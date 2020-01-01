Программирование для OS Android
Научитесь программировать на Java и создавать мобильные приложения. С нуля!
Зарегистрироваться
Начало: 16 марта 2020 года.
Время: с 18:00 до 21:00 (понедельник, среда, пятница)
Продолжительность: 1 месяц (12 занятий)
После курса лучшие ученики смогут пройти стажировку в Kloop
Тел. для справок: +996 777 932978
После прохождения курсов вы сможете:
Программировать на Java
Создавать приложения в Android Studio
Работать в команде, используя GitHub
Использовать Firebase
Работать с Google Maps API
Публиковать приложения в Google Play
Программа
Эти курсы предназначены как для начинающих (полный ноль), так и для более опытных программистов. Если вы программируете на Java, но не знакомы с Андроид-приложениями, можете присоединиться на второй неделе. Если вы уже пишите приложения и вам интересна интеграция с Firebase и Google Maps, то можете присоединиться на третьей неделе.
1
Первая неделя
Учимся программировать на Java
Знакомимся с Android Studio
Узнаем про концепции, которые помогут вам писать код быстро и понятно для других разработчиков
Используем GitHub для копирования и сохранения кода
Пишем приложения с Карелом
2
Вторая неделя
Работаем с графическими элементами приложения
Используем GitHub для взаимодействия с другими разработчиками
Пишем приложения без бэкенда
3
Третья и четвертая недели
Узнаем, что такое бэкенд и зачем он нужен
Знакомимся с Firebase и
Google Maps Android API
Используем GitHub для организации кода и экспериментов
Пишем крутые приложения с бэкендом
Подробная программа
Стоимость курсов: 11 990 сомов.

Как оплатить?
У нас 100% предоплата, которую нужно перевести на счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать тремя способами: через ibanking, кассу или платежный терминал банка KICB.

1. Переведите оплату на счет 1280026052699891 (получатель «Коомар Медиа»);
2. Возьмите чек об оплате;
3. Вышлите фото чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер +996 777 932978.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +996 777 932978

АКЦИЯ!
- Скидка 20 процентов тем, оплатит курс до 12 марта 2020 года (вы платите всего 9 590 сомов).

- Скидка 5 процентов тому, кто приведет с собой друга. (Скидку получает только тот, кто привел с собой друга.)
ВАЖНО:
Для того, чтобы познакомиться с тренером и деталями программы, мы приглашаем вас на предварительную встречу, которая пройдет 9 марта в 18:30 в офисе «Клоопа» по адресу ул. Горького 48/1 (перес. Бектенова, в здании магазина «Марко Поло» с правой стороны). Вход свободный по предварительной регистрации.
Форма регистрации
Подробная программа
1 неделя
На первой неделе вы узнаете, что такое переменные, функции, методы, аргументы, параметры, классы, объекты, условия, циклы, массивы.

Не пугайтесь сложных терминов. На наших занятиях не будет скучных лекций. Очень скоро вы поймете, что написать функцию гораздо легче, чем выучить ее формальное определение. На первой неделе мы добьемся от вас интуитивного понимания, а только потом объясним, как формально называется то, что вы сделали. Вы сами не заметите, как начнете программировать.

Это возможно благодаря тому, в качестве первых примеров мы используем задания с участием робота по имени Карел. Карел - это супер-гипер-мега простой виртуальный робот, который изначально умеет выполнять всего пару простых команд (например, сделать шаг вперед, повернуть налево). Ваша задача максимально усовершенствовать его. У некоторых продвинутых студентов к концу первой недели Карел учится выполнять сложные математические действия и рисовать практически любые фигуры.

Робот Карел помогает учиться не только на наших курсах, в Стэнфордском Университете он помогает вести курс CS106A (Programming Methodology).

Работая с Карелом, вы начнете знакомиться с концепциями "стена абстракции", "top-down design", "decomposition", которые помогут вам писать код быстро и понятно для других разработчиков.

Прелесть Карела заключается в том, что, при всей его простоте, вы сразу начинаете работать не в какой-то учебной программе, а в Android Studio, то есть в официальной среде разработки, с помощью которой создается большинство приложений под Андроид. Даже ошибки в своих Кареловских программах вы будете искать с помощью дебаггера Android Studio (дебаггер - это такая штука, которая помогает легче находить ошибки).

Уже на первой неделе вы начнете использовать аккаунт на GitHub, чтобы с его помощью сохранять и правильно организовывать исходный код своих программ (команды: init, clone, add, commit, push и др.).

Если вы хотите пропустить первую неделю, то вам следует:

  • Уметь работать с переменными, методами, классами, объектами, условиями, циклами, массивами в Java.
  • Уметь работать (включая дебаггинг) в любой современной Java IDE (Android Studio, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA и др.).
  • Понимать, что такое абстракция и зачем она нужна.
  • Иметь аккаунт на GitHub и уметь им пользоваться.
  • Пройти собеседование с инструктором
2 неделя
Попрощавшись с Карелом, на второй неделе вы легко перейдете к созданию простых приложений для Андроида (калькулятор, крестики-нолики, конвертер валют и т. д.).

Вы познакомитесь с понятиями: Activity, View, Layout, Intent, Activity Life Cycle. Особое внимание мы уделим RecyclerView и обработчикам событий (EventListener).

В начале недели вы научитесь добавлять графические элементы в ваше приложение (кнопки, текстовые поля, списки, картинки и др.), потом писать код, который позволит им взаимодействовать с пользователем и между собой.

Вот пример типичного задания начала второй недели:

Создайте простой калькулятор, в котором есть три текстовых поля и кнопка сложения. В первые два текстовых поля пользователь вводит произвольные числа. Сумма этих чисел отображается в третьем поле после нажатия кнопки сложения.

Чтобы выполнить это задание, в интерфейс приложения надо добавить текстовые поля и кнопку. После этого необходимо написать код, который будет складывать числа из первых двух текстовых полей и отображать результат в третьем. Этот код должен выполняться только при нажатии кнопки сложения.

Это задание выглядит тривиальным для любого программиста, но его суть заключается не в том, чтобы написать элементарный код сложения, а научиться работать с графическими элементами (Views) Андроида.

Далее мы перейдем к созданию более сложных приложений, таких как игра "Крестики-Нолики". Мы будем симулировать работу в команде с другими программистами через GitHub. Вы должны будете работать по принципу Top-Down и следовать архитектуре Model-View-Controller.

Все приложения, которые вы создадите во время второй недели будут работать без бэкенда, то есть все данные и вся логика приложения будут располагаться только на телефоне пользователя. Как создавать приложения с бэкендом мы пройдем на третьей и четвертой неделях.

Чтобы пропустить вторую неделю, вы должны уметь писать приложения для Андроида по принципу MVC, при этом взаимодействуя с другими разработчиками через GitHub.

3-4 недели
На третьей неделе случится чудо! Вы почувствуете как будто из песочницы вас пересадили в кабину реактивного самолета. Главное теперь никого случайно не убить!

Представьте: неделю назад вы писали простой калькулятор, а теперь ваше приложение позволяет сохранять данные в базу, различает залогиненных и незалогиненных пользователей, отслеживает движение объектов в режиме реального времени на карте. Самое удивительное, что для этого вам не пришлось писать много страниц кода, вы обошлись всего лишь несколькими добавочными строками. При этом вы прекрасно понимаете, что эти строки делают и можете воспроизвести это в любом другом приложении самостоятельно.

Такое станет возможным, благодаря тому, что мы познакомим вас со службами мобильных бэкендов (MBaaS). Бэкенд - это часть вашего приложения, которая выполняется не на устройстве пользователя, а на удаленном сервере. Во время обучения мы будем использовать Firebase, готовый бэкенд от Гугла, который подходит, как для стартапов, так и для приложений с миллионами пользователей.

После завершения курса лучшие ученики смогут пройти стажировку в Kloop.
Зарегистрироваться
+996 777 932978
Facebook
Twitter
Instagram
Made on
Tilda