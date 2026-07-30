Встреча президентов Казахстана и России 25 июля 2026 года в Омске стала одной из самых обсуждаемых тем в Интернете, а все потому, что Касым-Жомарт Токаев вдруг публично обратился к Владимиру Путину с просьбой «заморозить» так называемую «специальную военную операцию» в Украине.

Оригинал материала опубликован на сайте «Республики», материал подготовлен при поддержке Медиасети.

Желающие увидеть этот момент встречи воочию могут воспользоваться этой и этой ссылками. Мы же используем официальный источник — пресс-релиз Акорды, опубликованный под названием: «Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным».

Цитируем его (выделения подчеркиванием сделаны нами):

«В ходе встречи Глава государства высказал свою позицию по вопросу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. – Вы знаете, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, его культуре, языку . И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас . Я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 , поскольку там были достигнуты значительные результаты. И затем уже, естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан – не сторонняя страна , но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником , поскольку знаю, что Россия – это великая страна , русский народ – это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня. Но высказать свое скромное мнение я решил именно сегодня, поскольку люди знают, что я планировал быть в Омске, знают о нашей встрече. Никто не знает, как выйти из ситуации , потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку все это дело . Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Поскольку жалко, конечно, что молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства, – сказал Касым-Жомарт Токаев».

Смелое мнение или согласованный пас?

Судя по более чем многочисленным комментариям в Интернете, неожиданное обращение главы казахстанского государства к его российскому коллеге на тему СВО удивило практически всех, причем с обеих сторон — и Москвы, и Киева.

При этом изрядная доля российских комментаторов сочла, что Токаев затронул сверхболезненную тему с предварительного согласия Путина, чтобы таким образом продемонстрировать готовность к компромиссам, не заставляя Москву напрямую заявлять о паузе.

Западные обозреватели (Reuters, Bloomberg и другие) рассматривают инцидент в Омске как симптоматичный раскол внутри постсоветских блоков и явную демонстрацию растущей автономии Астаны от Москвы.

Они подчеркивают, что слова Токаева о «непонятности природы этого конфликта» нанесли прямой удар по многолетней исторической аргументации Владимира Путина, а тот факт, что Токаев сослался на «множество сигналов», поступающих к нему из США и Европы, подчеркивает роль Казахстана как глобального дипломатического хаба.

«Смелость» же Токаева западные эксперты объясняют протекцией со стороны Пекина (в рамках ШОС и двусторонних соглашений), что делает его, по их мнению, фактически неуязвимым для жесткого давления со стороны РФ.

По нашему мнению, в данном конкретном случае Касым-Жомарт Токаев действовал по собственной инициативе. Более того, осмелимся назвать обращение казахстанского президента к его российскому коллеге специальной дипломатической операцией. И ее главная задача — восстановить отгрузку казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Спецоперация «КТК»: нефтяной узел Астаны

Напомним, что основной маршрут казахстанской нефти лежит через территорию России на Черное море (КТК), а из-за эскалации и ударов беспилотников в районе Каспия и Черного моря поставки постоянно оказываются под угрозой. Поэтому, если сбои на КТК станут регулярными или затяжными, государственный бюджет окажется на грани катастрофы.

Экономист Эльдар Шамсутдинов приводит жесткую статистику зависимости республики от этого маршрута:

Через КТК на мировые рынки уходит более 82% всей экспортируемой казахстанской нефти (64,8 млн тонн из 78,7 млн тонн за прошлый год).

(64,8 млн тонн из 78,7 млн тонн за прошлый год). Стабильная работа трубы генерирует для страны порядка $3,5 млрд экспортной выручки ежемесячно (при цене около $90 за баррель).

(при цене около $90 за баррель). Полноценной альтернативы КТК не существует: совокупные мощности других путей (через Самару, Каспий или Китай) значительно ниже, они сложнее логистически и намного дороже.

Когда в результате атак беспрепятственная отгрузка на терминалах КТК остановилась, суточная добыча нефти внутри Казахстана мгновенно упала на 20% из-за переполнения резервуаров. И даже при краткосрочных простоях Казахстан уже несет колоссальные косвенные убытки.

«Фактор страха» и цена тишины

Нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов обращает внимание на критический «фактор страха» для международных судовладельцев: из-за рисков ударов по танкерам стоимость страховки судов в Черном море взлетела с 0,25% до 1–1,5%.

«Если раньше казахстанские нефтяные компании тратили на перевозку в Черном и Средиземном морях около $60 млн в год, то сейчас эта сумма приближается к $300 млн», — констатирует Байдильдинов.

При этом парадокс ситуации заключается в том, что крупные иностранные игроки консорциума (Chevron, ExxonMobil, Shell) страхуют свои риски за счет добычи в других регионах мира и высокой мировой цены на нефть. Чистые, некомпенсированные потери несет только государственный бюджет Казахстана.

Именно для того, чтобы избежать катастрофы с бюджетом, Токаев и предпринял специальную дипломатическую операцию, в рамках которой он:

во-первых, занял нейтральную позицию между Россией и Украиной,

во-вторых, не просто не обидел их, но и одарил комплиментами,

в-третьих, предложил им самый простой с процедурной точки зрения вариант — немедленное перемирие и возобновление переговорного процесса.

То есть, повторимся, в данном конкретном случае глава Казахстана действовал в интересах страны, что бывает не так уж часто, ну и себя, конечно — ведь по коридорам Акорды все еще бродит призрак нового Кантара.

Неуслышанный призыв: пора открывать Нацфонд?

При этом не факт, что призывы Касым-Жомарта Токаева услышали Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Судя по тому, как сейчас развиваются события непосредственно на линии боевого соприкосновения и в зоне общемирового противостояния России и ее союзников с Украиной и ее союзниками, эта почти третья мировая война будет продолжаться. Соответственно удары по объектам, значимым для экономик России и Казахстана, будут продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не окажется в безвыходном положении.

Поэтому Казахстану и его нынешнему главе настала пора как можно быстрее готовиться к серьезному сокращению экспорта нефти и падению доходов государственного бюджета. Тот же «Тенгизшевройл» (TШO) заплатил Казахстану 10,6 миллиарда долларов в 2025 году. Но если теперь этих доходов не будет или почти не будет, Акорде и Касым-Жомарту Токаеву, чтобы сохранить внутриполитическую стабильность, придется идти на чрезвычайные меры, в том числе использовать средства Национального фонда РК на всю катушку.

И в завершение этой статьи. Западные авторы (включая обзоры в Deutsche Welle и публикации журналистов The New York Times / Seattle Times) обратили внимание на показательную разницу в освещении встречи. Официальный кремлевский транскрипт встречи в Омске полностью проигнорировал предложение Токаева о «заморозке», сфокусировавшись исключительно на торговле и строительстве АЭС. В то же время мировые и казахстанские медиа вынесли предложение о «Стамбульской формуле 2.0» в главные заголовки, что лишний раз подтверждает: Астана сознательно пошла на публичный шаг, зная, что его невозможно будет скрыть на международном уровне.

Уже после того, как эта статья была опубликована, стало известно, что еще два танкера были атакованы БПЛА в районе морского терминала в Новороссийске.

Танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов был атакован в ночь на 30 июля. Грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron). Пожар на судне, возникший после удара дрона, уже потушили. Пострадавших нет. Судно сохранило плавучесть, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.

Также в шести морских милях от порта был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, ожидавший погрузки.

В КТК заявили, что эти атаки наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров.