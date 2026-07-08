В феврале, на волне массовых увольнений и задержаний сотрудников ГКНБ после отставки с поста председателя Камчыбека Ташиева Уранбек Шадыбеков был, напротив, повышен до поста заместителя главы ведомства. Он стал директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ.

Однако, занимал он это место только до июня — 8 июня президент Садыр Жапаров своим указом его освободил от должности директора Координационного центра кибербезопасности. Тогда не сообщали причину такого решения.

Однако 6 июля, через месяц после лишения должности, Шадыбекова пригласили на допрос в Военную прокуратуру, также допрашивали еще четырех неназванных сотрудников. А уже 7 всех их задержали и отправили в изолятор.

Первомайский районный суд Бишкека оставил Шадыбекова под стражей до 2 сентября.

Уранбек Шадыбеков работал в ГКНБ множество лет, еще в 2006 году был награжден медалью «Эрдик». На посту главы Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ он сменил Даниэля Рысалиева.

Рысалиев был допрошен 12 апреля, после чего его задержали, но отпустили под домашний арест. Следовательно, оба уже бывших замглавы ГКНБ, экс-директора Кординационных центров по кибербезопасности были задержаны по делу о коррупции.

Уранбек Шадыбеков мало упоминался в СМИ, но в 2020 году во время дебатов кандидатов в президенты его упоминал бывший глава ГКНБ Абдил Сегизбаев. Он сказал, что «глава Секретного управления комитета Уран Шадыбеков был подчиненным Марата Бакиева» (сына второго сверженного и беглого президента Курманбека Бакиева) и ведомству нужна реформа, чтобы в нем работали люди «без крови на руках».