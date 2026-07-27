21 июля кыргызстанец Азамат Баяманов записал обращение к президенту Садыру Жапарову. В видео активист выступил против передачи земель Кыргызстана иностранцам.

Уже на следующий день Баяманова вызвали в ГКНБ, он прибыл в ведомство 23 июля и после отпустили. Однако уже 24 июля неизвестные похитили его возле мечети и увезли в неизвестном направлении.

Как оказалось, похитители оказались правоохранителями. Ведь Первомайский райсуд Бишкека сообщил, что похищенного неизвестными Баяманова отправили в СИЗО-1 при ГКНБ на два месяца — кыргызстанца подозревают в «организации массовых беспорядков».

Ранее, 22 июля, в МВД вызвали кыргызстанца Чынгызбек уулу Ильяса, который спел песню, в тексте которой он отсылает к продвигаемым правительством поправкам в Земельный кодекс. Также он напоминал в песне президенту Садыру Жапарову об ошибках первого свергнутого президента Аскара Акаева, передавшего Китаю жайлоо Үзөңгү-Кууш.

«Вчера я был в Министерстве внутренних дел. Там мне сказали: „Удалите все свои видео, не снимайте видео с критикой политики, ваши песни подстрекают людей к панике. Вместо этого подумайте о своем ребенке, подумайте о своей семье, тех, кто вмешивается в политику, сажают в тюрьму“», — написал после Чынгызбек уулу.

BBC Кыргызстан сообщает, что в правоохранительные органы после критики земельной реформы вызывали шоумена Актана Рыскельдиева и бизнесвумен Алину Кудаярову. О внимании к себе со стороны правоохранителей сообщал и комик Талант Анарбаев.

Не говорить о Китае

Ранее глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков пригрозил кыргызстанцам уголовными делами по обвинениям в «разжигании международной розни» и «распространении ложной информации» за критичные публикации о Китае.

На «беседы» в ГКНБ вызывали разных пользователей соцсетей, которые высказывались с критикой аренды кыргызских территорий на 49 лет. В обществе сложилось мнение, что поправки были созданы под китайских инвесторов.

Еще до этого на кыргызстанцев преследовали за критику китайского бизнеса в Кыргызстане или китайских рабочих.

В июне 2026 года гражданский активист Мавлян Аскарбеков был задержан по статье о разжигании вражды после публикаций о китайских бизнесменах в Кыргызстане. Аскарбеков водворен в СИЗО ГКНБ до 12 августа.

А 22 января 2026 года судья Первомайского райсуда Бишкека Сыргак Жумадылов признал виновным кыргызстанца М.Б.М в разжигании вражды за публикацию видео со стройки дома ГИК, где работали китайские строители. Суд оштрафовал кыргызстанца на 150 000 сомов.