В декабре 2020 года администрация и.о. премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова наняла как минимум 7 российских политтехнологов — в том числе, из окружения создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Один из них, Виктор Васильев, утверждает, что Жапаров сделал это не столько для помощи на президентских выборах, сколько для того, чтобы заручиться политической поддержкой Кремля.

Васильев, работавший в Кыргызстане с 2020 по 2025 год, заявил об этом в интервью Youtube-Каналу «Новые лица» журналистки Лейлы Саралаевой. По его собственным словам, в группе политтехнологов он отвечал за работу в поле и медийную поддержку в Ошской и Баткенской областях.

Отвечая на вопрос о своем вкладе в президентские и парламентские выборы, а также в референдум о смене Конституции Кыргызстана, Васильев признается, что этот вклад был невелик. По его словам, этот вклад заключался, главным образом, в подтверждении «всенародной поддержки Садыра Жапарова» с российской стороны, и в демонстрации российского присутствия. Наняв российских технологов, Садыр Жапаров подал Москве сигнал о своем дружественном настрое, и этот сигнал был услышан, говорит он.

«Нас привлекала администрация на тот момент и.о. премьер-министра Садыра Жапарова. […] В нашей работе была прежде всего заинтересована кыргызская сторона. Почему? Потому что на тот момент было достаточно неустойчивое положение лидера, он только освободился из тюрьмы. Было непонятно, состоятся выборы или нет, победит он на них или нет. И нужно было послать определенные сигналы российской стороне. Оптимальный вариант — пригласить российских специалистов. И этот ход был сделан, и он был считан российской стороной, как определенный дружественный шаг», — сказал он.

Заявление Васильева подтверждает данные двух прошлогодних расследований Лейлы Саралаевой о роли РФ в избрании Садыра Жапарова, опубликованных на «Клоопе». Оно таже придает новый смысл заявлению другого пригожинского политтехнолога, Александра Малькевича. Отрицая свою причастность к работе предвыборного штаба Жапарова, Малькевич заявил тогда Саралаевой, что кыргызстанским политтехнологам помощь россиян была не нужна.

Виктор Васильев (Луковенко) известен своей работой на структуры Пригожина и другого участника вторжения в Украину, «православного олигарха» Константина Малофеева. Последние несколько лет он работал также во франкофонных странах Западной и Центральной Африки. Оппозиционные российские СМИ и западные медиа называли его агентом ГРУ и координатором российской пропагандистской сети в африканских странах. Сам Васильев в интервью Саралаевой это отрицает, но признает, что выполнял в Африке политтехнологические заказы Министерства обороны РФ.



Центр «Досье» обнаружил, что до 2018 года Васильев носил фамилию Луковенко. Он учился в МГУ и был активистом «Русского вердикта»; в 2011 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 58-летнего уроженца Шри-Ланки в день «Русского марша». Спустя пять лет Луковенко освободился условно-досрочно.

17 апреля 2025 года в Оше Васильев был арестован сотрудниками ГКНБ по подозрению в вербовке кыргызстанцев на войну в Украине. В СИЗО ГКНБ он провел 14 месяцев и был освобожден в начале июня 2026 года. Это произошло через несколько месяцев после отставки экс-главы ведомства Камчыбека Ташиева. Сам Васильев утверждает, что его причастность к вербовке не была доказана и обвинение рассыпалось в суде. Тем не менее, судимость по ч. 2 ст 416 УК КР с него не была снята.



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