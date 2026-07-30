Российский политтехнолог Виктор Васильев, который утверждает, что работал в Кыргызстане с 2020 года по приглашению администрации Садыра Жапарова, считает, что осенью экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его окружение попытаются устроить государственный переворот чтобы сместить президента.

«В октябре будет попытка государственного переворота. Эти силы, прежде всего со стороны Камчыбека Ташиева, готовятся к этому», — заявил Васильев 27 июля в интервью Youtube-каналу «Новые лица» журналистки Лейлы Саралаевой.

Политтехнолог говорит, что переворота в Кыргызстане ожидают многие, и связывает свой прогноз с «ненавистью» Ташиева к Жапарову, которого экс-глава ГКНБ якобы считает неблагодарным и вероломным «младшим братом».

По словам Васильева, конфликт между Ташиевым и Жапаровым начал зреть почти сразу после избрания последнего президентом. «Даже в 2021 году, когда только проходили парламентские выборы, уже тогда для меня было очевидно, что произойдет конфликт между ними, — говорит Васильев. — Потому что окружение Камчыбека Ташиева отзывалось не то чтобы негативно, но с такой снисходительностью в отношении Садыра Жапарова. Вот, он что-то там дурит, ну вот такой вот человек… Там отношение было свысока к нему».

«Их личные отношения были, и это видели члены команды, как отношения старшего и младшего брата, — продолжает Васильев. — Старший брат сказал: “Смотри, вот я тебя вытащил из тюрьмы и ты будешь лидером страны. Но я — старший брат, не забывай об этом”. И в определенный момент — как минимум с момента убийства криминального лидера Коли-киргиза (Камчы Кольбаева) и отставки генерального прокурора — вся полнота власти перешла к Камчыбеку Ташиеву. Ему оставалось закрепить ее легитимно».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил своего давнего друга и соратника Камчыбека Ташиева от всех должностей 10 февраля 2026 года. Этому предшествовало письмо к президенту с просьбой о проведении внеочередных президентских выборов со стороны связанных с главой ГКНБ политиков и общественников. Позднее Жапаров объяснил отставку Ташиева желанием «спасти друга» от конфликта, а страну — от раскола. Однако в апреле выяснилось, что против Ташиева возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Кроме того, милиция стала задерживать влиятельных приближенных генерала. Суд признал Ташиева виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и приговорил политика к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества, при этом заменив отбывание наказания в колонии пробационным надзором на три года.

«Он [Ташиев] затаил обиду, — говорит Васильев. — То есть, он обижен сейчас очень сильно. И сейчас он идет ва-банк. Он заряжен очень негативом, что его обманули, его подвели. И с его личной позиции, ну действительно, оно же так и есть. Он же освободил Садыра Жапарова из тюрьмы, он имеет какие-то договоренности с ним, он привел его к власти, он считает, что он [Жапаров] ему всем обязан. А тут его лишили всего: его любимого детища, перспектив, команды. И он сейчас пойдет на принцип. Для него сейчас не столько важно, добьется ли он своей цели — власти. Для него важно не дать своему другу удержаться у власти. Там уже ненависть, понимаете?»

Российский политтехнолог считает Ташиева склонным к фашистским методам управления. «И если он сейчас, не дай бог, возьмет власть в свои руки, на мой взгляд, как взгляд политтехнолога, мы будем иметь классическую фашистскую хунту в Центральной Азии», — заявил Васильев в интервью Саралаевой.

Виктор Васильев не раз был героем расследований российских независимых СМИ. Центр «Досье» обнаружил, что до 2018 года Васильев носил фамилию Луковенко. Он учился в МГУ и был активистом националистической группировки «Русский вердикт». В 2011 году его приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство 58-летнего уроженца Шри-Ланки в день «Русского марша». Спустя 5 лет Луковенко освободился условно-досрочно.

Васильев также известен своей работой на структуры Пригожина и другого участника вторжения в Украину, «православного олигарха» Константина Малофеева. Он работал во франкофонных странах Западной и Центральной Африки. Оппозиционные российские СМИ и западные медиа называли его агентом ГРУ и координатором российской пропагандистской сети в африканских странах. Сам Васильев в интервью Саралаевой это отрицает, но признает, что как политтехнолог он выполнял в Африке заказы Министерства обороны РФ.

Марш на Бишкек. Как люди хозяина ЧВК Вагнера «помогали» избрать президента Кыргызстана

Скелеты в шкафу. На Садыра Жапарова работали еще два пригожинских политтехнолога