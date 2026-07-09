Швейная индустрия Кыргызстана вошла в новую фазу кризиса. На этот раз — из-за СПОТ, российской Системы подтверждения ожидания товара. Чтобы попасть в этот реестр, нужно иметь российское юрлицо и платить НДС авансом. Но самому открывать юрлицо в России дорого и опасно, посредники берут большие проценты, а вернуть НДС можно только через полгода. Раньше его платил импортер после продажи товара, а сейчас налог требуют вперед за товар, который неизвестно продадут ли вообще. В итоге покупать товар в Кыргызстане российским селлерам становится слишком рискованно и невыгодно.