Британские исследователи рассказали, как именно работает российская система по обходу санкций через Кыргызстан, используя его госкомпании и госбанки. Через схему провели уже миллиарды долларов. И кыргызские власти в этом играют далеко не пассивную роль.

Исследовали британской организации The Open Source Centre (OSC) проанализировали тысячи утекших документов А7 — структуры, построенной молдавшим олигархом Иланом Шором для помощи России в обходе западных санкций.

До этого кыргызские и зарубежные журналисты в основном освещали криптовалютную отрасль структуры А7, но, как оказалось, это лишь вершина айсберга. На самом деле система в значительной степени использует классические способы международного перевода средств, которые стали недоступны для России после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году. И дорогу к ним для России вновь открыл Кыргызстан, через свои банки и компании, в частности государственные.

Более того, внезапный курс страны на развитие цифровых активов и банковского сектора, скорее всего, тоже был связан с построением системы для помощи России в обходе санкций. Исследовали рассказали как Кыргызстан фактически стал «подставной страной» России для обхода санкций, как в ней, возможно, участвовал на тот момент глава кабмина Акылбек Жапаров и как кыргызская государственная компания стала ключевым механизмом схемы.

«Чтобы система A7 могла работать в таком масштабе, России было недостаточно отдельных офшорных структур. Ей требовалась юрисдикция, встроенная в глобальную финансовую систему, которая могла бы правдоподобно “переваривать” миллиарды долларов финансовых операций, сохраняя при этом доступ к международным банковским каналам через SWIFT», — пишут исследователи OSC.

По их мнению, для этого был необходим контроль над целой страной, способной обеспечить прикрытие для таких потоков.

«На практике это означало необходимость получить контроль над государством, чья экономика, торговые потоки и банковский сектор могли бы служить достоверным прикрытием для крупных и регулярных финансовых переводов, исходящих из России. Кыргызстан в итоге предоставил именно такую возможность».

«Торговая компания Кыргызской Республики»

После того, как в 2022 году Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину и начала затяжную войну, против нее ввели масштабные санкции, стали перекрывать финансовые потоки — в частности страну отключили от международной системы денежных переводов SWIFT.

Но вскоре Россия научилась обходить эти ограничения и уже перевела через свои схемы десятки миллиардов долларов, оплачивая импорт товаров, в том числе санкционных, более чем в 80 юрисдикциях — к такому выводу пришли исследователи OSC.

Одну из ключевых ролей в этом сыграла кыргызская государственная «Торговая компания Кыргызской Республики», принадлежавшая Министерству экономики.

В феврале 2026 года власти ее ликвидировали, но через нее успели провести как минимум около 8 млрд долларов на закупку санкционных товаров для России.

«Торговую компанию Кыргызской Республики» (ТККР) зарегистрировали в сентябре 2024 года. Целью ее создания был назван контроль над внешнеторговыми операциями без фактического ввоза товаров в Кыргызстан. Она должна была заниматься снижением рисков обхода санкций и незаконных платежей.

«Основными задачами Торговой компании являются проверки сделок на предмет санкционной номенклатуры, предотвращение участия в схемах с товарами двойного назначения, а также исключение операций с подсанкционными компаниями», — заявляли власти.

В Администрации Президента Кыргызской Республики 12 мая 2025 года состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери, во время которой были обсуждены вопросы о ранее достигнутых договоренностях по соблюдению санкционного режима и недопущению обхода санкционных требований США, ЕС и Великобритании.

В мае 2025 года во время встречи с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, на которой обсуждали вопросы по недопущению обхода санкционных требований США, ЕС и Великобритании, кабмин заверил, что ТККР «не является финансовой или платежной организацией и не аффилирована с лицами, принимающими участие в обходе санкций».

Но все оказалось в точности да наоборот. Вместо того, чтобы помогать бороться с санкциями, она, по мнению исследователей OSC, стала ключевой фигурой в А7 — российской схеме по их обходу, созданной беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Даже официальный сайт ТККР обслуживала IT-команда А7.

«Торговая компания Кыргызской Республики» осуществляла платежи иностранным поставщикам от имени российских клиентов A7 через кыргызские государственные «Айыл Банк», «Элдик Банк», «Капитал банк», а также связанный с беглым президентом Курманбеком Бакиевым «Евразийский Сберегательный банк». Последние два ранее попали под санкции Европы и Великобритании. А7 также использовала и находящийся под санкциями кыргызский государственный «Керемет банк».

ТККР фигурирует в тысячах счетов и SWIFT-сообщений, подтверждающих проведение платежей поставщикам через международные банки от имени российских клиентов. Почти десяток из них — либо сами находятся под санкциями, либо входят в структуру собственности санкционированных организаций. Это производители дронов, компании из сферы ядерной промышленности и производства военной техники, а также фирмы, задействованные в военной логистике.

Например, среди клиентов были MG-Flot — владелец и оператор нескольких находящихся под санкциями судов военной логистики, которые перевозили миллионы артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Северной Кореи и Ирана, и ООО «Рустакт» — одна из стратегически важных российских компаний, занимающихся сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ТККР была крупнейшим платежным узлом сети А7 с миллиардными оборотами. Несмотря на то, что OSC смогли подтвердить движение через нее только 8 млрд долларов, в системе А7 она фигурирует как заявитель на сумму около 14,5 млрд долларов.

Как все это работает

Российские клиенты покупают цифровые векселя А7 — ценные бумаги на предъявителя, которые можно передавать из рук в руки. Это значительно помогает скрывать цифровой след: в публично доступном цифровом реестре фиксируется только то, кто вексель купил и кто потом обналичил, а вот всю цепочку передач отследить не получится — эти данные хранятся только у А7.

Печатают вексели в Кыргызстане.

Вексель берут на ту сумму, которую нужно заплатить, например, поставщику товаров за границей. Вдобавок к этому клиенты предоставляют системе реальный список товаров, которые они хотят импортировать и за которые нужно рассчитаться.

В большинстве случаев это санкционная продукция и, чтобы ни у кого не возникало вопросов, система генерирует ложные счет-фактуры.

Дальше А7 через свои компании, например, в Кыргызстане, погашает этот вексель, переводя деньги заграничным поставщикам — таким образом это уже контракт и перевод денег от кыргызской компании иностранному поставщику. То есть, российских клиентов А7, реальных получателей товаров, в документах нет.

Как сообщают исследователи OSC, в регистрах, содержащихся в утечках, зафиксировано более 3 200 векселей на общую стоимость более 25 млрд долларов (по курсу Банка России на дату их выпуска), приобретенных клиентами А7 в период с сентября 2024 по июль 2025.

Деньги переводят не только через Кыргызстан. Для этих целей А7 создало сеть подконтрольных компаний также в Турции, Гонконге и на Сейшелах.

Как власти Кыргызстана помогают работе схемы

Переводы проходят через международную систему SWIFT-платежей, ту самую, от которой российские банки отключили в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. И именно Кыргызстан стал центральным винтиком системы, активно ее поддерживая на всех уровнях.

Управляют процессом сотрудники А7 из России, маскируя свое местоположение с помощью VPN, а курирует — группа VIP-пользователей, у каждого из которых есть специальное телефонное приложение и юзернейм для общения в защищенном чате, созданном А7.

В ноябре 2024 года такой VIP-аккаунт был создан для человека с именем Акылбек Усенбекович Жапаров — полный тезка на тот момент главы кабмина Кыргызстана. Исследователи OSC пишут, что в утечке нет доказательств, что это действительно тот же человек, однако, в кыргызской базе данных избирателей есть только один человек с таким ФИО.

Президент Кыргызстана освободил Акылбека Жапарова от должности главы кабмина в декабре 2024. Чем он занимается после своей отставки неизвестно, но в апреле 2025 года он открыл в Кыргызстане компанию «Крипта Азия», которая, согласно минюсту, занимается прочим финансовым посредничеством.

До своего ухода Акылбек Жапаров успел подписать поправки в распоряжение о создании ТККР и разрешил ей открывать дочерние компании за рубежом. Как следует из презентации А7 и ПСБ, имеющейся в сливе, дальнейшее расширении сети А7 должно было строиться на этих «дочках» ТККР в Венгрии, Дубае, Бразилии, Бахрейне, Монголии, а позже, возможно, в Грузии, Азербайджане и Омане.

Этот план, по-видимому, начали приводить в действие. В декабре 2024 года ТККР зарегистрировала компанию MiddleAsiaTrade House Kft в Венгрии. Согласно OSC, учредительные документы показывают, что компания открыла счета в венгерском MBH Bank. Как видно из слайда презентации, она должна была производить платежи по импортным контрактам на территории ЕС.

Через два месяца после регистрации MiddleAsiaTrade House Kft, первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев встретился с министром экономики Венгрии Мартоном Надем.

Среди прочего они также обсуждали «перспективы взаимодействия по линии деятельности ОАО “Торговая компания Кыргызской Республики”».

«Кроме того, Данияр Амангельдиев подчеркнул необходимость дальнейшей совместной планомерной работы по наращиванию объемов двустороннего товарооборота», — написано на сайте правительства.

Амангельдиев также передал Надему слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Садыра Жапарова премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Впрочем, уже в мае глава государства встретился с Орбаном лично.

Другую «дочку» ТККР зарегистрировала в январе 2025 года в Бахрейне — Kyrgyz Trading Company Bahrain W.L.L. Доля кыргызской компании составляла 99%, оставшийся 1% принадлежал Husain Saeed Ebrahim Ali Marzoq Alderazi.

Вскоре после этого в Бахрейн прилетел президент Жапаров. Там он встретился с председателем Совета директоров центрального банка Байхрейна Хасаном Халифа Аль-Жалахмой и предложил рассмотреть возможность открытия в Кыргызстане нового исламского коммерческого банка с участием бахрейнской стороны.

Совпадения ли эти поездки президента вскоре после открытия дочек ТККР в Венгрии и Байхрейне — неизвестно, но придумавший систему А7 беглый молдавский олигарх Илан Шор в 2024 году купил два бизнес-джета, на которых сейчас летает Жапаров.

Кыргызские банки тоже участники схемы

Согласно данным из утечек, А7 использовала доступ к кыргызским банкам для открытия и управления счетами в ОАЭ, Китае, Гонконге, Казахстане и Турции. При этом, многие операции администрировались удаленно из России.

Данные коммерческой базы данных банковских операций BankCheck, предоставленные OSC, показывают значительные изменения в структуре корреспондентских связей кыргызских банков после указа президента США Джо Байдена от 2023 года, согласно которому США теперь может вводить санкции против иностранных банков за сделки с российским военно-промышленным комплексом.

После этого указа Россия начала испытывать большие трудности с проведением международных платежей из-за того, что банки ужесточили процедуры проверки клиентов и ограничили операции, связанные с Россией. В то же время кыргызские банки значительно расширили банковские связи, добавляя новые маршруты для международных переводов через банки-корреспонденты.

Между февралем 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной, и указом Байдена, кыргызские банки установили 23 новых корреспондентских банковских отношения. Только в 2024 году — еще 54, причем почти 60% из них — после создания А7.

Наиболее представленной юрисдикцией в период расширения был Китай — кыргызские банки установили 10 новых корреспондентских отношений. Именно китайские компании являются основными поставщиками деталей для дронов «Рустакту» — одной из стратегически важных российских компаний.

Расчет за детали осуществляли в том числе и через «Торговую компанию Кыргызской Республики». Сумма транзакций составила как минимум 13 млн долларов.

Кыргызский стейблкоин с российскими корнями?

Один из продуктов структуры А7 — российский стейблкоин А7А5, который привязан к рублю. Его тоже используют чтобы рассчитываться за товары из-за рубежа.

Но, как сообщает OSC, в феврале 2025 года в чатах А7 начали обсуждать запуск второго стейблкоина под названием USDKG. Структура А7 официально не объявляла о его запуске на своей платформе, но в ноябре 2025 года стейблкоин с таким названием начали выпускать в Кыргызстане. И запускал его лично президент Жапаров.

USDKG — это первый кыргызский цифровой токен, который обеспечен физическим золотом и привязан к доллару США. Его выпускает ОАО «Эмитент виртуальных активов», который принадлежит минфину.

Эта компания была выбрана для выпуска токена не случайно. В администрации президента были уверены, что это «обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности».

Однако, в мае 2026 года Великобритания ввела санкции против ОАО «Эмитент виртуальных активов» за помощь России в обходе ограничений. После этого компания сменила название на ОАО «ЭВА».

Все это свидетельствует о том, что Кыргызстан выступает не только площадкой для обхода российских санкций, но и играет активную роль в обеспечении работы этих схем.

«В этом смысле Россия создала не просто сеть подставных компаний в Кыргызстане. Она, по сути, фактически обеспечила себе “подставную страну”», — заключают исследователи OSC.