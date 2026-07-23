Кыргызстанцев вызывают на допросы и «беседы» за критичные публикации о продвигаемых правительством поправках в Земельный кодекс. По этим поправкам, если будет поручение со стороны президента, то можно будет передавать государственные земли в аренду без торгов, в том числе иностранцам. В обществе сложилось мнение, что поправки были созданы под китайских инвесторов.

Но не только Китай стал запретной темой для кыргызстанцев. Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков угрожал кыргызстанцам арестами еще и за публикации о росте внешнего долга.

«Распространяют в соцсетях посты о том что «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес». […] Если вы не остановитесь, то вскоре окажетесь в тюрьме вместе со своими лидерами […] Вы будете заключены в тюрьму за распространение лжи и разжигание межнациональной розни», — угрожал Орунбеков.

Только вот внешний долг Кыргызстана действительно вырос.

Госдолг Кыргызстана

В мае объем государственного долга Кыргызстана достиг 9,8 млрд долларов. На конец ноября прошлого года он был на 1 млрд долларов меньше.

Больше половины госдолга, 5 млрд 246 млн долларов составляет внешний долг. По данным минфина, в 2022 году внешний долг составлял 4,2 млрд долларов. Внешний долг — это деньги, которые Кыргызстан занял у иностранных кредиторов. 28% из этой суммы Кыргызстан должен китайскому Эксимбанку. А это значит, что Китай является крупнейшим кредитором Кыргызстана.



Погасить внешний долг было одним из предвыборных обещаний будущего президента Жапарова. Но пока что внешний долг продолжает расти.

Баллотируюсь в президенты в январе 2021 года Жапаров говорил о том, что Кыргызстан выплатит внешний долг за три-четыре года. Тогда он составлял 4,3 млрд долларов.

В апреле 2022 года Жапаров сказал, что постарается погасить хотя бы половину внешнего долга к концу своего президентского срока, который истекает в январе 2027 года. К концу 2025 года внешний долг вырос до 5,3 млрд долларов.

В 2025 году президент сказал, что страна рассчитается с внешним долгом к 2035 году — уже после конца его срока, даже, если он будет переизбран во второй раз. Учитывая высказывания Жапарова, Кыргызстан продолжит брать кредиты.

«Долги, которые берем сейчас, каждый взятый доллар, направим на конкретные проекты. Мы их берем на самоокупаемые проекты. […] Самое главное, что к 2035 году мы полностью погасим ранее взятые долги. В будущем, сколько бы мы не брали в долг, каждый проект окупит себя. Не будет нагрузки на республиканский бюджет и карманы людей. Конечно, не принимая во внимание долги, взятые на строительство дорог», – заявлял Садыр Жапаров весной 2024 года.

Государственный долг — это общая сумма финансовых обязательств страны перед внутренними и внешними кредиторами. Насколько эффективно и рационально государство использует эти деньги, которые мы берем в долг под проценты — неизвестно. Хотя Жапаров заявляет, что «все заемные средства направляются на конкретные проекты, которые находятся под стопроцентным контролем».

Раньше анализом эффективности и рациональности использования долгов государства занималась Счетная палата, но президент Садыр Жапаров переписал закон и забрал у нее эти функции. Сейчас данные о размере госдолга предоставляет Министерство финансов и публикует Нацстатком. Но это лишь голые цифры. Теперь никто не проводит глубокий анализ того, что происходит с деньгами, которые государство берет в долг и за которые Кыргызстан потом десятилетиями расплачивается.