«Изначально родители девочек не хотели отпускать их на учебу в Жалал-Абад, потому что немногие понимают важность образования. Вторая причина в том, что родители боятся того, что девушки изменятся, переймут «городское мышление» и начнут высказывать свое мнение. Ведь в городе принято иначе одеваться, свободнее мыслить.



Родителям выгодно отдавать девочек в медресе после 9 класса, потому что там нет таких сборов, как в школе. Просто оплатил в медресе 1 000-1 500 сомов контракта за год и все — девочка устроена. При этом там в них воспитывают покорность, нравственность, обучают Корану. А потом уже начинают ходить сваты, девушек отдают замуж и все, на этом их образование заканчивается.



Несмотря на незаконность ранних браков, у нас очень много фактов выдачи замуж несовершеннолетних девочек, которые едва оканчивают школу. В последнее время набирает популярность многоженство, когда мужчина берет и вторую, и третью жену, а при малейшей неурядице разводится с ними. Так как такие браки нельзя официально зарегистрировать, женщины остаются с маленькими детьми, без алиментов и работы.



В рамках проекта «Сообщества за устойчивый мир» мы с коллегами организовали экскурсии для девушек и их родных в местные учебные заведения. Ещё, вместе с представителями вузов мы ходили в медресе и рассказывали об условиях и возможностях для девочек поступить в колледжи и вузы.



Так, родители 20 девочек из 60 согласились отдать своих детей в светское учебное заведение при условии, что в местном медресе откроют его филиал. Но медресе и ВУЗ, к сожалению, не договорились об условиях сотрудничества и девочек нужно было бы отправить в Жалал-Абад.



Мы все же пытались их уговорить: ходили-ходили, проводили собрания, объясняли родителям, показывали статистику по разводам, все это долго тянулось. И в конце концов, 6 сентября прошлого года родители Ферузы, Умиды и Зухры решили рискнуть и разрешили им учиться в городе.



Правда, они отпустили девушек лишь при условии, что они продолжат обучение в медресе, не будут пользоваться телефоном и интернетом, будут хорошо учиться и отчитываться о каждом шаге перед ними.



В смягчении родителей нам очень помогла сама директриса педколледжа. Она поручилась за девочек и пообещала приглядывать за ними. Чтобы уговорить родителей, мы с директрисой рассказали им о ситуациях, когда девушки без работы зависели от мужа, который с заработков из России возвращался с новой женой.



Родители Умиды, Ферузы и Зухры решили дать своим дочерям шанс на лучшую жизнь. А девушки стараются поддержать своих подруг в стремлении осуществлять свои мечты, несмотря на возможные преграды в виде отдаленности от вуза или укоренившиеся взгляды на жизнь в сообществе.



Сейчас они перешли на второй курс педколледжа Академии права, бизнеса и образования в Жалал-Абаде. Уже через два года Феруза и Умида станут педагогами начальных классов, а Зухра— учительницей английского для маленьких детей.



Конечно, еще неизвестно смогут ли они работать по специальности после замужества. Но самый большой плюс в том, что они хотя бы смогут передать свои знания своим детям.



Из-за таких примеров люди задумываются и начинают придавать значение образованию и в последнее время обучают не только мальчиков, но и девочек. Вот, из 20 заявленных на экскурсии сейчас учатся 3 девушки — это уже 15% успеха.



Я всегда на связи с девушками, и не перестаю радоваться их достижениям. Девушки на парах внимательно слушают преподавателя и стараются отвечать, несмотря на языковой барьер и стеснение.



Мне понравилось то, что они все-таки не ломаются, а потихонечку продолжают гнуть свою линию, тихо-тихо, но добиваются своего. Побольше хотелось бы таких девочек, которые могли бы свои права отстаивать. Пусть тихо, но отстаивать.»

