Гид по Дубаю. Как туристу отдохнуть в дорогом городе
Автор: Регина Им
Гид по Дубаю. Как туристу отдохнуть в дорогом городе
Автор: Регина Им
Материал написан в партнерстве с авиакомпанией flydubai
Почему стоит поехать в Дубай

Дубай — город превосходных степеней: здесь все самое высокое, самое дорогое, самое масштабное и самое золотое. Мир еще не перестал дивиться самой высокой башне Бурдж Халифа, а в Дубае уже начали строить башню еще выше — Дубай Крик Тауэр. Высота последней будет 928 метров — на 100 метров выше Бурдж Халифы.

Лучшее время для шоппинга в Дубае — лето. Все бутики предлагают большие скидки, а пятизвездочные отели, рестораны и спа-центры готовят специальные предложения.

Пожалуй, самое замечательное в Дубае — это чувство абсолютной безопасности. Правительство Дубайского Эмирата настолько отточило систему безопасного города, что Дубай можно по праву назвать самым безопасным городом в мире.
Почему не стоит ехать в Дубай

Дубай не ваш город, если вы любите подолгу гулять вдоль улиц, знакомясь с местной культурой и изучая архитектуру. Летом температура поднимается до 55 градусов Цельсия, поэтому долго находиться на улице невозможно. Собственно, и сам город не рассчитан на пешие прогулки — тротуары только для того, чтобы перебежать из одного здания в другое.
Как добраться

Прямые рейсы из Бишкека предлагает только компания flydubai. Средняя цена за билет 17 тысяч сомов в эконом-классе. Рейсы отправляются несколько раз в неделю или ежедневно, в зависимости от времени года. Напитки, еда и развлечения (музыка, фильмы, тв-передачи) не включены в базовый тариф — это помогает снизить стоимость билета.

Если хотите приобрести горячее питание или возможность сдать больше багажа, это можно сделать до полета на сайте авиакомпании. Во время перелета в эконом-классе можно купить холодные закуски и доступ к развлекательной системе.

— индивидуальное обслуживание;
— более просторное кресло в отдельной зоне;
— питание и напитки;
— доступ к развлекательной системе (фильмы, игры и музыка);
— доступ в бизнес-залы (например, в Международном аэропорту Дубая есть бизнес-зал flydubai).
Flydubai предлагает билеты бизнес-класса примерно за 80 тысяч. За эти деньги можно получить:
В будущем flydubai планирует поставить новые самолеты Boeing 737 MAX 8 с улучшенным бизнес-классом и на рейсы из Бишкека. В салоне MAX 8 кресла оборудованы перегородкой и могут раскладываться в кровати. Такие лайнеры уже летают в Дубай из Москвы, Киева, Бухареста и Праги.
Где остановиться

Если вы начали готовиться к поездке заранее, можно попробовать найти жилье на сайте Couchsurfing, где люди бесплатно останавливаются друг у друга. В больших туристических городах всегда сложнее найти место, поэтому поиски лучше начинать хотя бы за месяц.

Остановиться по каучсерфингу — большое везение, потому что у вас будет не только бесплатное жилье, но и возможность получить ценные советы от человека, который живет в этом городе.

Недорогое жилье есть и на Airbnb: например, предложения по 47 долларов США за сутки проживания в отдельной комнате с кондиционером в 10 минутах ходьбы от Дубай молл и Бурдж Халифы.

Одна из визитных карточек — отель-парус Бурдж аль Араб. Обычные номера стоят от 1200 до 15 000 долларов, а номера Royal suite около 25 тысяч долларов.
В Дубае популярна категория отелей, которые открывают модные дома. Например, отель Versace.
Куда сходить

При большом бюджете
Дорогие места составляют большую часть Дубая. При неограниченном бюджете доступны любые виды отдыха: от вертолетной прогулки над городом до катания по искусственной горнолыжной базе.

Хорошей идеей было бы поужинать в ресторане на верхних этажах башен Бурдж Халифа или Бурдж аль Араб. Там ценник начинается от 95 долларов на персону. Но рассчитывать, разумеется, необходимо на большую сумму. К примеру, в дорогом ресторане поллитра воды может стоит 560 сомов.
В отеле Бурдж-эль-Араб есть ресторан «Эль-Мунтаха», который находится на высоте 200 метров
В ресторане At.mosphere, который расположен на 122 этаже Бурдж Халифы, минимальный чек на человека от 5 до 17 тысяч сомов. Цена зависит от расположения столика и времени суток: в центре зала и в дневное время дешевле.
При скромном бюджете

Но и при скромных деньгах тут можно повеселиться. Знаменитые поющие и танцующие фонтаны, лазерное шоу на воде, вошедшее в книгу рекордов Гиннеса и, конечно же, пляжи теплого Персидского залива — это то, что будет вам доступно абсолютно бесплатно.

Цены за вход на смотровые площадки башни Бурдж Халифа начинаются от 2500 сомов. За эти деньги Вам предложат подняться на 124 и 125 этажи. А вот за 9500 сомов можно будет подняться на 145 этаж, при этом вас будет сопровождать гид. Билеты лучше покупать заранее онлайн, на месте возможно будет дороже. Администрация таким образом борется с большими очередями.


При скромном бюджете

Но и при скромных деньгах тут можно повеселиться. Знаменитые поющие и танцующие фонтаны, лазерное шоу на воде, вошедшее в книгу рекордов Гиннеса и, конечно же, пляжи теплого Персидского залива — это то, что будет вам доступно абсолютно бесплатно.

Цены за вход на смотровые площадки башни Бурдж Халифа начинаются от 2500 сомов. За эти деньги Вам предложат подняться на 124 и 125 этажи. А вот за 9500 сомов можно будет подняться на 145 этаж, при этом вас будет сопровождать гид. Билеты лучше покупать заранее онлайн, на месте возможно будет дороже. Администрация таким образом борется с большими очередями.

Есть и более выгодные предложения. Например, закат — это прайм-тайм. На это время билеты самые дорогие. А вот если подниматься на башню на рассвете — до 8 утра, то за 2300 сомов на 124 этаже вас еще и кофе с выпечкой угостят, а вид, скорее всего, будет не менее прекрасным.

Самая дешевая еда в Дубае — в торговых центрах. Например, в Дубай Молле есть фуд-корт — база точек быстрого питания. Здесь можно сытно поесть за 500 сомов. Конечно, это вряд ли будет традиционный арабский мезе или фалафель, но голодными не останетесь.

Есть и приятные бонусы девушек: по вторникам в большинстве ночных клубов проводят «Ladies night» — девушек пропускают бесплатно и предлагают welcome drinks.
Как передвигаться

Центральные и объездные улицы — это сложные восьмиполосные системы развязок, рассчитанные на высокие скорости, в которых ориентироваться без навигатора практически невозможно.

В городе почти нигде нет перпендикулярных перекрестков, поэтому, пропустив нужный съезд с развязки придется потратить минут 10-15, чтобы вернуться к нему.
Метро

В Дубае две ветки метро: красная и зеленая. Они пересекаются на двух станциях. Красная ветка сообщается с аэропортом, но только с терминалами 1 и 3. Рейс из Бишкека прибывает и отправляется из терминала 2, поэтому между терминалом и станцией придется передвигаться на такси.

Туристам выгоднее покупать билеты для разового проезда. Цена на билет зависит от типа поездки и вагона и варьируется от 3 до 17 дирхам (60 — 320 сомов). В Дубайском метро есть три типа вагонов: «золотые», женские и общие.

В «золотых» и женских вагонах есть контролеры, которые штрафуют пассажиров с простыми билетами, сидящих в «золотом вагоне» и мужчин, которые зашли в вагон для женщин и детей. Штраф — 100 дирхам (1900 сомов).

Правила поведения в метро довольно строгие. На станциях нельзя спать, а в вагонах есть, пить и даже жевать жвачку. За все предусмотрен штраф.
Такси

Если Вам нужно преодолеть большое расстояние и сэкономить, то лучше доехать на метро до ближайшей станции, и там пересесть на такси. Вызывать такси не обязательно, вы можете поймать любое городское такси, главное — изучите маршрут заранее, чтобы водитель не «накатал» лишних километров.

Такси от центра города, скажем от Дубай молла, до аэропорта обойдется примерно в 60-70 дирхам — 1300 сомов, но опять же, важно следить, чтобы водитель не начал петлять.
Правила для туристов

Не смотря на то, что Дубай очень дружелюбен к туристам, здесь есть некоторые правила: чтобы пить алкоголь, нужна специальная лицензия.

Эту лицензию можно получить только с резидентской визой, то есть если вы проживаете в Дубае на постоянной основе. Иностранцам с туристической визой такую лицензию не дают.

Фактически, у туристов нет возможности легально пить алкоголь в Дубае. Это вовсе не значит, что без лицензии вам не продадут алкоголь. В барах документов никто не попросит. Проблемы могут начаться, если вас задержит полиция за агрессивное поведение или за рулем. Тогда штраф придется платить и за нарушение, и за отсутствие лицензии.

Об Арабских Эмиратах часто говорят, что это страна строгих нравов. Но это не про Дубай, чье правительство создает максимально комфортные условия для туристов.

Женщины здесь не преследуются за откровенную одежду, а в моллах нередко можно увидеть мужчин в кроп-топах, нежно держащихся за руки. Однако, парам все же не стоит проявлять свои чувства на публике — целоваться или страстно обниматься, можно получить замечание от полиции.
Фото: Francisco Anzola (СС BY 2.0); SimSullen (CC BY SA 2.0); Регина Им.
Видео: Stock Bank (CС0); Ateeq.
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