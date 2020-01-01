Программирование для OS Android

Попрощавшись с Карелом, на второй неделе вы легко перейдете к созданию простых приложений для Андроида (калькулятор, крестики-нолики, конвертер валют и т. д.).



Вы познакомитесь с понятиями: Activity, View, Layout, Intent, Activity Life Cycle. Особое внимание мы уделим RecyclerView и обработчикам событий (EventListener).



В начале недели вы научитесь добавлять графические элементы в ваше приложение (кнопки, текстовые поля, списки, картинки и др.), потом писать код, который позволит им взаимодействовать с пользователем и между собой.



Вот пример типичного задания начала второй недели:



Создайте простой калькулятор, в котором есть три текстовых поля и кнопка сложения. В первые два текстовых поля пользователь вводит произвольные числа. Сумма этих чисел отображается в третьем поле после нажатия кнопки сложения.



Чтобы выполнить это задание, в интерфейс приложения надо добавить текстовые поля и кнопку. После этого необходимо написать код, который будет складывать числа из первых двух текстовых полей и отображать результат в третьем. Этот код должен выполняться только при нажатии кнопки сложения.



Это задание выглядит тривиальным для любого программиста, но его суть заключается не в том, чтобы написать элементарный код сложения, а научиться работать с графическими элементами (Views) Андроида.



Далее мы перейдем к созданию более сложных приложений, таких как игра "Крестики-Нолики". Мы будем симулировать работу в команде с другими программистами через GitHub. Вы должны будете работать по принципу Top-Down и следовать архитектуре Model-View-Controller.



Все приложения, которые вы создадите во время второй недели будут работать без бэкенда, то есть все данные и вся логика приложения будут располагаться только на телефоне пользователя. Как создавать приложения с бэкендом мы пройдем на третьей и четвертой неделях.



Чтобы пропустить вторую неделю, вы должны уметь писать приложения для Андроида по принципу MVC, при этом взаимодействуя с другими разработчиками через GitHub.



