Гид по Дубаю. Как туристу отдохнуть в дорогом городе

Правила для туристов



Не смотря на то, что Дубай очень дружелюбен к туристам, здесь есть некоторые правила: чтобы пить алкоголь, нужна специальная лицензия.



Эту лицензию можно получить только с резидентской визой, то есть если вы проживаете в Дубае на постоянной основе. Иностранцам с туристической визой такую лицензию не дают.



Фактически, у туристов нет возможности легально пить алкоголь в Дубае. Это вовсе не значит, что без лицензии вам не продадут алкоголь. В барах документов никто не попросит. Проблемы могут начаться, если вас задержит полиция за агрессивное поведение или за рулем. Тогда штраф придется платить и за нарушение, и за отсутствие лицензии.



Об Арабских Эмиратах часто говорят, что это страна строгих нравов. Но это не про Дубай, чье правительство создает максимально комфортные условия для туристов.



Женщины здесь не преследуются за откровенную одежду, а в моллах нередко можно увидеть мужчин в кроп-топах, нежно держащихся за руки. Однако, парам все же не стоит проявлять свои чувства на публике — целоваться или страстно обниматься, можно получить замечание от полиции.

