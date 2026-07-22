Кыргызский журналист Эламан Карымшаков сообщил об угрозах со стороны главы пресс-службы администрации президента Дайырбека Орунбекова.

«Дайыр Орунбеков позвонил 20 июля, и перешёл к открытым угрозам. Он потребовал удалить мой последний пост и пригрозил: “Я тебя предупредил, услышал?! Удали по-хорошему! При первой же возможности я с тобой поговорю!”. Как можно расценивать то, что государственный служащий так открыто угрожает журналисту? Во-вторых, почему Дайыр Орунбеков принимает на свой счёт слова, написанные в шутливой форме? Есть ли у него ферма фейков или он попал на должность благодаря ей? В посте не были указаны ни его имя, ни занимаемая должность», — написал в соцсетях журналист.

В своем посте об угрозах Орунбекова Карымшаков упоминает недавнюю свою публикацию в соцсетях.

«Кто опубликует список тех, кто обогатился или занял высокие должности благодаря фейк-фермам», — так написал Карымшаков после того, как Дайырбек Орунбеков пригрозил в соцсетях кыргызстанцам уголовными делами по обвинениям в «разжигании международной розни» и «распространении ложной информации» за критичные публикации о Китае.

Орунбеков заявил, что политики с «президентскими амбициями» — Камчыбек Ташиев, Алмазбек Атамбаев и Адахан Мадумарова — «дискредитируют власть» с помощью фейковых аккаунтов. При этом он приложил коллаж с личными данными десятков разных кыргызстанцев, которые фейками не являются, но, по его мнению, критикуют власть. В том числе там были журналисты и правозащитники, никак не связанные с политиками.

Карымшаков говорит, что Орунбеков угрожал ему за пост без упоминания фамилии или должности Орунбекова, но с упоминанием фейк-ферм.

Но почему Орунбеков мог узнать себя в тексте поста Карымшакова?

Борец с фейками или глава фейков?

Дайырбек Орунбеков, сейчас выставляющий себя за борца с фейками больше известен как фейкодел. Он регулярно делал заявления с неподтвержденной и лживой информацией уже будучи главой пресс-службы администрации президента. Но также его связывают с фейк фермами.

В декабре 2020 года журналисты «Клоопа» опубликовали расследование о фейк-фермах, которые работали в интересах разных политических сил.

Изучать фейков журналисты начали после публикации первого расследования о коррупционных схемах внутри таможни, главным фигурантом которого стал экс-зампред Гостаможни Райымбек Матраимов. Три источника рассказали журналистам «Клоопа» про связь Дайырбека Орунбекова с фейк-фермами, которые работали в поддержку Матраимовых.

А летом 2023 года у уже другого издания вышло расследование о возможных связях сотрудников Национальной телерадиокорпорации (НТРК) с фейк-аккаунтами. В НТРК с ноября 2022 года существует SMM-отдел. Однако журналисты-расследователи, со ссылкой на анонимные источники, утверждают, что этот отдел является не чем иным как фейк-фабрикой, получающей поручения напрямую от руководителя службы информационной политики администрации президента Дайырбека Орунбекова.

Сам Орунбеков всегда отрицал свою связь с фейками.