Акына Чынгызбек уулу Ильяса вызвали в МВД после того, как он спел песню о кыргызской политике.

«Чтобы мой отец на том свете не спрашивал, проглотил ли я язык, я спел эту песню. А теперь мне говорят: «Не критикуй, просто веди свой блог”», — пишет в соцсетях акын.

О какой песне говорит акын?

Ранее акын опубликовал песню, в тексте которой он отсылает к продвигаемым правительством поправкам в Земельный кодекс.

По этим поправкам, если будет поручение со стороны президента, то можно будет передавать государственные земли в аренду в том числе иностранцам без торгов.

В песне акын обращается к президенту Садыру Жапарову. «Говорят, Садыр ава продал наше озеро, встревожив мой спокойно живший народ», — поет он. Чынгызбек уулу напомнил в своей песне и о судьбе первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, свата нынешнего президента Садыра Жапарова. Он сравнил поправки об аренде земли с решением Акаева.

«Я спою об одном президенте, который сбежал, продав наше жайлоо Үзөңгү-Кууш», — поет Чынгызбек уулу.

Напомнил он и о трагедии в селе Боспиек, в Аксыйском районе Жалал-Абадской области. В 2002 году жители села Боспиек вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Тогда правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, в результате погибли шесть человек.

Угрозы арестом за темы о Китае

Ранее глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков пригрозил кыргызстанцам уголовными делами по обвинениям в «разжигании международной розни» и «распространении ложной информации» за критичные публикации о Китае.

На «беседы» в ГКНБ вызывали разных пользователей соцсетей, которые высказывались с критикой аренды кыргызских территорий на 49 лет. В обществе сложилось мнение, что поправки были созданы под китайских инвесторов.

Еще до этого на кыргызстанцев преследовали за критику китайского бизнеса в Кыргызстане или китайских рабочих.

В июне 2026 года гражданский активист Мавлян Аскарбеков был задержан по статье о разжигании вражды после публикаций о китайских бизнесменах в Кыргызстане. Аскарбеков водворен в СИЗО ГКНБ до 12 августа.

А 22 января 2026 года судья Первомайского райсуда Бишкека Сыргак Жумадылов признал виновным кыргызстанца М.Б.М в разжигании вражды за публикацию видео со стройки дома ГИК, где работали китайские строители. Суд оштрафовал кыргызстанца на 150 000 сомов.