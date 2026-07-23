«Клооп» и Temirov Live выяснили, что у управляющего делами президента Каныбека Туманбаева есть действующий российский паспорт. По кыргызским законам, человек, имеющий гражданство другой страны, не может занимать руководящие должности в госорганах.

На каких основаниях и когда Туманбаев получил гражданство России — неизвестно. Но журналисты выяснили, что российские документы у него есть как минимум с 2006 года и, согласно данным российского сайта госуслуг, его нынешний паспорт действительный. Он был выдан в городе Анапа, Краснодарского края России.

Каныбек Туманбаев — один из ближайших соратников президента Садыра Жапарова, который сейчас обладает большим политическим влиянием. Президент его постоянно хвалит, а государственные СМИ охотно освещают его работу.

Жапаров назначил Туманбаева управляющим делами президента (УДП) в мае 2022 года. С тех пор активы, функции и влияние ведомства неумолимо растут. Сначала в его ведение передавали земли, парки и предприятия, а потом отдали и целое министерство.

Недавно назначенному Туманбаеву поручили курировать ряд амбициозных национальных проектов, которые должны были продемонстрировать, как страна развивается под руководством президента Жапарова: это огромный новый президентский дворец, новое здание аэропорта и расширение взлетно-посадочной полосы в городе Каракол, туристическая инфраструктура в национальном парке Ала-Арча и жилищные проекты в Бишкеке.

В мае 2024 журналисты «Клоопа», OCCRP и Temirov Live выяснили, что проекты отдавали под реализацию компаниям, подотчетным людям из окружения Туманбаева и близких президента Жапарова.

По словам инсайдера, реальный контроль над этими компаниями принадлежит Туманбаеву — он отдает распоряжения их номинальным директорам и владельцам.

Дальше больше. Управделами превратилось в госкорпорацию, под контролем которой сейчас находятся более 30 подведомственных организаций и их активов. Подконтрольных сфер и полномочий тоже прибавилось.

Теперь это не только строительство стратегических объектов и туристическая инфраструктура, а еще и ипотечное строительство, регистрация населения, печать паспортов и денег, выдача водительских прав, контроль международного интернет-трафика и всей цифровизации в стране.

За несколько лет Управделами стало госкорпорацией, которая получает миллиардные доходы. Если в начале своей деятельности, в 2021 году, подведомственные предприятия приносили доход только в 770,9 млн сомов, то по итогам 2025 года эта цифра выросла в 18 раз и достигла более 14 млрд 138 млн сомов. По итогам этого года УДП ожидает, что доход возрастет до 25 млрд сомов.

Доход подведомственных предприятий не обязательно пойдет в госбюджет. По закону управделами может направить эти деньги на финансирование своих нужд.

Подчиняется эта госкорпорация с миллиардными доходами только президенту. А управлять ей Жапаров поставил соратника, который по закону не может работать на руководящих должностях в госорганах Кыргызстана.