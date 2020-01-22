Как только мы заметили странные комментарии в инстаграме «Клоопа», мы решили проверить аккаунты других новостных изданий и пабликов. Для этого мы составили список новостных аккаунтов, где больше 1000 подписчиков.
Наши программисты написали код и выкачали комментарии под постами СМИ за трехнедельный период: за одну неделю до появления петиции об импичменте президента и за две недели после.
Потом мы отфильтровали комментарии по ключевым словам: «импичмент», «президент», «Раушан» и нашли комментарии пользователей, которые выступали против отставки Жээнбекова и ругали Айткулову. Мы также дополнили базу всеми комментариями фейков (не только про импичмент) с февраля 2020 года.
В дальнейшем мы еще раз перепроверили вручную все аккаунты, отмели закрытые и те, что писали с разной риторикой (одинаково хвалили и ругали власти).
о чем говорят фейки
ahfjrb:
@tttijh999 да это та самая аыеристка у которой 5 поспортов
ahfjrb:
Раушан юсуповна аыеристка у неё 5 паспортов отсидела
ahfjrb:
#раушан юсуповна аыеристка работающая на запад
azat123661:
#Раушан юсуповна не верте ей аыеристка с 5 паспортами
azat123661:
#Раушан юсуповна аыеристка отсидевшая срок пишет заявление на президента К Р
ahfjrb:
Если вы не знаете кто такая #Раушан юсуповна это аыеристка посмотрите про неё в интернете
ahfjrb:
Зачем случать аыеристка по имени #Раушан юсуповну
andr.ew1243:
Аыеристка #Раушан юсуповна работает на Америку готова за деньги предать свою страну
о чем еще говорят фейки?
Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.
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