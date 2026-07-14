Президент Садыр Жапаров прокомментировал участие своей дочери Жанаим Жапаровой в раздаче подарков детям в центре «Алтын Балалык» — это, возможно, первый публичный выход дочери главы государства для создания ей благоприятного имиджа. Ранее в публичном пространстве появлялись сыновья президента, супруга, братья, племянники и племянница — в том числе они были фигурантами расследований и участниками публичных скандалов.

«Никакого пиара, никакого участия в политике. Как я уже говорил, я не вовлекаю своих детей или родственников в политику и государственные дела», — так комментирует выход дочери президент. По его словам, в таких публичных благотворительных акциях ежегодно участвует его супруга, но в этом году президент с женой предпочли отправиться в гости, и вместо себя отправили дочь.

«Она просто раздавала детям шорты и футболки, которые должны были быть подарками. Никаких СМИ не было. Сказали: „Давайте просто раздадим подарки, не публикуя информацию нигде“. Один из приехавших снял это на телефон, а потом выложил в социальные сети. Нет необходимости политизировать это», — настаивает Жапаров.

Видео с раздачей подарков от Жанайым Жапаровой появилось в соцсетях 13 июля.

Как родственники Жапарова «не пиарятся» и «не участвуют в политике»

Утверждая, что его родственники не участвуют в «государственных делах», президент лукавит. После его прихода к власти некоторые его родственники получили должности.

В ноябре 2020 года стало известно, что новый глава госучреждения «Унаа» — сват Жапарова Турусбек Тумонбаев. Вскоре последний стал фигурантом журналистского расследования.

Сватом Жапарова оказался и назначенный в руководство госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров. Глава Счетной палаты также является родственником Жапарова — он возглавил ведомство в феврале 2021 года.

В декабре 2022 года Жапаров породнился с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым. Племянник Жапарова стал мужем дочери Ниязбекова.

Раньше Садыр Жапарова на разным мероприятиях часто сопровождал сын Рустам — он в целом нередко фигурировал в СМИ, в том числе в скандалах, и даже сфотографировался с членами узбекского криминалитета. Еще до этого Рустам запомнился публичными выпадами в адрес журналистов, фотографиями в компании детей коррупционера Райымбека Матраимова и кримавторитета Камчыбека Кольбаева.

После фото с узбекским криминалитетом Рустам стал менее публичным, а отца сопровождать на мероприятиях стал другой сын — Нурдоолот Нуркожоев. Садыр Жапаров настаивает, что этот его сын выступает в роли переводчика — юноша уже ездил с отцом за границу, в том числе на заседание ООН.

20 октября 2025 года юноша стал соучредителем нового банка «Берекет» — в 21 год. И когда об этом стали говорить люди и писать СМИ, президент заявил, что якобы предложил открыть цифровой банк основатель Binance Чанпэн Чжао — сам Чжао это опроверг. Сам Садыр Жапаров аргументировал учреждение банка тем, что его сын будет «приобретать опыт». Только не как стажер или рядовой сотрудник, как любой другой кыргызстанец двадцати лет.

Раньше постоянно в СМИ появлялись племянница президента Лазат Нуркожоева. Лазат не принимала участия в госдеятельности, и исчезла из публичного пространства после помпезного предложения с участием вертолета — после президенту пришлось принести извинения за «расточительство», а жених племянницы был задержан по статье «Незаконное изготовление наркотических средств». Одним из последних упоминаний племянницы президента стала ее свадьба уже с другим мужчиной — борцом Амантуром Исмаиловым зимой 2025 года.

Многие родственники Садыра Жапарова регулярно фигурировали в СМИ еще пока он сидел в колонии. Они организовывали митинги и акции в его поддержку, были фигурантами уголовных дел.

После его прихода к власти его родственники стали фигурантами журналистских расследований. «Клооп» выяснил, что племянник президента Эскат Нуркожоев владеет пятью компаниями и является партнером турецкого бизнесмена. Этот партнер получил в аренду бишкекскую гостиницу «Достук» с казино на первом этаже. Ранее часть этой гостиницы ГКНБ отобрал у собственников — якобы из-за незаконной приватизации.

Сестра президента Райкан Жапарова открыла совместный бизнес с сыном владельца рынка «Дордой» Аскара Салымбекова — сразу после задержания и «кустуризации» одного из семьи Салымбековых.

Невестка президента Бурул Кыштобаева, жена Сабыра Жапарова, стала партнером крупных бизнесменов, таких как экс-мэр Азиз Суракматов, экс-владелец завода ЖБИ Александр Полянский. Это тоже чудесным образом произошло после ареста того же Суракматова, ареста имущества Полянского, а после задержания Александра Сана Кыштобаева стала соучредителем его компании «Сан-Сити».