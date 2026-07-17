17 июля Бишкекский горсуд провел заседание по делу бизнесмена, оппозиционера и экс-кандидата в президенты Имамидина Ташова. Суд признал его виновным в попытке захвата власти и призывах к захвату, но оправдал по статье «Незаконное пересечение границ». В итоге срок в девять лет, который дал суд предыдущей инстанцией, был сокращен на год.

Защита требовала оправдать Ташова.

Дело Ташова и сомнительное доказательство

Главу стройкомпании KG Group Имамидина Ташова задержали в конце апреля 2024 года. Тогда ему предъявили обвинения по статьям «Насильственный захват власти», «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и «Незаконное пересечение государственной границы КР».

На бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве. По его словам, в конце 2023 года его якобы задержали неизвестные люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, и продержали в неволе восемь дней ему и близким в том числе тем, что отберут его компанию KG Group. Также он утверждал, что с него вымогали 100 млн сомов «в левый карман», помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

По словам его адвокатессы Асель Аргымбаевой, главное доказательство обвинение — видео, на котором сняли телефон с демонстрацией якобы разговора Имамидина Ташова и оппозиционера Тилекмата Куренова, в котором обсуждались митинги. На заседании суда в апреле 2026 года Аргымбаева уточняла у сотрудника ГКНБ, было ли видео проверено на подлинность. По ее словам, он ответил, что нет. Чекист сообщил, что главное доказательство в деле ему прислали на WhatsApp, достоверность его не проверяли, а телефон, на который сняли другой телефон с разговором, не изымали. По информации юристки, видео было записано в СИЗО-1 человеком, которого осудили за мошенничество, а уже после возбуждения дела в отношении Ташова этого мужчину отпустили на свободу.

Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Гособвинение запрашивало для него 15 лет колонии.

Ташов после задержания несколько раз пытался навредить себе. В Первомайском райсуде он рассказал, что его пытали сотрудники ГКНБ и попытался порезать себе горло.

В СИЗО-1 он порезал себе живот одноразовой бритвой — в ГКНБ заявили, что Ташов «целенаправленно готовился к суицидальным действиям». Также Ташов снова пытался покончить с собой в СИЗО-1, порезав правую часть живота. В СИН говорили, что в камере нашли осколки зеркала.