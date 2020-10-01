После 38 лет работы учительницей в местной школе, Рахотай решила посвятить себя развитию односельчанок. По ее словам, за последние годы в ее окружении участились ранние браки и разводы — зачастую, девушки в них не были не готовы к семье и получали психологическую травму.
После участия в проекте Рахотай открыла «Школу матерей», где обучаются не только молодые бездетные девушки, но и устоявшиеся домохозяйки. Рахотай учит их готовить национальные блюда: боорсоки, манты, самсы, шорпо.
В своей школе Рахотай применяет свои знания из семинаров и обменных визитов, и рассказывает ученицам про социальную ответственность и разнообразие мнений среди членов семьи.
Для свекровей школа пригласила психологов, которые проводят с ними беседы и семинары об отношениях в семье и уважении к невесткам, говорят о недопущении насилия в семье.
«Тренинг настолько понравился участницам, что они поставили театрализованные сценки из жизни, отыгрывая проблемы и пути их решения. Женщины говорили: "Ой, это вы меня показываете? Да это же я!". Это все потому что мы брали истории из жизни, а не придумывали с неба», — делится впечатлениями Рахотай.
Одними из важных и эффективных вещей в проекте стали лекции приглашенного гинеколога, которая рассказывала участницам о медицине и важности репродуктивного здоровья. По словам Рахотай, после этого многие жительницы округа прошли обследование у гинекологов и повели детей на вакцинацию.
«Я думала, что раз живут столько лет люди, они должны знать такие вещи. Но, оказывается, нет, не знают. Оказывается, нужно рассказывать людям. Благодаря проекту мы сами просветились, и других проинформировали», — говорит активистка.
Рахотай рассказала, что благодаря таким образовательным мероприятиям, в ее селе уменьшилось число ранних браков, родители и свекрови возвращают девушек на учебу или устраивают их на работу.
«Я была так поражена тем, какой силой, какими лидерами могут быть женщины, когда объединятся. Женщины большие дела вершат: вступают в айыльные управы, решают проблемы, помогают женщинам найти работу, разведенным — с документацией. Я не ожидала такого от нас. Оказывается, женщины очень сильны в разъяснительных работах, в организации», — удивляется Рахотай.
Кроме тренингов для женщин Рахотай совместно с местными властями организовала субботник и конкурс на самое чистое домохозяйство.
«Мы не знали, как себя вести с маргинальными семьями, которые не выходят из домов. И когда мы привлекли их к субботнику, оказалось, что они очень интересные люди. Например, кто-то занимается рукоделием, кто-то выращивает цветы», — делится женщина.
Как только пандемия спадет, Рахотай планирует организовать медиа-кампанию с большими семьями, в которых 5-6 невесток живут вместе.
«Мы хотим взять у них интервью для газеты, чтобы показать пример, как семьи побольше живут в согласии, как в них строятся отношения между свекровью и невестками. Еще думаем сделать что-то вроде теле-шоу, пригласить около 50-60 женщин и экспертов, чтобы они поделились, в чем секрет такой дружной семьи», — рассказывает Рахотай.
Она хочет строить еще большие площадки для диалога о семье, потому что во время участия в проекте и работе со «Школой матерей» поняла, насколько важно обсуждать проблемы и поддерживать развитие женщин.