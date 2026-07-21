

Что случилось?

Глава пресс-службы аппарата президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост в Фейсбуке с угрозами в адрес политиков Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и Камчыбека Ташиева, а также правозащитников, медиа и НПО. Он пообещал отправлять кыргызстанцев в тюрьму за комментарии такого толка: «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес». Такие публикации, дискредитирующие власти с помощью ложных сведений, политики и активисты якобы распространяют через «фейки».

Свой пост Орунбеков оформил коллажами с полным ФИО, фотографиями, датами рождения и ссылками на аккаунты граждан. Среди указанных лиц оказались многие правозащитники и журналисты.



«Если завтра этих людей опознают, арестуют и посадят в тюрьму, их родители, братья и сестры будут жаловаться: “Они только что посадили нашего сына, а дочь вызвали на допрос”. Поэтому, если вы сейчас не остановитесь, вас скоро арестуют вместе с вашими лидерами. Информация, которую вы распространяете по вышеуказанным темам, не останется незамеченной. Вас привлекут к ответственности и посадят в тюрьму за распространение ложной информации и разжигание этнической ненависти», — написал он.

Он добавил, что отдел мониторинга при администрации президента и правоохранительные органы выявляют аккаунты и их контакты, пытающиеся подстрекать общественность через социальные сети.

Раскрытие персональных данных

Активисты и правозащитники утверждают, что фотографии и данные, опубликованные Орунбековым, были взяты из «Түндүк» — государственной электронной системы в Кыргызстане, которая связывает разные базы данных ведомств, чтобы граждане могли получать услуги онлайн. У каждого кыргызстанца есть профиль в этой системе, где хранятся персональные данные — ИНН, дата рождения, все фото для документов и так далее. В марте 2026 года «Тундук» передали в ведение Управделами президента.



Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова обратила внимание, что среди лиц, опубликованных в коллажах, есть и она.

«На коллаже размещены две мои фотографии. Одна из них взята из моего открытого аккаунта в Facebook. Вторая фотография никогда не размещалась мной в открытом доступе. Эта фотография, которая используется в моём ID-паспорте и отображается в моём личном кабинете в приложении “Түндүк”. Я не давала Дайырбеку Орунбекову, администрации президента или каким-либо другим лицам согласия на получение, передачу и публичное распространение этой фотографии», — написала она.



Активистка Касиет Мамырбай также сообщила, что ее фотография, использованная в коллаже, доступна лишь в системе «Түндүк». Журналистка Гульмира Тыналиева в своем посте в Фейсбуке написала, что ее фото, опубликованное Орунбековым, также использовалось в ее ID-паспорте, и отображается в ее личном кабинете в системе «Түндүк». О том, что данные, использованные в посте Орунбекова, были взяты из «Түндүка» сообщила и активистка Виктория Бирюкова.

Абдирасулова задалась вопросами, откуда Орунбеков получил ее фотографию и фото других граждан, кто передал ему сведения и на каком правовом основании он решил опубликовать их в контексте угроз уголовным преследованием.



Правозащитница подчеркнула, что Конституция Кыргызстана гарантирует каждому гражданину право на неприкосновенность частной жизни и запрещает незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке. Цифровой кодекс также требует, чтобы обработка персональных данных осуществлялась только ответственными лицами, безопасным способом, с принятием мер против незаконного доступа и распространения.

«Если выяснится, что паспортную фотографию и персональные данные может без законного основания получить рядовой сотрудник администрации президента для публикации в Facebook, значит, под угрозой находятся данные всего населения. Потому что рядом с фотографией в госсистемах находятся и другие сведения о человеке, о его семье, детях, состоянии здоровья и другая чувствительная информация. И тогда возникает главный вопрос: насколько защищены наши данные, кто может ими воспользоваться и в каких целях?» — написала она.



В госучреждении «Кызмат» при Управделами президента, которое занимается регистрацией населения и оформлением паспортов, направили журналистов редакции Kaktus.Media в ОАО «Тундук». Однако там сообщили, что госкомпания не имеет отношения к данному инциденту.



Государственная цифровая травля



Абдирасулова обратила внимание на то, что пост Орунбекова это не просто информирование граждан, а их запугивание.



«Публикация фотографий и персональных данных в одном контексте с заявлениями о том, что людей скоро “определят, задержат и посадят” — это публичная клеймирование граждан, давление и запугивание людей за их мнения, высказывания, общественную или правозащитную деятельность», — написала она.



Независимая журналистка Жибек Бегалиева также обратила внимание на то, что в аппарате президента Кыргызстана сделали официальную подборку граждан для шельмования. Правозащитница Толекан Исмаилова назвала пост Орунбекова «черным списком» граждан, а журналистка Гульмира Тыналиева задалась вопросом не начало ли это гонений и травли людей.



Скоординированное использование цифровых инструментов, государственных медиа и лояльных властям интернет-пользователей для дискредитации, запугивания или изоляции политических оппонентов, активистов, журналистов или критиков режима называется государственной цифровой травлей.

Такой феномен — часть современных методов информационной войны и цифрового авторитаризма. Для осуществления такой травли используют:

Атаки фабрик троллей и ботов: массовая отправка оскорблений, угроз и жалоб на аккаунты цели для их блокировки.

Доксинг (Doxxing): умышленная публикация личных данных (адресов, телефонов, документов) жертвы для организации преследования в реальной жизни.

Кампании по дезинформации: распространение фейков и порочащих слухов через государственные СМИ и провластные аккаунты в соцсетях и мессенджерах.



Астротурфинг: создание иллюзии массового народного возмущения против конкретного человека с помощью скоординированных комментариев.



Главные цели государственной цифровой травли: