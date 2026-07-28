Нацбанк Кыргызстана отреагировал на санкции, введенные против кыргызского «ЭкоИсламик Банка». По мнению Нацбанка, «банковский сектор стабилен, адекватно капитализирован и обладает достаточной ликвидностью» — и это при том, что «ЭкоИсламик Банк» далеко не первый кыргызский банк под санкциями.

После целой череды банков под санкциями Нацбанк заявил, что «при необходимости» будет предпринимать действия «направленные на минимизацию возможного влияния санкций на финансовую систему страны».

Кыргызские банки под санкциями

Европейский союз принял 21-й пакет санкций в отношении России в ответ на ее агрессивную войну в Украине. В этот пакет санкций попал кыргызский «ЭкоИсламикБанк» — они вступят в силу 13 августа 2026 года. ЕС ввел санкции против «ЭкоИсламикБанка» за использование Системы передачи финансовых сообщений (СПСФ) для помощи России в обходе санкций.

В мае Великобритания ввела санкции против двух кыргызских госкомпаний ОАО «Эмитент виртуальных активов» и «Государственной брокерской компании» за помощь России. Это компании Министерства финансов Кыргызстана, одна из которых занимается выпуском национального долларового стейблкоина. Его запускал лично президент Садыр Жапаров. Великобритания полагает, что госкомпании помогают России обходить санкции.

В предыдущем, 20-м пакете санкций Евросоюза против России и ее партнеров, ввели запрет на поставки электроники и станков в Кыргызстан.

В приложении к своему заключению Евпросоюз сообщал, что несмотря на многочисленные переговоры и консультации с властями Кыргызстана, страна не предприняла достаточных мер для предотвращения реэкспорта.

В 19 пакете санкций в сентябре в пакет ограничительных мер попали кыргызские банки Евразийский сберегательный банк и «Толубай» банк. Помимо этого под ограничения попали стейблкоин А7А5, привязанный к рублю и запущенный зарегистрированной в Кыргызстане компанией Old Vector, а также криптобиржа Grinex, которая также зарегистрирована в Кыргызстане.

Банк «Толубай» и Евразийский сберегательный банк попали в санкционный список Евросоюза как финансовые организации, предоставляющие платежные услуги и поставляющие криптоактивы в Россию.

Ранее Великобритания вводила ограничения против «Капитал Банка», 100% акций которого принадлежат Минфину Кыргызстана, обвинив банк в том, что он использовался Россией для оплаты военных товаров. Под санкциями США же находится «Керемет Банк». Его также обвиняют в обходе антироссийских санкций.

Итого к августу 2026 года под санкции попали уже пять кыргызских банков.

Кыргызстан помогает России обходить санкции?

ЕС ввел санкции против «ЭкоИсламикБанка» за использование Системы передачи финансовых сообщений (СПСФ) для помощи России в обходе санкций.

СПФС — это Система передачи финансовых сообщений Банка России, созданная как российский аналог международной системы SWIFT.

Кроме того, Евросоюз продолжает вводить санкции в отношении участников российской трансграничной системе денежных переводов A7, главным хабом которой является Кыргызстан.

Исследовали британской организации The Open Source Centre (OSC) проанализировали тысячи утекших документов А7 и выяснили, что Кыргызстан фактически стал «подставной страной» России для обхода санкций.

Одну из ключевых ролей в этом сыграла кыргызская государственная «Торговая компания Кыргызской Республики», принадлежавшая Министерству экономики.

В феврале 2026 года власти ее ликвидировали, но через нее успели провести как минимум около 8 млрд долларов на закупку санкционных товаров для России.

ТККР была крупнейшим платежным узлом сети А7 с миллиардными оборотами. Несмотря на то, что OSC смогли подтвердить движение через нее только 8 млрд долларов, в системе А7 она фигурирует как заявитель на сумму около 14,5 млрд долларов.