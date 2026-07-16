

Правительство Кыргызстана разрешило ввозить в страну бензин и дизельное топливо без документов об обязательной оценке соответствия. Это значит, что вскоре водители Кыргызстана начнут жаловаться на детонацию, забитые форсунки, грязь в бензобаке и дорогостоящий ремонт двигателя. А зимний смог в Бишкеке станет еще опаснее.

13 июля правительство Кыргызстана отменило собственный запрет семилетней давности на ввоз в страну топлива без документов соответствия. Причиной стал дефицит нефтепродуктов, более 90% которых ввозились из России. Украинские удары по российским НПЗ привели к нехватке топлива в самой РФ, из-за чего Москва ограничила экспорт бензина и дизтоплива.



Документы соответствия, о которых идет речь, связаны с техрегламентом Таможенного союза ТР ТС 013 2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В Кыргызстане он действует с 2018-2019 года.



Согласно этому документу, в страны Таможенного союза нельзя ввозить и продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологического класса ниже К4 и К5 (Евро-4 и Евро-5). Это значит, что содержание серы в них не должно превышать 50 миллиграммов на 1 килограмм. Кроме того, в топливе не должно быть токсичных присадок с марганцем, свинцом и железом.

Чтобы доказать соответствие топлива требованиям техрегламента, производители и поставщики должны иметь декларацию. Ее оформляют после испытаний топлива в аккредитованной лаборатории по государственным стандартам. Без этой декларации ввезти топливо в Кыргызстан нельзя.

Точнее, было нельзя. Теперь Кыргызстан может ввозить и продавать на своих АЗС топливо классов Евро-3 и Евро-2 с высоким содержанием серы и токсичными присадками. Ранее подобное топливо разрешили продавать в России.

13 июля стало известно, что владелец нефтеперерабатывающего завода в Джалал-Абаде «Кыргыз Петролеум Компани» объявила тендер на закупку 1000 тонн присадок за 125 млн сомов. С их помощью предприятие планирует делать бензин АИ-92 из бензина АИ-80, который раньше не пользовался спросом.

Это значит, что скоро в Кыргызстане, как и в России, владельцы машин начнут жаловаться на детонацию двигателя, осадок в топливе и на то, что бензин стал портить краску на кузове автомобиля. Топливная система большинства машин, которые выпускаются последние 10 лет, уже не рассчитана на Евро-3 и тем более на Евро-2. Насосы и форсунки двигателей от такого топлива быстро забиваются, клапана прогорают, а ремонт обходится очень дорого.

Кроме того, некачественный бензин и дизтопливо ухудшат ситуацию со смогом в Бишкеке, который уже не первую зиму входит в топ городов мира с самым грязным воздухом. По данным исследования ООН, главные загрязнители воздуха в столице Кыргызстана — печное отопление и автомобили.