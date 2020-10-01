10 КЫРГЫЗСТАНЦЕВ О БОРЬБЕ
С РАДИКАЛИЗМОМ, РАННИМИ БРАКАМИ И ЗА РАВНОПРАВИЕ
Этот проект создан совместно
с фондом «За международную толерантность» и Фондом ООН в области народонаселения.
«Надо быть осознанными, тогда наша страна будет развиваться и расти»
Нурсалкын Озубекова, 54 года, жилмассив Келечек

Нурсалкын Озубекова активистка из жилмассива Келечек, на окраине Бишкека, которая ранее занималась проблемами жилмассива и первая организовала вывоз мусора. Сейчас Нурсалкын руководит и работает воспитательницей в детском саду «Бобоктай», который посещают 25 детей, многие из которых ходят по льготе.
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Она приняла участие в тренингах, реализованных в рамках проекта «Сообщества за устойчивый мир», как гражданская активистка и укрепила знания о социальной ответственности, правах и разнообразии взглядов на жизнь — теперь эти знания она применяет, чтобы бороться с дискриминацией.

«У меня в вотсапе очень много групп, которые у меня даже нет времени читать. Но мое внимание остановилось на одном сообщении, в котором женщина написала, что "первые приезжие с коронавирусом из умры — ошские, без них в стране не было бы эпидемии, они занесли вирус". Я начала с ней вести диалог, объяснять, что в стране и так нестабильная обстановка и не нужно заниматься трайбализмом и делиться на север и юг», — рассказывает Нурсалкын.

Она активно борется с дискриминацией не только в мессенджерах, но и в социальных сетях. По словам Нурсалкын, каждый человек вправе выражать свое мнение, однако транслировать ненависть — это не мнение, а разжигание вражды.

«Конечно, на негатив в соцсетях может ответить кто-то другой, но я не хочу оставаться в стороне, игнорировать такое. Каждый человек имеет право выражать свое мнение, но перед тем как говорить что-то людям, всегда надо задумываться. Например, раньше я не любила и не принимала кыргызов, которые вместо ислама приняли другую религию, например, свидетелей Иеговы. После обучения я задумалась и поняла, что у каждого человека есть свой путь и выбор, против которого я не должна выступать. Надо быть осознанными, тогда наша страна будет развиваться и расти», — говорит Нурсалкын.

Эти принципы она использует и в своей работе в «Бобоктае», где учит детей находить общий язык, принимать различие друг друга и быть уверенными в себе. По словам Нурсалкын, дети в ее садике — внутренние мигранты из регионов и часто боятся сказать свое мнение.

При «Бобоктае» она организовала школу матерей, в которой рассказывает родителям о разнообразии детей, уважении к ним и доверительных отношениях.

«Родителям очень трудно, они сами выросли в семье с насильственным воспитанием. Я им говорю, что сейчас другое поколение и старые методы применять нельзя. Когда у меня появляется новая информация об отношениях с семьей, воспитании и понимании, я делаю родителям рассылку», — рассказывает Нурсалкын.
«Имамы сами начали рассказывать людям о вреде ранних браков и стали с нами работать по борьбе с домашним насилием»
Бактыгуль Алдосова, 50 лет, территориальная управа Курманбек

Бактыгуль второй год работает в территориальной управе Курманбек, города Жалал-Абад. В селе живет около 28 тысяч человек, которые знают Бактыгуль в лицо и часто обращаются к ней. Телефон женщины ежедневно гудит от сообщений: жители пишут ей по вопросам чистой питьевой воды или даже если их собака родила слишком много щенят.
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Бактыгуль старается помочь всем жителям, но для нее самая главная задача — это борьба с ранними браками в Курманбеке. По ее словам, девочек в селе насильно выдают замуж в возрасте 15 - 17 лет , ломая их мечты об образовании, работе и путешествиях.

После обучения в проекте Бактыгуль стала работать с местными имамами, рассказывать им о законах и недопущении браков с несовершеннолетними. «Вместе с советом женщин, комитетом молодежи и аксакалами мы пытаемся решить вопрос ранних браков. Мы рассказываем о том, что в этих браках часто девушки несчастливые, подвергаются рукоприкладству и это приводит к разводам. Мы пытаемся бороться с домашним насилием и часто решаем конфликты между свекровью и невесткой», — рассказывает Бактыгуль.

Она совместно с членами инициативной группы гражданских активистов и религиозных деятелей организовала мобильную группу по борьбе с ранними браками.

Группа, состоящая из председателя суда, милиционеров, сотрудников отдела по поддержке семьи и детей, женсовета и аксакалов информирует о незаконности замужестве несовершеннолетних и борется с обрядами нике в таких браках.

«Имамы сами начали рассказывать людям о вреде ранних браков и стали с нами работать по борьбе с домашним насилием. Также имамы стали рассказывать молодым людям об экстремизме и вербовке в незаконные организации. Это одно из больших наших достижений», — говорит Бактыгуль.

Для жертв ранних браков она открыла курсы по рукоделию и швейному мастерству, чтобы девушки в будущем смогли на этом зарабатывать деньги и стать самостоятельными. «Я работаю даже в выходные, хочу обучить этих девочек, чтобы они смогли обеспечить свою семью. Недавно мы приобрели несколько [швейных] машинок и девочки [из-за пандемии] сшили маски для детей из психоневрологического интерната», — рассказывает Бактыгуль.
«У каждого есть право выражать свое мнение и если бы все это понимали — жизнь в семьях и на работе была бы лучше»
Умида Исмаилова, 29 лет, Сузак

Умида — мать двоих детей и преподавательница арабского языка в медресе «Биби Рабия» в Сузакском районе Жалал-Абадской области. Умида выбрала свою профессию, так как сама выросла в религиозной семье и когда-то училась и выпустилась из «Биби Рабия».
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Как и во многих мусульманских семьях, Умиду воспитывали быть послушной, скромной и покорной, из-за чего она выросла со страхом выражать своё мнение и несогласие. С 2018 года участвует на тренингах в рамках проекта "Сообщества за устойчивый мир" и научилась быть более уверенной.

Участвовать в проекте для нее было важно — родителей она смогла убедить, но ее братья были против, так как решили, что участвовать на тренинге, который проходит в ресторане гостиницы и обедать там — это грех и запрещен в Исламе.

Умиде пришлось согласиться на условия и все три дня участия на тренингах она не пила и не обедала вместе с участниками.

Сейчас Умида стала чаще выражать свое мнение и возражать собеседникам, если с ними не согласна. Таким образом она стала бороться не только с исламофобией в беседах, но и с фейковыми новостями, которые поступают ей в мессенджерах.

«Я стала отделять правдивую информацию от ложной и говорить людям, что новость надо проверить или ей верить нельзя. У нас многие говорят, что женщина должна сидеть дома, много не говорить, не получать образование, но при этом в исламе и по Конституции, женщины и мужчины равноправны. У каждого есть право выражать свое мнение и если бы все это понимали, жизнь в семьях и на работе была бы лучше», — говорит Умида.

Свободу выбора она дает не только своим собеседникам, но и детям — сыновья Умиды учатся в средней школе, она хочет, чтобы они получили общее образование и дальше выбрали, куда поступать учиться.

Сама Умида тоже не останавливается на своей профессии и прошла полугодовые курсы по лечебному массажу и иглоукалыванию. В будущем она мечтает стать медиком, так как в ее селе многие врачи — мужчины, которых местные мусульманки не могут посетить.

«Я уже купила белый халат и иногда дома примеряю, представляю себя врачом. Моя семья смеется и говорит, что мне только этого не хватало, но я говорю, что буду учиться. Никогда не нужно бояться выражать свое мнение, даже если вы сидите дома, надо получать образование. Если женщина будет образовываться, она найдет свое место в жизни. Хочу, чтобы все женщины получали образование и двигались только вперед. Никогда нельзя останавливаться, ведь жизнь продолжается», — рассказывает Умида.

Сейчас она изучает школьную программу и учится в вечерней школе №13 в Жалал-Абаде — так она сможет получить школьный аттестат об окончании 11 класса и поступить на медицинский факультет.
«Каждый житель Кыргызстана, мусульманин он, имам или кто-то другой — должен соблюдать законы страны. Имамам нужно знать не только о религии, но учиться и другим вещам»
Даниярбек Раимжанов, 29 лет, Амир-Тимур

Даниярбек уже шестой год служит имамом — пять из них он проработал в местной мечети, а последний год он служит главным имамом по всем мечетям территориального общественного совета Амир-Тимура в городе Ош.

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Как и многие работники мечетей, он вырос в религиозной семье — его родители, а также дедушки читали намаз, а сам Даниярбек прибегнул к намазу в 17 лет — он считает, что это поздно и надо было раньше.

Жена Даниярбека, как и он сам, окончила медресе, однако она не работает и сидит дома, так как воспитывает четверых детей, из которых самый старший только пойдет в первый класс.«Я не запрещаю своей жене работать, когда дети вырастут, если она мне скажет, что хочет работать, я не стану ей запрещать. Она рукодельница, пусть учит других шить. Я ее полностью поддерживаю и даже готов купить ей [швейные] машинки», — говорит имам о своей жене.

Больше всего он мечтает о том, чтобы он, его жена и дети получили высшее образование в университете. В этом году Даниярбек подал документы на факультет теологии в местный университет — это его вторая попытка в погоне за мечтой, в прошлом году имама не приняли в ВУЗ.

О важности образования Даниярбек рассказывает и жителям Амир-Тимура — его в местности уважают и слушают, так как он имам. «Я говорю всем, чтобы они обучали детей в университетах, не только мальчиков, но и девочек. Чтобы они не забирали девочек из школ после 9-го класса и не заставляли сидеть дома. Нам в селе нужны врачи, гинекологи, учителя, людям нужно учиться», — рассказывает Даниярбек.

Участие в проекте "Сообщества за устойчивый мир" помогли ему лучше выступать перед людьми, защищать свои права и углубиться в законы Кыргызстана. Имам рассказывает о важностях законов посетителям мечетей и местным жителям

«Каждый житель Кыргызстана, мусульманин он, имам или кто-то другой — должен соблюдать законы страны. Имамам нужно знать не только религию, но и учиться и другим вещам. Нужно быть разносторонним. Я говорю об этом своим подопечным, знакомым и работникам других мечетей», — говорит Даниярбек о самообразовании.

Имам рассказывает своим посетителям мечетей о важности уважения других людей, независимо от их предпочтений. По словам Даниярбека, это важно, так как все жители Амир-Тимура — мусульмане и не видятся с представителями других религий.

«Если в другом городе я встречусь с христианином или представителем свидетелей Иеговы, я не буду с ними ругаться или заставлять принять Ислам. Если только они проявят интерес к моей религии, я им дам советы и расскажу», — Рассказывает Даниярбек.
«В будущем хочу работать в муфтияте, чтобы уберечь молодежь от влияния радикальных идей»
Нурдан Эдик уулу, 22 год, село Сары-Булак

В мечети села Сары-Булак Иссык-Кульской области Нурдан стал одним из самых молодых имамов — ему было 20 лет, когда он стал проповедовать людям. Всему этому причиной стало то, что он вырос в религиозной семье.
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«Мой дедушка был молдо, а потом папа стал читать намаз, вслед за ним потянулась вся наша семья. Сейчас пятикратный намаз читаем все — мама, папа, я, две мои сестренки и братик», — рассказывает Нурдан.

Помимо религиозного обучения, Нурдан также отучился в одном из бишкекских лицеев на сварщика и даже год успел поработать, но эти знания ему не помогали на службе в мечети. «Из-за того, что в айыле не было имама, односельчане выбрали меня и я бросил работу сварщиком. А в 2018 году, я стал участником проекта, посетил обучающие мероприятия и узнал много новой информации», — рассказывает Нурдан.

Так как с самого детства он был окружен исламом, Нурдан не знал юридических и правовых аспектов религии в Кыргызстане — семинары помогли ему в этом разобраться.

«Для меня стало открытием то, как закон защищает права верующих, раньше я не знал об этом. Я узнал, что в стране есть 19 запрещенных организаций, а раньше знал только одну такую организацию и не знал законы», — делится Нурдан.

После тренингов он осознал, что самообразования недостаточно, чтобы проповедовать людям, и поступил в Арашанский гуманитарный институт на факультет теологии, где учится уже второй год.

«В связи с учебой я передал должность имама другому человеку. В первом семестре мы изучали историю религий, как они произошли. В будущем хочу работать в направлении ислама — работать в муфтияте и уберечь молодежь от влияния радикальных идей», — говорит Нурдан.

Теперь он делится своими знаниями с младшими сестрами и братом, рассказывая им о важности качественного образования.
«Раньше я и не думала защищать свои мусульманские права, пока не узнала, что мы живем в светском государстве»
Кундуз Абдулхамитова, 48 лет, Кызыл-Кия

Кундуз Абдулхамитова уже 24 года преподает в медресе Баткенской области. Она религиоведка в седьмом поколении: все ее родственники живут по законам Ислама, а ее дед, отец и брат были имамами. С детства Кундуз чтит исламские традиции, читает пятикратный намаз и постится в месяц Рамадан.

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«Бывают же династии врачей или учителей? Так и у нас все родственники издавна изучали Ислам. Можно сказать, это у нас в крови», — говорит Кундуз.

При этом она не забывает и о светском образовании: ее младший брат и дочери совмещают обучение в ВУЗе с медресе.

«Так как я училась лишь в религиозных учреждениях, у меня нет светского диплома. На семинарах проекта я поняла, что важно все-таки иметь какую-то профессию, и отдала дочерей учиться в педагогический колледж», — рассказала женщина.

Раньше родители в Кызыл-Кие обучали своих дочерей религии дома без разрешения и какой-либо программы. Кундуз вместе с другими активистками убедила их закрыть такие курсы и продолжить обучение девушек в медресе. Так, по ее словам, число запрещенных течений в регионе сильно уменьшилось за последние три года.

«Когда непонятные люди обучают девушек в разных местах, это может привести к их радикализации. Не только молодые, но и семейные, взрослые люди стали отклоняться в разные течения, начались конфликты. Поэтому недавно стали все запрещать, даже вышел закон о том, что религии обучать могут только определенные люди в определенных местах», — рассказывает активистка.

По словам Кундуз, радикальные семьи всегда держались особняком, не общались ни с кем и не выходили из домов. Но благодаря тому, что женщины из этих семей участвовали в инициативах проекта, семьи стали более открытыми для общения.

«Оказывается, женщины могут много чему научить своих близких. Если обучать мальчиков и девочек, то они передадут это максимум одному-двум людям. А женщины прислушиваются к информации, обмениваются мнением, потом идут домой и рассказывают об этом своим детям, мужу и другим родственникам», — считает Кундуз.

Кроме понятий о радикализме и толерантности Кундуз запомнила из семинаров то, что «даже в светской стране» она имеет право на защиту своих прав в религиозных вопросах. По ее словам, раньше из-за увлечения только религией она не обращала внимание на преимущества того, что Кыргызстан является светским, правовым государством.

«Моя дочь завернулась в платок еще во втором классе, хотя я ее отговаривала от этого. По своему желанию она читает намаз, постится. Она пошла в платке в школу как раз после того, как я приехала с семинара. Меня вызвали к директору. И тогда, благодаря тому, что я узнала на тренинге о своих правах, я смогла защитить желание своей дочери ходить покрытой», — рассказала Кундуз.
«В Исламе говорится, что ни одна нация не лучше другой, так же как и ни одна раса не считается выше»
Суюналы Чокоев, 46 лет, село Кызыл-Адыр

Суюналы Чокоев — четвертый год занимает пост имама села Кызыл-Адыр в Таласской области. В начале своей работы Суюналы и его коллегам не хватало знаний о разнообразии религиозных течений из-за того, что мечеть была закрыта для экспертов.
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После участия в обучающих программах проекта Суюналы открыл двери своей мечети сотрудникам Госкомиссии по делам религии и службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД, чтобы они рассказали его сообществу о том, как распознать запрещенные радикальные организации и не поддаться их влиянию.

Последние несколько лет в Кыргызстане стали набирать популярность запрещенные течения ислама. Обострения конфликтов между мусульманами помогла избежать совместная работа активистов, госработников и религиозных деятелей, среди которых был и Суюналы, где с 2018 года реализовывал планы по профилактике радикализации.

На семинарах проекта «Сообщества за устойчивый мир» Суюналы в Оше познакомился с активистами, с которыми организовал инициативы по толерантности и борьбе с ксенофобией. На первом семинаре о запрещенных религиозных течениях Суюналы собрал более 300 человек.

Эксперты также рассказывали о важности критического мышления и верховенстве закона в религии.

«В Исламе говорится, что ни одна нация не лучше другой, так же как и ни одна раса не считается выше. Нам очень понравилось то, что в семинарах рассказывались вещи, которые можно было сопоставить с Исламом», — рассказал имам.

Суюналы старается как можно чаще передавать людям полученные знания — например, перед пятничным намазом он рассказывает о том, как важно быть терпимее друг к другу. Кроме этого, вместе с сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции МВД, он посещает школы, где рассказывает о радикализме и вербовке в интернете.

Имам также старается развивать толерантность между местными жителями разных национальностей и конфессий — Суюналы проводит с ними совместные мероприятия для их сплочения.

«В нашем селе проживают люди разных национальностей и многих религий. Мы хотели провести что-то вроде субботника, чтобы сделать что-то значимое и заметное для населения, чтобы показать им, как можно сотрудничать», — рассказывает Суюналы.
«Побольше хотелось бы таких девочек, которые могли бы свои права отстаивать. Пусть тихо, но отстаивать»
Анар Джумабаева, Сузак

*История со слов Анар Джумабаевой, координаторки проекта «Сообщества за устойчивый мир». Имена героинь изменены.

Анар рассказала историю трех девушек из Сузакского района — Ферузы, Умиды и Зухры — которые благодаря проекту получают образование в колледже. Девушки сами не смогли дать интервью, так как их родители не разрешают им пользоваться телефонами, чтобы они учились. Далее: прямая речь Анар, которую мы приводим слово в слово.

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«Изначально родители девочек не хотели отпускать их на учебу в Жалал-Абад, потому что немногие понимают важность образования. Вторая причина в том, что родители боятся того, что девушки изменятся, переймут «городское мышление» и начнут высказывать свое мнение. Ведь в городе принято иначе одеваться, свободнее мыслить.

Родителям выгодно отдавать девочек в медресе после 9 класса, потому что там нет таких сборов, как в школе. Просто оплатил в медресе 1 000-1 500 сомов контракта за год и все — девочка устроена. При этом там в них воспитывают покорность, нравственность, обучают Корану. А потом уже начинают ходить сваты, девушек отдают замуж и все, на этом их образование заканчивается.

Несмотря на незаконность ранних браков, у нас очень много фактов выдачи замуж несовершеннолетних девочек, которые едва оканчивают школу. В последнее время набирает популярность многоженство, когда мужчина берет и вторую, и третью жену, а при малейшей неурядице разводится с ними. Так как такие браки нельзя официально зарегистрировать, женщины остаются с маленькими детьми, без алиментов и работы.

В рамках проекта «Сообщества за устойчивый мир» мы с коллегами организовали экскурсии для девушек и их родных в местные учебные заведения. Ещё, вместе с представителями вузов мы ходили в медресе и рассказывали об условиях и возможностях для девочек поступить в колледжи и вузы.

Так, родители 20 девочек из 60 согласились отдать своих детей в светское учебное заведение при условии, что в местном медресе откроют его филиал. Но медресе и ВУЗ, к сожалению, не договорились об условиях сотрудничества и девочек нужно было бы отправить в Жалал-Абад.

Мы все же пытались их уговорить: ходили-ходили, проводили собрания, объясняли родителям, показывали статистику по разводам, все это долго тянулось. И в конце концов, 6 сентября прошлого года родители Ферузы, Умиды и Зухры решили рискнуть и разрешили им учиться в городе.

Правда, они отпустили девушек лишь при условии, что они продолжат обучение в медресе, не будут пользоваться телефоном и интернетом, будут хорошо учиться и отчитываться о каждом шаге перед ними.

В смягчении родителей нам очень помогла сама директриса педколледжа. Она поручилась за девочек и пообещала приглядывать за ними. Чтобы уговорить родителей, мы с директрисой рассказали им о ситуациях, когда девушки без работы зависели от мужа, который с заработков из России возвращался с новой женой.

Родители Умиды, Ферузы и Зухры решили дать своим дочерям шанс на лучшую жизнь. А девушки стараются поддержать своих подруг в стремлении осуществлять свои мечты, несмотря на возможные преграды в виде отдаленности от вуза или укоренившиеся взгляды на жизнь в сообществе.

Сейчас они перешли на второй курс педколледжа Академии права, бизнеса и образования в Жалал-Абаде. Уже через два года Феруза и Умида станут педагогами начальных классов, а Зухра— учительницей английского для маленьких детей.

Конечно, еще неизвестно смогут ли они работать по специальности после замужества. Но самый большой плюс в том, что они хотя бы смогут передать свои знания своим детям.

Из-за таких примеров люди задумываются и начинают придавать значение образованию и в последнее время обучают не только мальчиков, но и девочек. Вот, из 20 заявленных на экскурсии сейчас учатся 3 девушки — это уже 15% успеха.

Я всегда на связи с девушками, и не перестаю радоваться их достижениям. Девушки на парах внимательно слушают преподавателя и стараются отвечать, несмотря на языковой барьер и стеснение.

Мне понравилось то, что они все-таки не ломаются, а потихонечку продолжают гнуть свою линию, тихо-тихо, но добиваются своего. Побольше хотелось бы таких девочек, которые могли бы свои права отстаивать. Пусть тихо, но отстаивать.»
«Я была так поражена тем, какой силой, какими лидерами могут быть женщины, когда объединятся»
Рахотай Расулова, 58 лет, айыльный округ имени Юсупова

Рахотай Расулова родилась в многодетной семье — у нее семь сестер и два брата. Ее родители, несмотря на трудности, дали всем детям образование, потому что понимали важность и светских, и религиозных знаний.
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После 38 лет работы учительницей в местной школе, Рахотай решила посвятить себя развитию односельчанок. По ее словам, за последние годы в ее окружении участились ранние браки и разводы — зачастую, девушки в них не были не готовы к семье и получали психологическую травму.

После участия в проекте Рахотай открыла «Школу матерей», где обучаются не только молодые бездетные девушки, но и устоявшиеся домохозяйки. Рахотай учит их готовить национальные блюда: боорсоки, манты, самсы, шорпо.

В своей школе Рахотай применяет свои знания из семинаров и обменных визитов, и рассказывает ученицам про социальную ответственность и разнообразие мнений среди членов семьи.

Для свекровей школа пригласила психологов, которые проводят с ними беседы и семинары об отношениях в семье и уважении к невесткам, говорят о недопущении насилия в семье.

«Тренинг настолько понравился участницам, что они поставили театрализованные сценки из жизни, отыгрывая проблемы и пути их решения. Женщины говорили: "Ой, это вы меня показываете? Да это же я!". Это все потому что мы брали истории из жизни, а не придумывали с неба», — делится впечатлениями Рахотай.

Одними из важных и эффективных вещей в проекте стали лекции приглашенного гинеколога, которая рассказывала участницам о медицине и важности репродуктивного здоровья. По словам Рахотай, после этого многие жительницы округа прошли обследование у гинекологов и повели детей на вакцинацию.

«Я думала, что раз живут столько лет люди, они должны знать такие вещи. Но, оказывается, нет, не знают. Оказывается, нужно рассказывать людям. Благодаря проекту мы сами просветились, и других проинформировали», — говорит активистка.

Рахотай рассказала, что благодаря таким образовательным мероприятиям, в ее селе уменьшилось число ранних браков, родители и свекрови возвращают девушек на учебу или устраивают их на работу.

«Я была так поражена тем, какой силой, какими лидерами могут быть женщины, когда объединятся. Женщины большие дела вершат: вступают в айыльные управы, решают проблемы, помогают женщинам найти работу, разведенным — с документацией. Я не ожидала такого от нас. Оказывается, женщины очень сильны в разъяснительных работах, в организации», — удивляется Рахотай.

Кроме тренингов для женщин Рахотай совместно с местными властями организовала субботник и конкурс на самое чистое домохозяйство.

«Мы не знали, как себя вести с маргинальными семьями, которые не выходят из домов. И когда мы привлекли их к субботнику, оказалось, что они очень интересные люди. Например, кто-то занимается рукоделием, кто-то выращивает цветы», — делится женщина.

Как только пандемия спадет, Рахотай планирует организовать медиа-кампанию с большими семьями, в которых 5-6 невесток живут вместе.

«Мы хотим взять у них интервью для газеты, чтобы показать пример, как семьи побольше живут в согласии, как в них строятся отношения между свекровью и невестками. Еще думаем сделать что-то вроде теле-шоу, пригласить около 50-60 женщин и экспертов, чтобы они поделились, в чем секрет такой дружной семьи», — рассказывает Рахотай.

Она хочет строить еще большие площадки для диалога о семье, потому что во время участия в проекте и работе со «Школой матерей» поняла, насколько важно обсуждать проблемы и поддерживать развитие женщин.
«Мусульманин должен быть развитым в разных направлениях, должен знать ответ на каждый вопрос»
Гульнара Урманова, 52 года, город Кара-Суу

Гульнара Урманова — преподавательница в женском медресе города Кара-Суу. После образовательных семинаров проекта, она ввела четыре светских предмета в программу обучения для девочек: кыргызский язык, история Кыргызстана, обществознание и швейное дело.
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Также она ведет для каждого курса медресе семинары по критическому мышлению на основе лекций фонда "За международную толерантность". Для повышения квалификации и улучшения качества образования для девочек в медресе, Гульнара закончила педагогический колледж в Мырзаке. Следующим этапом она собирается поступить на педагогическое отделение в ВУЗ.

Окончившая русскую школу Гульнара заинтересовалась религией в 21 год, уже после рождения второго ребенка.

«Мысли о несправедливости, трудности жизни, вопросы «Почему именно женщины должны так страдать? Неужели религия такая?» подогрели мой интерес к религии и я начала много читать про Ислам. Оказывается, то, что говорит Аллах — это одно, а то, что доходит до нас — совсем другое», — рассказывает она.

В регионе, где проживает Гульнара довольно низкое качество образования. Учительница рассказывает, что некоторые ее воспитанницы не могут писать на родном языке. Поэтому она ввела в программу медресе, наряду с другими светскими предметами, уроки кыргызского языка, где девушки могут практиковаться в письме. Гульнара хочет, чтобы в будущем они могли заполнить хотя бы элементарные документы, как анкеты и заявления.

«Раньше как было? Главное, чтобы в женщине дух был, зачем ей учиться? Обществу так удобно было, чтобы женщины ничего не знали, сидели послушные дома. А на самом деле в религии было по-другому. Когда у Пророка Мухаммеда спрашивали, кого из двух детей отдать в школу — мальчика или девочку — он отвечал, что надо обучать девочку.* Потому что обучив одну девочку, ты дашь знания целому обществу, а обучив одного мальчика, дашь знания одному человеку», — считает Гульнара.

По ее мнению, от того, каких детей воспитают женщины, зависит будущее всего общества. И для этого современным женщинам нужно быть подкованными не только в религиозных вопросах, но и в мирских знаниях. К тому же широкое мировоззрение не позволит людям углубляться в экстремистские идеологии.

«У нас же сейчас так, что при малом знании религии люди переходят в другие течения. Просвещать в религии должны специалисты, которые изучили религию полностью со всех сторон. Мусульманин должен быть развитым в разных направлениях, должен знать ответ на каждый вопрос. Особенно религиозные женщины должны быть готовы к жизни в разных ее проявлениях. Женщины должны быть образованнее мужчин», — думает Гульнара.

*в хадисах пророка Мухаммеда говорится, что стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки. (Хадис ат-Тирмизи, Табрани, Байхаки и др.)
Проект «Сообщества за устойчивый мир» реализуется общественным фондом «За международную толерантность» в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и финансировании Фонда миростроительства ООН. Точки зрения, выраженные в данном документе, не обязательно отражают взгляды или позицию агентств ООН.
Текст: Айдай Токоева и Айзирек Иманалиева
Иллюстрации: Дарья Удалова
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