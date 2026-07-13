Адвокат Бакыт Автандил сообщил об освобождении прямо в зале суда Алтынай Арстанбековой. При этом оправдал ее по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов», но признал виновной по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти» — за это ее оштрафовали на 100 тысяч сомов.

«Мы положительно оцениваем оправдательную часть приговора. Считаем, что в этой части суд принял законный и обоснованный приговор, восстановив справедливость. Вместе с тем мы внимательно изучим полный текст приговора и после его получения примем решение относительно дальнейшего обжалования в части обвинительного вывода суда. Сегодня самое главное, что Алтынай Арстанбекова освобождена, а суд подтвердил необоснованность одной из ключевых статей предъявленного ей обвинения», — говорит юрист.

Арстанбекова была задержана в марте 2026 года — якобы она писала негативные публикации со страницы фейкового аккаунта «Даниэль Жоошбаев» в соцсетях, критикуя власть. Сама она себя позиционирует как журналистку, но кыргызские СМИ подчеркивают, что она не работала в журналистике последние 8 лет.

После ее задержания провластные аккаунты критиковали ее, называя ее якобы сотрудницей фейк-фермы экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которого недавно признали виновным в попытке захвата власти, но свободы не лишили. Также публиковали слив, в котором утверждалось, что Арстанбекова «получала указания» от супруги Камчыбека Ташиева — но никакого официального подтверждения этой информации, разумеется, нет. Но судить по ее публикациям в соцсетях, Арстанбекова действительно поддерживает Ташиева.