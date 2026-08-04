Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов опубликовал персональные данные (страницу из паспорта США) политаналитика Айдарбека Раева из-за его критики в адрес кыргызских властей по вопросу Китая. А наличие российского гражданства у управделами президента Каныбека Туманбаева власти до сих пор не комментируют. Хотя человек, имеющий гражданство другой страны, не может занимать руководящие должности в госорганах.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов отреагировал на видео политического аналитика Айдарбека Раева и публикацией его предполагаемого американского паспорта.

В своем видео в соцсетях Раев рассказал, что на территории Кыргызстана с 2016 года якобы работает частная охранная китайская компания с доступом к огнестрельному оружию. Он рассказал, какие объекты охраняет эта компания, напомнил о росте госдолга перед Китаем и задал вопрос, как все это может повлиять на внутреннюю политику Кыргызстана.



«Что касается Айдарбека Раева, выступающего в данном видео, то в 2024 году он получил гражданство Соединенных Штатов Америки. Вместо того чтобы, находясь там, распространять вымышленные истории, он мог бы хотя бы поинтересоваться реальным положением дел у своих родственников, проживающих здесь», — написал Алагозов в своем посте в Фейсбуке.

Сам Айдар Раев не скрывает, что у него иностранное образование и он находится в США.



По мнению Алагозова, Раев стал инструментом в руках «неких внешних сил, которые не заинтересованы в развитии Кыргызстана».

«Когда госорганы начинают привлекать их [людей, как Раев] к ответственности в соответствии с законом, они сразу начинают заявлять: “Меня просто так привлекают к ответственности”. Поэтому призываю вас воздерживаться от распространения подобной ложной информации и участия в подобных провокациях», — завершил свой пост пресс-секретарь президента.



Алагозов опубликовал страницу из иностранного паспорта Айдарбека Раева спустя две недели после того, как журналисты «Клоопа» и Temirov LIVE выяснили, что у управляющего делами президента Каныбека Туманбаева как минимум с 2006 года есть действующий российский паспорт.

Согласно законам Кыргызстана, человек, имеющий гражданство другой страны, не может занимать руководящие должности в госорганах.

Управделами президента по закону подчиняется только главе страны Садыру Жапарову. Только он может назначать и освобождать от должности представителя этого ведомства. Однако ни президент, ни его пресс-секретарь пока не прокомментировали информацию о двойном гражданстве высокопоставленного чиновника.

Скандал с публикацией персональных данных



Это не первый раз, когда представители власти распространяют личные данные людей в соцсетях.

За несколько недель этого, глава пресс-службы аппарата президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост в Фейсбуке с угрозами в адрес политиков Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и Камчыбека Ташиева, а также правозащитников, медиа и НПО. Свой пост Орунбеков оформил коллажами с полным ФИО, фотографиями, датами рождения и ссылками на аккаунты граждан. Он пообещал отправлять кыргызстанцев в тюрьму за комментарии такого толка: «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес».

Активисты и правозащитники утверждают, что фотографии и данные, опубликованные Орунбековым, были взяты из «Түндүк» — государственной электронной системы в Кыргызстане, которая связывает разные базы данных ведомств, чтобы граждане могли получать услуги онлайн. В марте 2026 года «Тундук» передали в ведение Управделами президента.

В госучреждении «Кызмат» при Управделами президента, которое занимается регистрацией населения и оформлением паспортов, направили журналистов редакции Kaktus.Media в ОАО «Тундук». Однако там сообщили, что госкомпания не имеет отношения к данному инциденту.

То, что сделал Орунбеков, называется государственной цифровой травлей. Это часть современных методов информационной войны и цифрового авторитаризма. Для осуществления такой травли в отношении конкретных людей, зачастую критиков власти, используют атаки провластных троллей и ботов, а также публикуют дезинформацию в том числе через госСМИ.