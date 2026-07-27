МВД сообщило, что экс-депутата Шайырбека Ташиева, задержанного по делу о коррупции, решением суда отправили под домашний арест. По данным МВД, брат экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева «добровольно возместил основную часть ущерба, причиненного государству».

МВД сделал заявление после слухов о том, что Ташиева нет в изоляторе ГКНБ. Об этом сообщил политик Темирлан Султанбеков.

«Ташиева в СИЗО нет, он в ИВС. Волосы не стриг, живет в свое удовольствие, пользуется телефоном», — сказал задержанный Султанбеков после одного из заседаний суда.

Источники также сообщали СМИ, что Шайырбек Ташиев ни дня не провел в СИЗО-1, куда был определен судом. В мае Первомайский райсуд Бишкека постановил оставить Шайырбека Ташиева в СИЗО до 16 июля.

Вместо этого он был в ИВС ГУВД Бишкека. МВД подтвердил эту информацию — аргументировав это тем, что расследование продолжается, поэтому Ташиев не в СИЗО.

Теперь, не пробыв в СИЗО и дня, Шайырбек Ташиев отправится домой.

Шайырбек Ташиев был задержан 1 апреля. В марте 2026 года МВД возбудило дело о коррупции на «Кыргызнефтегазе» после выхода расследования налоговой, которая частично цитировала расследование команды «Темиров лайв». Налоговая сообщила, что из-за хищения со стороны клана Ташиевых в нефтянной отрасли бюджет страны потерял более 4 миллиардов сомов.

МВД сообщило, что задержанный сегодня по делу «Кыргызнефтегаза» экс-депутат Шайырбек Ташиев должен возместить государству за нанесенный ущерб 4,1 млрд сомов. Это порядка 46 млн долларов. Еще тогда президент Садыр Жапаров озвучил, как Ташиев может выйти на свободу.

«Ранее все, кто был задержан ГКНБ и МВД, возмещали ущерб — при необходимости даже с избытком. После этого их освобождали. Так же должен поступить и Шаирбек Ташиев: сначала все вернуть и только потом выйти», — сказал Жапаров.