Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков пригрозил кыргызстанцам уголовными делами по обвинениям в «разжигании международной розни» и «распространении ложной информации» за критичные публикации о Китае.

Он заявил, что политики с «президентскими амбициями» — Камчыбек Ташиев, Алмазбек Атамбаев и Адахан Мадумарова — «дискредитируют власть» с помощью фейковых аккаунтов. При этом он приложил коллаж с личными данными десятков разных кыргызстанцев, которые фейками не являются, но, по его мнению, критикуют власть. В том числе там были журналисты и правозащитники, никак не связанные с политиками.

«Распространяют в соцсетях посты о том что «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес». […] Если вы не остановитесь, то вскоре окажетесь в тюрьме вместе со своими лидерами […] Вы будете заключены в тюрьму за распространение лжи и разжигание межнациональной розни», — угрожал Орунбеков.

Но почему Орунбеков угрожает гражданам, публикующим критические посты о Китае?

«Китай нас захватывает»

14 июля Кабмин Кыргызстана вынес на общественное обсуждение поправки в Земельный кодекс. В документе упоминается возможность предоставлять государственные земли в аренду на срок до 50 лет без конкурса, в том числе иностранным компаниям, если это поручит президент. Уточняется, что инициатива «направлена на привлечение инвестиций». Передавать землю в аренду предлагают для проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов. Общественное обсуждение закончится 24 июля.

В Кыргызстане и раньше давали землю в аренду на 49 лет, в том числе иностранным компаниям. Новшеством этих поправок стало именно то, что если президент поручит, то землю инвестору, в том числе иностранному, дадут в аренду без торгов.

В обществе сложилось мнение, что поправки были созданы под китайских инвесторов. По крайней мере такие опасения в соцсетях в десятках постов озвучивали кыргызстанцы. Некоторых после этого вызывали на беседу в ГКНБ.

Позже на опасения граждан отреагировал президент Садыр Жапаров.

«Предоставление земельных участков иностранным инвесторам в долгосрочную аренду — это не новая норма, появившаяся сегодня. Такой механизм действует в Кыргызстане уже многие годы (…) Поэтому представлять ситуацию так, будто сегодня принят какой-то новый закон и теперь землю начали передавать иностранцам, не соответствует действительности», — заявил Садыр Жапаров.

За критику Китая и китайского бизнеса в Кыргызстане уже возбуждали уголовные дела.

В июне 2026 года гражданский активист Мавлян Аскарбеков был задержан по статье о разжигании вражды после публикаций о китайских бизнесменах в Кыргызстане. Аскарбеков водворен в СИЗО ГКНБ до 12 августа.

До задержания Аскарбеков говорил, что китайцы вовлекаются в малый и средний бизнес в Кыргызстане и предложил главе кабмина провести дебаты на телевидении по поводу китайского бизнеса.

22 января 2026 года судья Первомайского райсуда Бишкека Сыргак Жумадылов признал виновным кыргызстанца М.Б.М в разжигании вражды за публикацию видео со стройки и оштрафовал на 150 000 сомов.

Согласно материалам суда и следствия, М.Б.М, житель Ак-Ордо, 27 ноября 2025 года снял на видео стройку многоэтажного дома ГИК и раскритиковал качество строительства. Он опубликовал видео под ником mamyrbaiv, упомянув при этом, что на стройке работают граждане Китая.

«Комментарии к видео явно и негативно оценивали низкое качество строительных работ, выполненных гражданами Китайской Республики, и были направлены на создание негативного отношения к представителям этой национальности», — указано в решении суда.



Ссылался суд и на судэкспертов, которые нашли в публикации «лингвистические признаки, негативно влияющие на массовое сознание и разжигающие межэтнические конфликты, раздоры и вражду».

«Фраза автора: “Вы говорите, что китайцы с трудом строят дома, посмотрите…” повторяется в начале и конце видеообращения, что доказывает целенаправленность обращения», — говорится в решении суда.

Влияние Китая на Кыргызстан



Объем государственного долга Кыргызстана достиг 9,8 млрд долларов. Больше половины госдолга составляет внешний долг — 5 миллиардов 246 миллионов долларов. 28% из этой суммы Кыргызстан должен китайскому Эксимбанку. А это значит, что Китай является крупнейшим кредитором Кыргызстана.

Кыргызстан регулярно получает разные гранты и кредиты от Китая для реализации множества инфраструктурных проектов по всей стране. Например, в столице страны Бишкеке реконструировали городскую ТЭЦ именно китайские подрядчики, а кредит выдавал Китай. Более ста километров дорог в Бишкеке реконструировали за счет китайских грантов.

А летом 2024 года Кыргызстан подписал соглашение о строительстве стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Доля Китая в совместном проекте составляет 51%, а у Кыргызстана и Узбекистана — по 24,5%.

Реализация проекта оценивается в $4,7 млрд. Общий объем вложений китайской стороны оценивается в $3,53 млрд, из которых часть финансируется за счет собственных средств, а $2,35 млрд — в виде льготного кредита от китайских финансовых институтов. Кредит будут гасить все участники проекта.

По данным Нацстаткома Кыргызстана, Китай — лидер по инвестициям в страну в 2025 году. На него приходится 38,4% инвестиций.

По информации радио «Азаттык», за последние три года в Кыргызстане зарегистрировали 7000 китайских компаний. Зампред кабмина Бакыт Торобаев летом 2025 года заявлял о наличии в стране 3000 компаний с участием китайского капитала. При этом Нацстатком в октябре 2025 года, сообщал, что на территории страны в 2024 году числилось всего 5724 компании с иностранными инвестициями и лишь 16,3% с китайским участием. Данных за 2025 год на сайте статкомитета пока нет.