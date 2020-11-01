Как в ОТРК освещали политический кризис в Кыргызстане

В общественную телерадиокорпорацию Кыргызстана входят шесть каналов и три радио. Охват населения составляет 95%. Согласно исследованию компании SIAR Research and Consulting, кыргызстанцы считают каналы ОТРК источником информации, которому можно доверять.
Корпорация финансируется из госбюджета: например, в 2019 году она получила около 400 млн сомов.
Гендиректор Жайнак Усен уулу добровольно покинул свой пост после протестов 5-го октября. Общественный наблюдательный совет ОТРК временно назначил
на должность руководителя Жылдыз Бакашову. На данный момент новым гендиректором ОТРК назначен Бактияр Алиев.
Во время политического кризиса были попытки захвата телеканала «Ала-Тоо24», но не смотря на это канал продолжал работу.
Мы решили проверить, как главный телеканал страны освещал политический кризис в Кыргызстане: для этого мы записали и пересмотрели все итоговые вечерние выпуски «Ала-Тоо 24».