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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФЕЙКИ.
 КАК В ИНСТАГРАМЕ ЗАЩИЩАЛИ ЖЭЭНБЕКОВА

4. МЫ ПРОВЕРИЛИ ЭТИ АККАУНТЫ — ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ ЭТО ФЕЙКИ

3. В ИНСТАГРАМе НАЧИНАЮТ ЗАЩИЩАТЬ ЖЭЭНБЕКОВА

что произошло:

2. CHANGE.ORG ЗАБЛОКИРОВАЛИ

1. НА CHANGE.ORG ПОЯВИЛАСЬ ПЕТИЦИЯ ЗА ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА

Что за фейки и при чем тут Раушан Айткулова?

14 июля начала собирать подписи за отставку президента  на сайте change.org. 

13 июля журналистка раушан айткулова подала заявление в генпрокуратуру на жээнбекова. она обвинила его в недостаточной борьбе с коронавирусом.

15 июля change.org перестал открываться в кыргызстане.


в инстаграме в это же время некоторые пользователи стали хвалить президента и оскорблять айткулову.

Они призывали не верить ей.

такие комментарии появлялись под постами СМИ, в том числе и «клоопа»

Нам показалось это странным, и мы решили проверить все комментарии про раушан айткулову и отставку президента.

вот один из примеров:

как мы собирали и анализировали данные:

- выбрали страницы сми в инстаграме

- наши программисты выкачали комментарии ИЗ-под постОВ

- мы отфильтровали и проанализировали их

- среди комментаторов нашли фейков

Как только мы заметили странные комментарии в инстаграме «Клоопа», мы решили проверить аккаунты других новостных изданий и пабликов. Для этого мы составили список новостных аккаунтов, где больше 1000 подписчиков. 

Наши программисты написали код и выкачали комментарии под постами СМИ за трехнедельный период: за одну неделю до появления петиции об импичменте президента и за две недели после. 

Потом мы отфильтровали комментарии по ключевым словам: «импичмент», «президент», «Раушан» и нашли комментарии пользователей, которые выступали против отставки Жээнбекова и ругали Айткулову. Мы также дополнили базу всеми комментариями фейков (не только про импичмент) с февраля 2020 года. 

В дальнейшем мы еще раз перепроверили вручную все аккаунты, отмели закрытые и те, что писали с разной риторикой (одинаково хвалили и ругали власти).

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1. У этих профилей нет подписчиков (или их мало)

признаки фейков:

2. чаще у них нет фотографий, комментариев и отметок.

некоторые аккаунты все же пытаются притвориться живыми: ставят аватарки, загружают стоковые фотографии или подписываются на нескольких блогеров.

3. эти профили подписаны исключительно на аккаунты сми, такие как Kloop, Azattyk, 24.kg, Kaktus Media, News.kg, Sputnik и другие.

о чем говорят фейки

Может судить надо раушан юсуповну за предательство и сжечь 5 паспортов ее

Айткуловой тоже досталось: 

Знакомьтесь — это @azat123661.

НА ЕГО АВАТАРКЕ — СОБАКА С ГЛАЗАМИ ПУТИНА 

в  комментариях он защищает жээнбекова, ругает запад и пишет одинаковые сообщения

«Хоть какие-то хорошие новости, гуманитарная помощь»,  — говорит он под постом клоопа об угнанном байке

В чем же обвиняют айткулову? 

многие комментарии фейков похожи либо повторяются дословно.

так МЫ НАШЛИ 16 КОММЕНТАРИЕВ, НАПИСАННЫХ РАЗНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ —  ВСЕ ОНИ НАЧИНАЛИСЬ ОДИНАКОВО, НО ИМЕЛИ РАЗНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

«аыеристка»

* редакция  клоопа благодарит фейки за использование феминитивов

Забавный факт:

восемь раз разные фейки одинаково ошиблись и написали слово аферистка, так:

ahfjrb:

@tttijh999 да это та самая аыеристка у которой 5 поспортов

ahfjrb:

Раушан юсуповна аыеристка у неё 5 паспортов отсидела

ahfjrb:

#раушан юсуповна аыеристка работающая на запад

azat123661:

#Раушан юсуповна не верте ей аыеристка с 5 паспортами

azat123661:

#Раушан юсуповна аыеристка отсидевшая срок пишет заявление на президента К Р

ahfjrb:

Если вы не знаете кто такая #Раушан юсуповна это аыеристка посмотрите про неё в интернете

ahfjrb:

Зачем случать аыеристка по имени #Раушан юсуповну

andr.ew1243:

Аыеристка #Раушан юсуповна работает на Америку готова за деньги предать свою страну

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Фейки —  ранние пташки

6, 10 и 11 утра —  самое популярное время комментирования фейков

пишут они даже в три часа ночи

о чем еще говорят фейки?

Почему вы ругает нашего президента самый лучший из всех молодец

вот что еще пишут фейки (орфография и пунктуация сохранены):

Атамбаевы разбогатели на крови погибших 87 наших ребят.

Этот Маматалиев может без пиара и афиширования заниматься благотворительностью?

Причём тут призидент сами шастаете по городу как собаки нет бы дома сидеть или заниматься своими делами нет надо сувать свой нос везде и всех ругать с дивана всех кроме себя самого начинать надо с нас а не обсерать всех

Для чего нам запад сколько ещё они. Удут продвигать свои идеи нам этого не надо

Наш президент самый лучший

он лучший президент не устали обсирать президентов он работает он один из лучших

P.S. Зачем жээнбекова так сильно защищают?

понравилось следить за фейками?
выборы близко, то ли еще будет 

@alexnotacrane2

Иллюстрация:

программисты:

дата-редактор:

@daria_ud312

@rinatius222 

@walker_idet_domoi

@anna666

@anastasiajourn0

@aziza700mln

Авторы проекта:

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.

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