Гид по Дубаю. Как туристу отдохнуть в дорогом городе

Метро
В Дубае две ветки метро: красная и зеленая. Они пересекаются на двух станциях. Красная ветка сообщается с аэропортом, но только с терминалами 1 и 3. Рейс из Бишкека прибывает и отправляется из терминала 2, поэтому между терминалом и станцией придется передвигаться на такси.
Туристам выгоднее покупать билеты для разового проезда. Цена на билет зависит от типа поездки и вагона и варьируется от 3 до 17 дирхам (60 — 320 сомов). В Дубайском метро есть три типа вагонов: «золотые», женские и общие.
В «золотых» и женских вагонах есть контролеры, которые штрафуют пассажиров с простыми билетами, сидящих в «золотом вагоне» и мужчин, которые зашли в вагон для женщин и детей. Штраф — 100 дирхам (1900 сомов).
Правила поведения в метро довольно строгие. На станциях нельзя спать, а в вагонах есть, пить и даже жевать жвачку
. За все предусмотрен штраф.