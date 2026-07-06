Обращение экс-депутата БГК Кадыра Атамбаева опубликовала его сестра, художница Алия Шагиева. В нем он отмечает двойные стандарты по отношению к разным делам, сравнивая свое дело с делом о письм 75. А также отмечает, что он не вел себя как другие сыновья бывших президентов — Максим Бакиев или Айдар Акаев.

«У меня не было никаких связей с ОПГ и арсеналов оружия. Это сфабрикованная чушь и результат чьей-то паранойи. Полагаю, что меня просто взяли в заложники, чтобы шантажировать семью отца, Алмазбека Атамбаева. Двойные стандарты видны всем. В деле 75-и человек следствие окончили за месяц, а в деле Атамбаева и Султанбекова оно шло в 7 раз дольше — 7 месяцев. И это большая историческая несправедливость», — пишет политик.

Атамбаев сравнивает себя с другими сыновьями бывших президентов — Максимом Бакиевым и Айдаром Акаевым, отмечая, что не запятнал свою репутацию, как они.

«Я не вел себя как Максим Бакиев или Айдар Акаев: я не открывал банки, не рейдерил бизнесы, не отмывал деньги международной мафии, не «сидел» на инвестициях или таможне. Но именно я сижу 8 месяцев в СИЗО с клопами и тараканами, когда в страну спокойно летает Максим, а Ширшов открывает свой фонд», — пишет он.

*Максим Бакиев — второй сын второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лишившегося власти в результате революции 7 апреля 2010 года. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества. Он живет в Британии в поместье в графстве Суррей.

*Айдар Акаев — старший сын первого президента Кыргызстана. При власти отца Айдар Акаев занимал пост советника министра финансов и был депутатом парламента. Однако после революции и свержения Аскара Акаева в 2005 году он был лишен всех государственных постов и полномочий. Тогда Генпрокуратура завела на него уголовное дело из-за расхищения государственных средств, финансовых махинаций и присвоении чужого имущества. Он жил в России, в поместье на Рублевке.

Также Кадыр Атамбаев рассказал, что ему угрожали пытками.

«Мне с самого начала угрожали пытками, выкручивали руки, пытались избить в отсутствие камер, обрывали на пол, заводили в камеру секретных оперативников, издевались над больными сокамерниками и наказывали их за поддержку меня, ежедневно устраивали обыски с целью сломать меня, отбирали письма матери, семьи — я прошел через многое, но это только меня закалило. Несмотря на всё это, я всё-таки верю в справедливость, как и то, что самая тёмная ночь — всегда перед рассветом», — пишет сын бывшего президента.

В ГСИН отрицают информацию о пытках.

«В отношении всех лиц, содержащихся в следственных изоляторах, строго соблюдаются принципы законности, безопасности и уважения прав человека. Каждый задержанный проходит медицинское обследование в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и его состояние здоровья постоянно контролируется. В настоящее время от обвиняемых в медицинский персонал или администрацию не поступало официальных жалоб на причинение телесных повреждений, применение силы или пытки», — сообщило ведомство.

При этом, стоит отметить, ранее поступали жалобы на пытки и преследования в колонии со стороны акына Аската Жетигена — тогда ГСИН тоже поспешил опровергнуть информацию, озвученную поэтом.

Отреагировал на обращение Атамбаева и бывший премьер периода Бакиева Феликс Кулов.

«С самого начала возникали вопросы относительно достаточности доказательств по уголовному делу в отношении Кадырбека Атамбаева и Темирлана Султанбекова. Многие ожидали, что по завершении следствия общественности будут представлены убедительные доказательства. Если следствие не сможет предъявить достоверные доказательства, способные убедить общественность, это вызовет множество вопросов. Поэтому крайне важно как можно скорее рассмотреть это дело в суде и вынести законное решение», — написал Кулов.

Кадырбек Атамбаев и ряд других лиц, связанных с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, были задержаны 22 ноября 2025 года, накануне выборов в парламент.

Тогда были допрошены, обысканы и лишены свободы сын бывшего президента, его соратники Темирлан Султанбеков и Эрмек Эрматов, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев.

После задержания спецслужбы распространили видео, на котором Темирлан Султанбеков сидя на кухне рассуждал с неизвестным мужчиной о политике. Неизвестный задавал наводящие вопросы о президенте и главе ГКНБ. Султанбеков в видео заявил, что экс-премьер Сапар Исаков мог бы быть президентом, и что через пару лет, а то и раньше в Кыргызстане сменится власть.

В МВД утверждают, что массовые задержания, обыски и допросы проводились, чтобы пресечь деятельность «деструктивной группы», которая якобы готовила массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш.

Кадыр Атамбаев считает, что по факту — он заложник для власти и инструмент давления на его отца Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Кыргызстана.