Российский политтехнолог Виктор Васильев дал интервью журналистке Лейле Саралаевой, в котором рассказал как его избили в новом здании СИЗО ГКНБ. Он сообщил, что его не пытали, но пытали кыргызского блогера «Тилекматова». По словам Саралаевой, речь идет о Тилекмате Куренове.

Российский политтехнолог и Z-блогер Виктор Васильев год провел в СИЗО ГКНБ. В апреле 2025 года спецслужбы задержали его по обвинению в вербовке кыргызстанцев в армию России для участия в полномасштабной войне против Украины.

«Случился факт избиения меня в СИЗО ГКНБ, участвовал конкретный оперативник […] Все-таки я иностранец, ко мне какие-то меры, именно пытки, не применялись. Я, например, встречался там с блогером Тилекматовым, к нему применялись пытки», — сказал Васильев.

Тилекмат Куренов стал известным после протестов против результатов парламентских выборов в 2020 году. Он активно выступал против некоторых решений нынешней власти. Кыргызстан активист покинул в октябре 2022 года и жил в США.

Весной 2025 года он отправился в Дубай, по его словам, на встречу с политиком Эмилем Жамгырчиевым. Позже Куренов сообщил, что тот похитил его паспорт — сам Жамгырчиев это отрицал.

Отсутствие паспорта помешало Куренову вернуться в США, он застрял в Дубае, и перестал выходить на связь. Позже спецслужбы Кыргызстана заявили, что задержали Куренова в ОАЭ 19 апреля.

Еще в 2024 году на Куренова возбудили дело по статье «Насильственный захват власти». Его отправили в СИЗО ГКНБ сразу после того, как доставили в страну.

В мае 2025 Куренова привезли на заседание суда с сильной хромотой. Тогда ГКНБ и адвокат Куренова пытки отрицали, но защитник активиста сообщал об ухудшившемся состоянии здоровья у подзащитного. Куренов также публично не заявлял о пытках.



Расследования Саралаевой о российских политтехнологах

Кыргызская журналистка Лейла Саралаева выпустила в 2024 году два расследования о том, как российские политтехнологи Александр Малькевич, Петре Бычков и и Александр Серавин работали над кампанией кандидата в президенты Садыра Жапарова в 2021 году. Теперь же о своей работе в предвыборной кампании заявил и российский политтехнолог Виктор Васильев.

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