Политаналитик Айдар Раев отреагировал на слив своих документов пресс-секретарем президента Аскатом Алагозовым.

Это уже второй слив со стороны представителя государства личных данных Раева — ранее его кыргызские данные опубликовал в интернете глава пресс-службы аппарата президента Дайырбек Орунбеков. Так представители власти ответили на видео и публикации политического аналитика, посвященные теме Китая — росту госдолга перед соседним государством, наличию в Кыргызстане китайских охранных компаний и влиянии всего этого на кыргызскую внутреннюю политику.

Раев считает, что Алагозова и Орунбекова должны привлечь к ответственности за слив его личных данных.

«Алагозов и Орунбеков должны ответить за публикацию личных данных из моих кыргызского и американского паспортов. Разглашение персональных данных без согласия карается законом», — пишет Раев в своем фейсбук.

Айдар Раев напоминает, что кыргызские мигранты имеют полное право задавать вопросы кыргызским властям.

«Мы, кыргызы, живущие за рубежом, уехали ради учебы и возможностей. Но в глубине души каждый из нас хочет принести пользу своей земле. Деньги, которые мы отправляем домой, составляют около четверти экономики страны. Поэтому у нас есть полное право задавать вопросы о будущем государства», — говорит он.

Раев говорит, что запугивания Орунбекова наоборот обратили его внимание на тему китайского влияния на Кыргызстан.

«Орунбеков первым нанес удар по моей чести. До этого я не писал системно о китайских инвестициях, земле или государственном долге. После этого нападения я изучил тему глубже и увидел целостную картину», — говорит Раев.

Изучив тему подробнее политаналитик задался вопросом — как Кыргызстан будет отдавать долги Китаю?

«Не теряем ли мы суверенитет через тайные сделки с Китаем, когда долг меняют на ресурсы, а инфраструктуру на недра? (…) Инвестор из Китая, кредит из Китая. Большинство крупных проектов, которые открывает глава государства, по стоимости опираются на китайские кредиты. Отдают ли в счет этих кредитов, через тайные соглашения, недра нашего народа?» — спрашивает политаналитик.

Скандал с публикацией персональных данных

За несколько недель этого, глава пресс-службы аппарата президента Дайырбек Орунбеков опубликовал пост в Фейсбуке с угрозами в адрес политиков Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и Камчыбека Ташиева, а также правозащитников, медиа и НПО. Свой пост Орунбеков оформил коллажами с полным ФИО, фотографиями, датами рождения и ссылками на аккаунты граждан. Он пообещал отправлять кыргызстанцев в тюрьму за комментарии такого толка: «Китай нас захватывает», «земли распродают», а «внешний долг взлетел до небес».

Активисты и правозащитники утверждают, что фотографии и данные, опубликованные Орунбековым, были взяты из «Түндүк» — государственной электронной системы в Кыргызстане, которая связывает разные базы данных ведомств, чтобы граждане могли получать услуги онлайн. В марте 2026 года «Тундук» передали в ведение Управделами президента.

В госучреждении «Кызмат» при Управделами президента, которое занимается регистрацией населения и оформлением паспортов, направили журналистов редакции Kaktus.Media в ОАО «Тундук». Однако там сообщили, что госкомпания не имеет отношения к данному инциденту.

То, что сделал Орунбеков, называется государственной цифровой травлей. Это часть современных методов информационной войны и цифрового авторитаризма. Для осуществления такой травли в отношении конкретных людей, зачастую критиков власти, используют атаки провластных троллей и ботов, а также публикуют дезинформацию в том числе через госСМИ.