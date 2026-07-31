Мэрия Бишкека вынуждает торговцев текстильного рынка «Мадина» прекратить работу и переехать на недавно построенный по соседству новый базар. Этот базар принадлежит строительной компании, связанной с управделами президента Каныбеком Туманбаевым.

Новым рынком, согласно кадастровым документам, владеет компания ОсОО «Ордо Курулуш Компани».

«Мы купили [рынок] недавно. Нам скрывать нечего. Владелец рынка Козуев Алтынбек Уркунбаевич. Я — представитель этого человека», — рассказал директор нового рынка Алишер Абдилазизов на встрече с торговцами.

Козуев — владелец и руководитель «Ордо Курулуш Компани». Источники «Клоопа», OCCRP and Temirov Live называют его соратником Туманбаева. Козуев стал собственником компании и получил над ней контроль в июне 2026 года, до этого ей владел другой приближенный Туманбаева Нурлан Чыныбеков.

Управделами президента отдает компаниям Козуева крупные строительные проекты. «Ордо Курулуш Компани» строит самый большой в Кыргызстане стадион «Бишкек-Арена». Другая компания «Иншаат Строй Билдинг», в которой Козуев соучредитель, строила президентский дворец «Ынтымак Ордо» и занималась реконструкцией аэропорта в Караколе.

Вероятно и с переселением торговцев на новый рынок без помощи Туманбаева не обошлось.

Мэрия Бишкека 3 июля отправила рынку «Мадина» предписание с требованием прекратить деятельность в связи с «ремонтно-восстановительными и строительными работами». Срок работ, как и то, что именно собираются строить — не уточняется.

Через некоторое время, по словам торговцев, с которыми поговорил «Клооп», на рынке начали проводить перепись предпринимателей, и занимались этим сотрудники Управделами президента. Они показывали предпринимателям свои удостоверения.

«Они какую-то перепись проводили. Считали что ли, не знаю, кто чем торгует или у кого договор, кто в аренде стоит», — рассказал «Клоопу» торговец.

По словам другого предпринимателя, сотрудники Управделами также сидят в офисе администрации нового рынка и «курируют процесс» продажи и сдачи в аренду торговых мест.

По его словам, после того, как продавцы начали возмущаться закрытием «Мадины», нескольких представителей торговцев пригласили в «Ынтымак Ордо» на встречу с управделами президента Туманбаевым.

Во время беседы, по информации предпринимателя, Туманбаев заверил представителей торговцев, что для них уже подготовлены торговые места на новом рынке и созданы хорошие условия. Управделами якобы заверил, что арендная плата будет минимальной, а государство сделает все возможное чтобы обеспечить комфортный переезд.

Однако после ознакомления с ценами и условиями торговцы остались недовольны. По их словам, покупка торгового места обойдется до 3000 долларов за квадратный метр, а аренда начинается от 20 долларов за квадрат. Это гораздо дороже их нынешней арендной платы.

«Это же цены как в Америке! Откуда в Кыргызстане взялись такие расценки? Могли бы хоть немного подумать, прежде чем выставлять такие цены», — возмущается торговка Максуда Матиева в сюжете журналиста Эламана Карымшакова.

«Мы сейчас 30 тысяч сомов за аренду потянуть не можем, а они требуют, чтобы мы платили по 160 тысяч сомов в месяц», — говорит другой продавец.

Претензии у предпринимателей и к условиям на новом рынке.

«Мы бы и рады переехать, но там вообще нет условий. Честно говоря, построили как какой-то сарай для скота. Ни пожарной безопасности, ни вентиляции», — рассказала Карымшакову продавщица Шарима Марипова.

29 июля мэр Бишкека Айбек Жунушалиев заявил, что муниципалитет отзовет свое предписание о закрытии рынка 1 августа и даст продавцам больше времени на переезд.

Жунушалиев сообщил, что мэрия ведет переговоры с владельцем нового рынка о возможности снижения арендной платы и сохранения действующих условий аренды.

«У меня возникает впечатление, что главная задача сейчас заключается в том, чтобы как можно быстрее заполнить все эти торговые площади [на новом рынке] предпринимателями и запустить их в работу», — сказала собеседница «Клоопа».

На какой срок отложили закрытие рынка «Мадина» и будут ли в итоге улучшены условия и снижены цены за торговые места на новом рынке — не понятно.

