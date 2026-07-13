Глава МИД Жээнбек Кулубаев призвал кыргызстанцев, работающих за границей, вернуться на родину и работать тут.

«Для строительства железной дороги и ГЭС нам такие квалифицированные рабочие самим нужны. Экскаваторщики, трактористы зарабатывают 80-90 тыс. сомов, не меньше. Многие зарплаты уже приближены к российским», — говорит министр, видимо, считающий зарплату в 90 тысяч сомов достаточной для жизни кыргызстанца с учетом повсеместного роста цен.

«Было бы неплохо кыргызстанцам работать стабильно у себя на родине, рядом с семьей, близкими. К тому же это безопасно. Они могут тут ипотеку оформить, делать вклад в собственное государство. Поэтому призываю при возможности мигрантов вернуться в страну, чтобы работать и жить здесь», — говорит министр, но также признает, что в Кыргызстане уже есть свои трудовые мигранты — приехавшие за лучшей жизнью из других стран. На той же железной дороге уже работают граждане Пакистана, Бангладеш и Китая.

Обещания вернуть мигрантов

Желая стать президентом Садыр Жапаров давал множество обещаний, в том числе о мигрантах. Он обещал запуск национальных проектов, на которых должны работать только кыргызстанцы. Тогда, по его мнению, в течение 2-3 лет могут решиться экономические проблемы страны и граждане смогут найти себе работу на родине.

Во время пресс-конференции сразу после выборов президента и референдума по форме правления 10 января 2021 года Жапаров повторил свое намерение вернуть кыргызстанцев из трудовой миграции и обеспечить их рабочими местами в Кыргызстане.

В то же время, тогда еще просто депутат Акылбек Жапаров предлагал отправлять кыргызстанцев в трудовую миграцию в Россию «эшелонами» — и потом этот человек возглавил кабмин президента Жапарова.

Национальные проекты Садыр Жапаров запустил — но возводить его резиденцию стали иностранцы, а кыргызских работников Жапаров назвал «неэффективными».

«Такова лень наших кыргызов. Говорят, что рабочих мест нет. Есть – никто не идет работать, если идут – быстро бросают, говорят, что сложно. Но ведь и зарплату мы платим соответствующую», — отметил глава государства, уверяя, что это стало причиной найма 800 строителей из Дубая для строительства «Ынтымак Ордо», известного как Хансарай. Тогда же он говорил, что эти иностранные строители построят и город Асман.

В итоге Асманом занимаются разные компании, в том числе китайские. Так в июне стало известно, что один из сотрудников такой компании преследовал, а потом напал на кыргызскую переводчицу.

В ноябре 2025 года в селе Константиновка Чуйской области произошла массовая драка кыргызстанцев и китайцев, нанятых China Road & Bridge Corporation.

Китайские работники работают на всех объектах, связанных с китайским финансированием. Экономический аналитик Нургуль Акимова говорила, что граждане Китая «составляют значительную часть» работников в таких сферах, как горнодобывающая промышленность и дорожное строительство.

Президент Садыр Жапаров не считает, что в стране стало много иностранных рабочих, а кыргызских сотрудников отправляют обучаться за границей, чтобы они работали на проектах вроде железной дороги Балыкчи — Чолпон-Ата.

«Но, где у нас нет инженеров, опыта или возможностей, мы обращаемся за помощью к соседним государствам и привлекаем их к реализации проектов. Если будем строить сами, то это может занять 15–20 лет», — заявил Жапаров в июне 2026 года.