Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков обвинил экс-главу ГКНБ Камчыбека Ташиева в том, что у него есть команда фейков.

«Есть политики с президентскими амбициями. Используя фейковые аккаунты они дискредитируют власть и распространяют в соцсетях посты о том что «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес»», — написал Орунбеков в своем фейсбуке.

Далее он перечислил этих политиков.

«Если раньше все это распространяли фейки, связанные с Адаханом Мадумаровым, Алмазбеком Атамбаевым, НПО, то теперь к ним присоединились фейки команды Камчыбека Ташиева», — заявил Орунбеков. К посту он приложил коллажи с аккаунтами, связанными с перечисленными политиками и НПО. Некоторые он подписал, как фейковые, но по большей части это просто кыргызстанцы, критикующие власть за какие-то действия.

Однако вскоре он по неизвестным причинам отредактировал пост и удалил оттуда часть про фейков Камчыбека Ташиева, вместе с коллажем про него. Впрочем, мы этот коллаж сохранили.

Орунбеков угрожал кыргызстанцам, внесенным в коллаж, тюрьмой.

«Если вы не остановитесь, то вскоре окажетесь в тюрьме вместе со своими лидерами», — заявил Орунбеков, то есть, по факту, угрожал заключением экс-главе Камчыбеку Ташиеву.

«Вы будете заключены в тюрьму за распространение лжи и разжигание межнациональной розни», — угрожал Орунбеков.

Борец с фейками или глава фейков?

Дайырбек Орунбеков, сейчас выставляющий себя за борца с фейками больше известен как фейкодел. Он регулярно делал заявления с неподтвержденной и лживой информацией уже будучи главой пресс-службы администрации президента. Но также его связывают с фейк фермами.

В декабре 2020 года журналисты «Клоопа» опубликовали расследование о фейк-фермах, которые работали в интересах разных политических сил.

Изучать фейков журналисты начали после публикации первого расследования о коррупционных схемах внутри таможни, главным фигурантом которого стал экс-зампред Гостаможни Райымбек Матраимов. Три источника рассказали журналистам «Клоопа» про связь Дайырбека Орунбекова с фейк-фермами, которые работали в поддержку Матраимовых.

А летом 2023 года у уже другого издания вышло расследование о возможных связях сотрудников Национальной телерадиокорпорации (НТРК) с фейк-аккаунтами. В НТРК с ноября 2022 года существует SMM-отдел. Однако журналисты-расследователи, со ссылкой на анонимные источники, утверждают, что этот отдел является не чем иным как фейк-фабрикой, получающей поручения напрямую от руководителя службы информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова.

Сам Орунбеков всегда отрицал свою связь с фейками.