Депутат легендарного парламента Насирдин Юсупов и его семья обратились к президенту Садыру Жапарову, рассказав о преследованиях со стороны ГКНБ, вымогательстве имущества у семьи в 2024 году.

«Все началось в октябре 2024 года, сначала всех нас вызвали в ГКНБ, там с утра до вечера просто держали, не объясняя, зачем и для чего мы тут. Потом проводили так называемые беседы, чтобы 85-летний человек добровольно-принудительно передал свое имущество, оказывали давление, угрожали. Намекали, чтобы он думал о своих детях и внуках», — сообщает семья Юсупова. Все это проходило на фоне похорон супруги Насирдина Юсупова, когда вся семья переживала утрату.

Семья Юсупова рассказывает, что депутат легендарного парламента отказался передавать что-либо ведомству и сказал, что будет защищать свои права через суд. А в ГКНБ якобы сообщили ему, что суд ему не выиграть. В итоге было возбуждено дело против сына Юсупова. Сына отправили в изолятор, где он провел полгода — и передал ведомству участки земли. На Насриддина Юсупова также возбудили дело.

В ноябре 2024 года действительно задержали двух родственников Насирдина Юсупова, сына и брата. Тогда ведомство настаивало, что семья незаконно приватизировала имущество винсовхоза «Ала-Тоо» в Чуйской области — порядка 300 гектаров земли.

Семья Юсупова говорит, что приватизации не было, все было приобретено уже после приватизации. Насирдин Юсупов не был уже депутатом, когда в 1995 году через открытый аукцион он и его супруга купили 8,8% акций ОАО «Ала-Тоо».

«Советский Союз распался, совхозы перешли в открытые акционерные общества, держателями акций стали сотрудники, 75% акций были уже в частных руках, 25% — госдоля. Государство свои акции выставило на аукцион, и супруга купила 8,8% за $10 тыс. Тогда за эти деньги можно было приобрести три трехкомнатные квартиры. Супруга Насридина Юсупова всю жизнь работала в торговле, после распада Советского Союза занималась также торговлей, «челночила». Насридин Юсупов как до ухода из парламента, так и после занимался бизнесом, все мы знаем, насколько это было рискованно», — рассказывает семья.

По словам семьи Юсупова, бывшему депутату и его супруге пришлось вложиться, чтобы выплатить долги «Ала-Тоо», им удалось запустить винсовхоз и он работал вплоть до интереса со стороны ГКНБ. Так, например, СМИ писали, что за 2023 год чистая прибыль ОАО «Ала-Тоо» составила 1,4 млн сомов, а размер дивидендов на одну акцию – 1,85 сомов.

«Обвинения абсурдны, оснований нет, но тем не менее суд первой инстанции принял решение о конфискации имущества. Сам судебный процесс проходил с нарушениями. Вера в правосудие не оправдалась», — рассказывает семья Юсупова.

Из-за всего давления на семью у Юсупова были проблемы со здоровьем и суд провели в больнице — это было в декабре 2025 года и суд просто зачитал прямо в палате пожилого мужчины обвинительный акт.

«Прямо в палате у изголовья больного пожилого человека выносился вердикт о конфискации не только его имущества и предприятий, но и имущества всех детей и внуков», — рассказывают Юсуповы. После отставки Камчыбека Ташиева семья депутата легендарного парламента надеялась уже на справедливый суд. Однако рейдерство продолжилось.

«Мы на миг поверили в правосудие, обратились в Военную прокуратуру. Обжаловали в Чуйском областном суде. Но, как выяснилось, ничего еще не закончено… Тех сотрудников уже нет, но рейдерство продолжается. Почему?» — вопрошает семья.

Буквально недавно, 3 июля, судейская коллегия Чуйского областного суда под председательством Ирины Воронцовой оставила в силе решение первой инстанции: конфискация имущества не только Насридина Юсупова, но и его потомков.

«Болезнь не позволяла Насридину Юсупову посещать суд, и коллегия под председательством Воронцовой приняла решение без его участия. Судья не стала рассматривать ходатайства адвоката, даже прессе не разрешила снимать и вести аудиозапись. Кроме того, она не стала вызывать в суд свидетелей стороны защиты, судебный процесс проводился с многочисленными нарушениями прав Насридина Юсупова. И как итог — принято незаконное решение», — говорят Юсуповы о последнем решении суда.

Кустуризация или рейдерство?

Насирдин Юсупов не первый политик и бизнесмен, рассказавший о рейдерстве.

Одним из первых крупных бизнесменов, которые лишились своих активов, стал уже бывший алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов. В марте 2026 года он начал рассказывать свою историю в соцсетях.

Он обвинил Ташиева в вымогательстве у него 500 миллионов сомов в качестве «помощи бюджету». В итоге Абдыкеримов согласился отдать 250 миллионов, взамен на гарантию, что его бизнес не тронут. Однако постепенно у него отняли несколько заводов, торговый центр и недвижимость. Причем не все объекты были переданы в пользу государства — некоторые оказались в распоряжении приближенных президента Садыра Жапарова.

Например, «Карабалтинский ЗСИ» оказался под контролем племянника первого свергнутого президента Аскара Акаева Нурсултана Чилтенова и сына друга президента Арзыбека Бурханова Азата. Эти двое фигурируют в множестве расследований «Клоопа» — они стали бенефециарами целого ряда кустуризированного бизнеса.

Схожие смены хозяев произошли и у имущества других бизнесменов, столкнувшихся с «кустуризацией».

Камчыбек Ташиев в должности главного силовика запомнился борьбой с криминалом, «возвратом» приватизированного с нарушениями имущества и «кустуризацией». Этим словом при Жапарове и Ташиеве назвали практику, когда владельцы незаконно нажитого имущества платят отступные, чтобы остаться на свободе. Отступные переводились не прямо на счет Минфина, а на специальный счет ГКНБ, которым управлял Ташиев.

Бизнесмены и бывшие чиновники лишались своих активов после заведения уголовных дел. Официально сообщалось, что их собственность национализирована. Но расследователи «Клоопа» и Temirov Live не раз выясняли, что имущество этих людей оказывалось в частной собственности приближенных Ташиева. Происходило это обычно в момент, когда прежние владельцы сидели в СИЗО ГКНБ.

В 2023 году в Бишкеке сотрудниками ГКНБ был расстрелян криминальный авторитет Камчы Кольбаев. После его убийства многих бизнесменов обвинили в финансировании ОПГ Кольбаева и задержали (насколько эти обвинения были обоснованы, вопрос дискуссионный: не платить за «крышу» при Кольбаеве иногда было просто невозможно).

Среди обвиненных в финансировании ОПГ был бизнесмен Азрет Боотаев — владелец дорогой недвижимости и месторождения золота Насоновское в Чуйской области. После задержания Боотаева сотрудниками ГКНБ он лишился не только недвижимости, изъятой в доход государства. Его месторождение перешло к частной компании «Консульере групп» друга Камчыбека Ташиева Айбека Алыбаева. Переход прав собственности случился в то время, когда бывший владелец сидел в СИЗО ГКНБ.

Еще один случай обогащения приближенных Ташиева связан с задержанием Госкомитетом нацбезопасности бывшего «хана Оша» — экс-начальника милиции Жалила Атамбаева, которого обвиняли в незаконном обогащении. Его заправочные станции стали продавать ГСМ под брендом Акылбека Маматова. Он владелец крупнейшей сети заправок в стране Red Petroleum и еще 17 компаний. Маматов вместе с Ташиевым состоит в правлении Кыргызского футбольного союза.

Экс-премьер Кубанычбек Жумалиев, с которого началась кампания по «кустуризации», также был задержан сотрудниками ГКНБ в 2021 году по обвинениям в коррупции. Жумалиев владел многомиллионными активами, в том числе цементным заводом. После задержания спецслужбой Жумалиев заявил, что отдал завод государству. Но вскоре выяснилось, что завод переписан на частную компанию человека, приближенного к управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву. Это произошло, когда Жумалиев сидел в СИЗО ГКНБ.

В том же 2023 году, после расстрела кримавторитета Камчы Кольбаева сотрудниками ГКНБ, ведомство Ташиева задержало ряд бизнесменов, которых обвинили в финансировании ОПГ Кольбаева. Через год стало известно, что активы задержанных перешли к приближенным президента Садыра Жапарова. В частности, рынок «Мадина», завод ЖБИ, Камвольно-суконный комбинат и спортивно-развлекательный «Сан сити» в Бишкеке.

В 2021 году ГКНБ задержал экс-мэра Азиза Суракматова. После того, как чиновник откупился от уголовной ответственности, «Клооп» узнал, что невестка Жапарова Бурул Кыштобаева вошла в семейный бизнес Суракматовых.

Родная сестра президента Райкан Джапарова зашла в бизнес сына владельца крупнейшего рынка в Центральной Азии «Дордой» Аскара Салымбекова. Это произошло после того, как родного брата главы «Дордоя» и держателя многочисленных активов задержали сотрудники ГКНБ.

В апреле 2026 года Садыр Жапаров в интервью журналисту Ыдырысу Исакову обсудил «кустуризацию» — мол, если имущество о людей было изъято несправедливо, эти дела пересмотрят.

Однако есть но.

«Что касается случаев незаконной приватизации или ситуаций, когда имущество в рамках уголовных дел переходило государству, оно возвращаться не будет», — сказал президент.

До того генпрокурор Максат Асаналиев рассказывал, что в Военная прокуратура расследует уголовные дела по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан», — сказал генпрокурор.