не было.

— Нет, он не составлялся.

А затем добавил еще одну фразу:

— Я даже не знал, что он (конфидент) находился в СИЗО.

«Итого: в материалах дела отсутствует отчет о завершении внедрения, отсутствует легализация действий конфидента в СИЗО, отсутствует судебная санкция на проведение соответствующих действий в следственном изоляторе, и самое главное, ключевое доказательство обвинения получено посредством пересылки с неизвестного источника сначала оперативному сотруднику по мессенджеру Zangi, тот в свою очередь пересылает его через WhatsApp следователю. Следователь, естественно подлинность записи не проверяет потому что ему это не интересно», — рассказывает она.

Главу стройкомпании KG Group Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Незаконное пересечение государственной границы КР».

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. По его словам, в конце 2023 года его якобы задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, и продержали в неволе восемь дней ему и близким в том числе тем, что отберут его компанию KG Group. Также он утверждал, что с него вымогали 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

Он несколько раз пытался навредить себе. Например, в Первомайском райсуде рассказал, что его пытали сотрудники ГКНБ и попытался порезать себе горло.

В СИЗО-1 он порезал себе живот одноразовой бритвой — в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям». Также Ташов снова пытался покончить с собой в СИЗО-1, порезав правую часть живота. В СИН говорили, что в камере нашли осколки зеркала.

Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение запрашивало для него 15 лет колонии.