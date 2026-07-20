Дефицит АИ-95, подорожание бензина и допуск на рынок Кыргызстана некачественного топлива — не последние результаты украинских атак по российским НПЗ. К осени ситуация в России, а вслед за ней и в Кыргызстане, может стать хуже, считает аналитик на топливном рынке РФ, поговоривший с журналистами «Клоопа».

Россия, которая поставляет в Кыргызстан до 93% всего топлива, сама столкнулась с его нехваткой и пытается импортировать бензин из Азии.

Одна из стран, на которые в Москве возлагают надежды — Индия, второй производитель бензина в мире. Но 15 июля Reuters со ссылкой на источники в трех индийских государственных НПЗ сообщил, что у них «нет излишков для экспорта» в Россию.

Между тем, Индия экспортирует 65 млн тонн светлых нефтепродуктов в год (больше чем Китай и довоенная Россия) и продолжает увеличивать мощность своих НПЗ. Индийский бензин активно покупают Европа, США и Юго-Восточная Азия.

Российский эксперт, с которым побеседовал «Клооп», считает реальной причиной осторожности Индии угрозу американских санкций. Дело в том, что более трети сырой нефти, из которой Индия делает бензин, она покупает в России. А законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, поддержанный Конгрессом США и Дональдом Трампом, предполагает введение 100% пошлин на товары тех стран, которые покупают российскую нефть и газ.

Сейчас Москва ищет бензин в других нефтяных странах, но пока безуспешно.

«Иран вообще не рассматривается из-за проблем с топливом внутри страны, — объясняет собеседник «Клоопа». — Поэтому речь идет о Казахстане, Азербайджане и Туркменистане. Но достаточных резервов нет ни у кого из них. Казахстан может перенести плановый ремонт своих НПЗ с августа на весну следующего года, чтобы не снижать выработку бензина, но его экспорт в значительной мере уже зарезервирован соседним Узбекистаном. У Туркменистана бензина хватает только для экспорта соседям по Центральной Азии. Бакинский НПЗ, с которым Россия сейчас ведет переговоры о поставках российской нефти для переработки на бензин, тоже боится санкций. Кроме того, бензина Азербайджану хватает только для внутреннего рынка».

Сроки ремонта крупнейших НПЗ России, пораженных украинскими дронами в июне-июле этого года, могут затянуться до зимы-весны, считает эксперт. Если Москва не найдет достаточных объемов бензина за рубежом, то, скорее всего, уже к осени для Кыргызстана у РФ бензина не останется совсем.

Как уже писал «Клооп», собственная нефтепереработка не может обеспечить потребности Кыргызстана, а поиски бензина у соседей пока не привели к заключению крупных импортных контрактов. Единственным рынком, где Кыргызстан может найти значительные объемы топлива, является Китай. Однако данных о поставках бензина из этой страны пока также нет.