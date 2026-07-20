Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост с угрозами отправить в тюрьму за комментарии такого толка: «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес». Якобы такие публикации политики распространяют через «фейки».

Обращался при этом он к предполагаемым сторонникам трех политиков.

«Есть политики с президентскими амбициями. Используя фейковые аккаунты они дискредитируют власть и распространяют в соцсетях посты о том что «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес». Если раньше все это распространяли фейки, связанные с Адаханом Мадумаровым, Алмазбеком Атамбаевым, НПО, то теперь к ним присоединились фейки команды Камчыбека Ташиева», — заявил Орунбеков.

Таким образом, Орунбеков выделил политиков, которых в администрации президента считают потенциальными соперниками Садыра Жапарова на грядущих выборах президента. Кстати, пост свой Орунбеков отредактировал и часть про Ташиева в итоге удалил.

Это притом, что по закону, подписанному Садыром Жапаровым в 2025 году, скорее всего, ни один из них не сможет участвовать в предвыборной гонке из-за судимости, даже погашенной.

Этот закон инициировал ГКНБ под начальством Ташиева. В начале июля Первомайский райсуд Бишкека признал Ташиева виновным в попытке захвата власти и отпустил под пробацию. Но этот приговор суда еще не вступил в силу, и, видимо, администрация президента видит в Ташиеве угрозу.

Хотя Ташиев уже несколько раз заявлял, что баллотироваться на пост президента не будет.

Другие «соперники» Садыра Жапарова, по мнению его же администрации, это бывший президент Алмазбек Атамбаев, который давно не делает публичных заявлений, и Адахан Мадумаров.

Мадумарова в 2024 году признали виновным по делу о госизмене, но не вынесли ему наказания, поскольку срок давности по его уголовному делам истек. Мадумаров настаивал, что уголовное дело против него было возбуждено с целью лишения депутатского мандата. Так как он имеет судимость — политик не может выдвигаться на пост президента.

На Алмазбека Атамбаева множество дел было возбуждено еще при правлении его преемника Сооронбая Жээнбекова — от захвата заложников до выдачи фальшивых паспортов и коррупции при ремонте в школе. Его освободили 14 февраля 2023 года и на следующий день он покинул страну. Он очень редко комментирует события в Кыргызстане, но его сторонников и сына Кадыра Атамбаева власти продолжают преследовать. Кадыр Атамбаев находится в заключении по очередному делу о якобы попытке захвата власти и считает себя заложником для давления на отца.



А что с судимостями Садыра Жапарова, который в свое время он пришел к власти прямо из колонии? Сейчас он участвовать в выборах сможет — ведь когда он стал бороться за власть в 2020 году его дела пересмотрели и теперь у него нет судимостей. По делу о попытке захвата власти Верховный суд политика оправдал, а дело о захвате заложников Верховный суд отправил на доследование после того, как он вышел из колонии в 2020 году и уже в 2021 году ГКНБ закрыл дело против Жапарова. Тогда спецслужбой руководил его друг Камчыбек Ташиев.