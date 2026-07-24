Европейский союз принял 21-й пакет санкций в отношении России в ответ на ее агрессивную войну в Украине. В этот пакет санкций попал кыргызский «ЭкоИсламикБанк» — они вступят в силу 13 августа 2026 года. Весной Евросоюз ввел санкции против Кыргызстана.



ЕС ввел санкции против «ЭкоИсламикБанка» за использование Системы передачи финансовых сообщений (СПСФ) для помощи России в обходе санкций.



СПФС — это Система передачи финансовых сообщений Банка России, созданная как российский аналог международной системы SWIFT. Россию отключили от международной системы SWIFT после полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, Евросоюз продолжает вводить санкции в отношении участников российской трансграничной системе денежных переводов A7, главным хабом которой является Кыргызстан. Санкции с 13 августа вводятся в отношении компаний «А7-Нигерия» и «А7-Африка», которые были зарегистрированы в Бишкеке в сентябре 2025 года и занимаются, согласно документам, «прочим финансовым посредничеством». Учредителями выступают нигериец Чидибере Эммануэль Ажаере и человек с тоголезско-бенинским именем Доссу Тоссу. Их партнер — российская компания «А7».

В ноябре 2025 года официальные представители России торжественно открывали офис А7 в Нигерии и объявили об открытии нового филиала в Зимбабве. При этом на церемонии открытия бюро в Нигерии постоянно мелькал флаг Кыргызстана, хотя ни одного представителя республики в кадре не было и сама она не упоминалась.

«А7», о которой не раз рассказывал «Клооп», была создана беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским государственным Промсвязьбанком, который финансирует военную промышленность. Компания «А7» создала рублевый стейблкоин А7А5, который торгуется в Бишкеке на криптобирже Grinex и используется Россией при международных расчетах в обход санкций. Расследователи из издания «Проект» выяснили, что к созданию и работе «А7» причастен российский олигарх Роман Абрамович.



Кыргызстан помогал России покупать военное оборудование



Летом 2026 года выяснилось, что криптовалютная отрасль структуры А7 — это лишь вершина айсберга.



Исследовали британской организации The Open Source Centre (OSC) проанализировали тысячи утекших документов А7 и выяснили, что Кыргызстан фактически стал «подставной страной» России для обхода санкций.



«Чтобы система A7 могла работать в таком масштабе, России было недостаточно отдельных офшорных структур. Ей требовалась юрисдикция, встроенная в глобальную финансовую систему, которая могла бы правдоподобно “переваривать” миллиарды долларов финансовых операций, сохраняя при этом доступ к международным банковским каналам через SWIFT», — пишут исследователи OSC.

Одну из ключевых ролей в этом сыграла кыргызская государственная «Торговая компания Кыргызской Республики», принадлежавшая Министерству экономики.

В феврале 2026 года власти ее ликвидировали, но через нее успели провести как минимум около 8 млрд долларов на закупку санкционных товаров для России.

ТККР фигурирует в тысячах счетов и SWIFT-сообщений, подтверждающих проведение платежей поставщикам через международные банки от имени российских клиентов. Почти десяток из них — либо сами находятся под санкциями, либо входят в структуру собственности санкционированных организаций. Это производители дронов, компании из сферы ядерной промышленности и производства военной техники, а также фирмы, задействованные в военной логистике.

Например, среди клиентов были MG-Flot — владелец и оператор нескольких находящихся под санкциями судов военной логистики, которые перевозили миллионы артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Северной Кореи и Ирана, и ООО «Рустакт» — одна из стратегически важных российских компаний, занимающихся сборкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ТККР была крупнейшим платежным узлом сети А7 с миллиардными оборотами. Несмотря на то, что OSC смогли подтвердить движение через нее только 8 млрд долларов, в системе А7 она фигурирует как заявитель на сумму около 14,5 млрд долларов.