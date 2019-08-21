Повторяющиеся фразы



Журналисты обнаружили, что некоторые абзацы в обвинении повторяются десятки, а то и сотни раз.



Абзац следующего содержания «При подготовке к совершению членами террористического сообщества преступления, его участники согласовывали свои действия, осознавая, что каждый выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его принадлежностью к данной группе, и исполняет определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности – совершение террористических актов» повторился в тексте 97 раз.



А абзац — «Способами достижения преступных целей Мухтаров избрал совершение особо тяжких преступлений — совершение террористических актов, то есть совершение взрывов, устрашающих население в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений, препятствуя тем самым законной деятельности государственных структур и нормальной жизнедеятельности граждан» — аж 103.



Активисты создали скрипт, который удаляет из текста повторяющиеся строки, и в итоге его объем сократился почти в пять раз.



Покупка сахара для бомбы



По версии следователей, Акбаржон Джалилов купил сахар в магазине у своего дома, который затем использовал при создании взрывчатки. Следствие считает, что Джалилов оплатил покупку не своими деньгами, а деньгами, полученными от Аброра Азимова.



«Если вам кто-нибудь когда-нибудь переводил деньги, а вы после этого покупали сахар, то, с точки зрения следствия, этого будет достаточно для подтверждения вашего умысла на приобретение компонентов взрывчатого вещества», — считают правозащитники.



При этом, в деле нет свидетельств о покупке Джалиловым других необходимых для изготовления взрывчатки химикатов.



Непонятное получение денег на изготовление взрывчатки



Правозащитников также удивляет позиция следствия относительно денег, которые Джалилов якобы использовал для создания бомбы. Они утверждают, что согласно обвинительному заключению, на изготовление взрывчатки у него ушло 5-10 тысяч рублей.



«Когда Джалилов работал в суши-баре, он ежемесячно отправлял родственникам 15-20 тысяч рублей. Более того, 450 тысяч рублей были и у предполагаемого сообщника Джалилова Аброра Азимова, которые тот выручил от продажи дома», — утверждают независимые исследователи.



Им непонятно, почему подозреваемым в организации теракта потребовалось финансирование из-за рубежа.



Отсутствие доказательств и конспирации



Активисты утверждают, что следствие так и не предоставило прямых доказательств вины подозреваемых. К примеру, их отсутствие на записях с камер видеонаблюдения в предполагаемых местах терактов выдается следователями «за успешное применение конспирации».



При этом, правозащитники указывают на факты, которые не вяжутся с конспирацией. По их данным, Джалилов оформил банковскую карту на свое имя, и именно на нее ему приходили деньги «на совершение теракта», обсуждал детали по обычному телефону.



Странная логика о неслучившемся втором взрыве



По версии следствия, Джалилов также планировал еще один взрыв — он оставил сумку с бомбой на еще одной станции метро. Тем не менее, саперам удалось ее «обнаружить, обезвредить и изъять».



Активисты недоумевают, как Джалилов хотел организовать второй взрыв — в сумке не нашли часовой механизм. Взрывчатку нашли в 14:30, а взрыв в вагоне метро произошел спустя 1 минуту и 17 секунд.



«Следствие, видимо, нас хочет убедить, что Джалилов хотел организовать взрыв оставленной им сумки уже после своей смерти. Следствие не удосужилось разобраться, каким образом был спланирован второй взрыв и почему он не произошел», — пишут они.



Странности вокруг навыков Джалилова



По версии следствия, Джалилов прошел «диверсионно-техническую подготовку» — именно поэтому он сумел собрать бомбу, а также знал, как ее взорвать.



Однако, следствие в какой-то момент «забывает» о наличии у Джалилова этих знаний. Потому что в обвинении говорится, что Аброр Азимов предоставил ему инструкции и видеоматериалы по созданию взрывчатки. При этом, якобы предоставленные Азимовым инструкции очень уступают тем, что можно найти в интернете.



Внезапный отказ от конспирации



Следствие утверждает, что обвиняемые обменивались информацией через WhatsApp, однако за несколько дней до взрыва, они якобы обсудили последние детали приготовления с помощью мобильной связи. Эти разговоры записала неизвестная организация, фиксирующая все телефонные переговоры. При этом, на одном из заседаний, когда суд изучал якобы разговор Джалилова с Аброром Азимовым, последний заявил, что эти слова его заставили наговорить «в секретной тюрьме».



Следствие не обратило внимание на звонки Джалилова



Активисты выяснили, что следствие не обратило внимания на то, что за несколько дней до взрыва, Джалилов ездил в магазин радиоуправляемой электроники. Следователи также никак не прокомментировали то, что Джалилов звонил и на другие телефоны, которые удалось отследить журналистам: зарядную станцию огнетушителей и в отдел продажи противопожарного оборудования.



Неизвестный мужчина на записях



Журналисты также обратили внимание, что на половину видеозаписей попал неизвестный мужчина в бейсболке с надписью Crush. Его пути пересекались с Джалиловым, но кто он и связан ли он с ним — неясно.



Роль Джалилова



Следствие называет исполнителем теракта уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова. Однако, если верить следователям, Джалилов был самым ценным участником организации — он получил необходимые знания, умел собирать взрывные устройства, привлекать новых людей и так далее. Если верить обвинительному заключению, то ему вообще не нужен был никто другой для изготовления бомбы и подрыва. Правозащитники недоумевают, почему организаторы выбрали самого ценного специалиста для исполнения теракта.



Отсутствие качественной взрывотехнической экспертизы



По мнению независимых журналистов, следствие не провело качественную экспертизу взрывчатого вещества. Если, по утверждению следователей, это действительно была самодельная бомба, то становится понятно, зачем покупался сахар и другие доступные вещества. Однако, по данным активистов, была еще и версия, что для взрыва использовался промышленный тротил. Кроме этого, на смывах обвиняемого Ортикова якобы нашли следы гексогена и тротила, однако следствие не объясняет, где и как он мог получить доступ к взрывчатке.

