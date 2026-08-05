Политаналитик Айдар Раев опубликовал серию постов и видео о влиянии Китая на Кыргызстан. В последних постах он просил ответов от властей Кыргызстана — какие контракты заключены с Китаем и китайскими компаниями.

Представители власти отреагировали на его публикации сливом его личных данных — сначала это сделал пресс-секретарь аппарата президента Дайырбек Орунбеков, пригрозив арестами за публикации о Китае и росте госдолга, и только больше обратил внимание Раева на тему. И если Орунбеков слил его кыргызские данные, то буквально накануне американские документы Раева опубликовал в интернете пресс-секретарь президента Аскат Алагозов — и тоже угрожал.

«Администрация президента в ответ на мой материал о китайских частных военных и охранных компаниях опубликовала мой паспорт США. Но паспорт не является доказательством. Вместо ответа на вопрос они показали мой документ. Я просил о другом: покажите контракты с Китаем. Мое гражданство не меняет фактов. Не важно, у кого какой паспорт. Важно другое: контракты по проектам, связанным с Китаем, остаются засекреченными. Они показали не документ, а паспорт. Это говорит о том, что им есть что скрывать», — так реагирует на очередной слив Раев.

Раев просит проверить и опубликовать данные об китайской охранной фирме «Zhongjun Junhong», работающей в Кыргызстане.

«Проверьте информацию о китайской частной охранной фирме «Zhongjun Junhong», которую возглавляет полковник У Гохуа(…) По данным Carnegie, эта фирма создала в Кыргызстане совместное предприятие «Haiwei Security Service» с местным партнером и получила лицензию, связанную с применением оружия. В самой лицензии нет ограничения по гражданству того, кто носит оружие. Что это за местная фирма, кто ее настоящие владельцы, по какой лицензии и кто именно носит оружие? Покажите условия», — требует Раев.

Обратил внимание Раев и на двойные стандарты — власть пытается использовать против него его гражданство, но не замечает российское гражданство управделами президента Каныбека Туманбаева.

«Две недели назад Kloop, Temirov Live и OCCRP опубликовали совместное расследование: у управляющего делами президента Каныбека Туманбаева есть действующий российский паспорт, выданный в Анапе. Возглавляемая им государственная корпорация имеет миллиардные доходы и подчиняется напрямую президенту. По закону человек с иностранным гражданством не может занимать руководящую должность в государственном органе. Прошло две недели. Администрация президента не опубликовала паспорт Туманбаева и не назвала эту информацию ложью. Но мой паспорт США, паспорт независимого политического аналитика, опубликовали немедленно. Это два разных подхода. Вопрос не в моем гражданстве, а в том, что я задаю вопросы и требую раскрыть засекреченные контракты», — считает политаналитик.

Российский паспорт Туманбаева

Алагозов опубликовал страницу из иностранного паспорта Айдарбека Раева спустя две недели после того, как журналисты «Клоопа» и Temirov LIVE выяснили, что у управляющего делами президента Каныбека Туманбаева как минимум с 2006 года есть действующий российский паспорт.

Согласно законам Кыргызстана, человек, имеющий гражданство другой страны, не может занимать руководящие должности в госорганах.

Управделами президента по закону подчиняется только главе страны Садыру Жапарову. Только он может назначать и освобождать от должности представителя этого ведомства. Однако ни президент, ни его пресс-секретарь пока не прокомментировали информацию о двойном гражданстве высокопоставленного чиновника.