В Кыргызстане открыли гольф-клуб Issyk-Kul Golf Resort — и как открыли! Хедлайнерами мероприятия стали президенты трех государств — глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, таджикский лидер Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев. А с речью на открытии гольф-клуба выступил сам президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Но почему частный бизнес поддержали на таком высоком уровне?

Куратор

Вероятно, такая поддержка на самом высоком уровне все же зависит от того, кто занимается этим бизнесом. Сын кыргызского президента Садыра Жапарова Рустам — тот самый, что раньше сопровождал отца на встречах, а потом фотографировался с членами ОПГ — «курировал» строительство гольф-клуба.

Гольф-клуб построили на берегу Иссык-Куля и называют его первым гольф-клубом международного класса в Кыргызстане. Для возведения этого объекта инвесторам было передано 104 гектара.

Руководит проектом Чингиз Жумалиев, который настаивал — Рустам Жапаров помогает с «решением бюрократических вопросов».

«Здесь поддержка властей позволяет не тормозить процесс», — говорил в 2025 году Жумалиев, словно подчеркивая, что Рустам Жапаров = поддержка властей.

Скорее всего, именно об этом объекте в 2023 году говорил президент, когда в интервью заявил, что его сын Рустам контролирует строительство масштабного спортивного комплекса на берегу Иссык-Куля. В 2023 году строительство гольф-клуба как раз началось.

«Чтобы не проиграть 92 гектара земли в селе Кош-Көль, я отправил Рустама и сказал контролировать. Он будет контролировать цены до завершения строительства», — говорил президент, отмечая, что Рустам ищет инвесторов для строительства.

Свежеоткрытый гольф-клуб находится именно в этом селе.

Банкир

Другой сын Садыра Жапарова Нурдоолот в отличие от Рустама не фигурировал в публичных скандалах. Однако в последние годы именно Нурдоолот Нуркожоев сопровождал отца на встречах. Садыр Жапаров настаивал, что этот его сын выступал в роли переводчика — юноша уже ездил с отцом за границу, в том числе на заседание ООН.

Однако 20 октября 2025 года 21-летний юноша стал соучредителем нового банка «Берекет». И когда об этом стали писать СМИ, президент заявил, что якобы предложил открыть цифровой банк основатель Binance Чанпэн Чжао — сам Чжао это опроверг. Садыр Жапаров аргументировал учреждение банка тем, что его сын будет «приобретать опыт».

Благотворительница

Вышла в свет и дочь Садыра Жапарова Жанайым, заменившая родителей на благотворительном мероприятии. Она участвовала в раздаче подарков детям в центре «Алтын Балалык».

И хотя Садыр Жапаров отрицал, что появление дочери на мероприятии — это пиар-акция, публичное участие в благотворительности определенно скажется на ее образе. Да и участие в благотворительности — это традиционная деятельность, в которой фигурируют женщины из семей политиков — как супруга Садыра Жапарова Айгуль Жапарова или жена первого свергнутого президента Аскара Акаева Майрам. Семья Акаевых, кстати, сваты Садыра Жапарова именно через его супругу Айгуль.

Успешные родственники

Кроме детей у Садыра Жапарова есть и другие родственники, которые стали успешными после его прихода к власти.

«Клооп» выяснил, что племянник президента Эскат Нуркожоев владеет пятью компаниями и является партнером турецкого бизнесмена. Этот партнер получил в аренду бишкекскую гостиницу «Достук» с казино на первом этаже. Ранее часть этой гостиницы ГКНБ отобрал у собственников — якобы из-за незаконной приватизации.

Сестра президента Райкан Жапарова открыла совместный бизнес с сыном владельца рынка «Дордой» Аскара Салымбекова — сразу после задержания и «кустуризации» одного из семьи Салымбековых.

Невестка президента Бурул Кыштобаева, жена Сабыра Жапарова, стала партнером крупных бизнесменов, таких как экс-мэр Азиз Суракматов, экс-владелец завода ЖБИ Александр Полянский. Это произошло после ареста Суракматова и ареста имущества Полянского. Кроме того, после задержания Александра Сана Кыштобаева стала соучредителем его компании «Сан-Сити».



При этом Садыр Жапаров заявляет, что не вовлекает своих родных «в политику и государственные дела».