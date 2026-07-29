Новый инвестор города Асман — бизнес-партнер сына Равшана Сабирова — это выяснили OCCRP и партнеры. Взамен на 20 млрд долларов вложений, ему в долгосрочную аренду отдадут 4 тысячи га земли на Иссык-Куле.

На протяжении последних четырёх лет строительство инновационного экогорода Асман на берегу озера Иссык-Куль остаётся одним из самых амбициозных обещаний президента Садыра Жапарова. Официальный запуск строительства был еще в конце июня 2023 года, но несколько лет прошли в безуспешных переговорах с различными инвесторами.

Переговорами и поиском застройщиков занималось Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана во главе с Равшаном Сабировым. И вот в ноябре 2025 года правительство объявило о том, что достигло соглашения с компанией «РедСтоун Групп».

Однако, как выяснили OCCRP и его партнёры, это не просто какой-то инвестор. Учредитель «РедСтоун Групп» Юньфэй Ту вместе с сыном Сабирова, Низамидином, владеет кыргызской компанией «Зет Системс», которая специализируется на оптовой неспециализированной торговле.

В «Зет Системс» Ту вошел через аффилированную с ним «Восточную инвестиционную компанию», где до начала июня 2026 он был соучредителем. И хотя Ту уже официально не числится в компании, фирма продолжает оставаться совладельцем «Зет Системс».

Согласно инвестиционному соглашению, которое есть в распоряжении OCCRP, «РедСтоун Групп» вложит в строительство 20 млрд долларов — примерно такую же сумму составляет ВВП Кыргызстана за 2025 год.

В свою очередь, правительство предоставит инвестору 4,015 га земли в Иссык-Кульской области в аренду на 49 лет. Город Асман компания обязуется построить к 2033 году.

Однако, расследователи не смогли найти подтверждений тому, что «РедСтоун Групп» когда-либо реализовывала крупные строительные проекты. Обнаружить признаки того, что компания располагает капиталом, необходимым для реализации такого масштабного проекта, также не удалось.

Другая компания, которая будет участвовать в строительстве города Асман — тоже связана с Юньфэй Ту. «Тяньшань Инвестиционная Группа» была зарегистрирована в ноябре 2025 в Кыргызстане по тому же юридическому адресу что и «Блэкстоун ИнвестГрупп», которой Ту владеет вместе со своими партнерами.

Это не первая попытка властей привлечь к строительству города Асман людей, близких к высокопоставленным чиновникам. Как выяснили журналисты, по предыдущему инвестиционному соглашению, в качестве местного кыргызского партнера должна была выступать компания «Модуль Хаус».

Как ранее выяснили журналисты «Клооп», OCCRP и Temirov Live, один из ее владельцев — Эламан Токтобеков — близкий друг сына президента Садыра Жапарова. «Модуль Хаус» входила в сеть компаний, которые участвовали в крупных проектах, курируемых Управлением делами президента.

Ранее этой компанией также совладел Кочкорбек Жуманазаров, но сейчас его сменила Жипаргуль Базарбаева. По данным источников, Жуманазаров является приближенным, а Базарбаева приходится сестрой Каныбеку Туманбаеву — главе Управления делами президента.