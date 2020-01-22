Как только мы заметили странные комментарии в инстаграме «Клоопа», мы решили проверить аккаунты других новостных изданий и пабликов. Для этого мы составили список новостных аккаунтов, где больше 1000 подписчиков.



Наши программисты написали код и выкачали комментарии под постами СМИ за трехнедельный период: за одну неделю до появления петиции об импичменте президента и за две недели после.



Потом мы отфильтровали комментарии по ключевым словам: «импичмент», «президент», «Раушан» и нашли комментарии пользователей, которые выступали против отставки Жээнбекова и ругали Айткулову. Мы также дополнили базу всеми комментариями фейков (не только про импичмент) с февраля 2020 года.



В дальнейшем мы еще раз перепроверили вручную все аккаунты, отмели закрытые и те, что писали с разной риторикой (одинаково хвалили и ругали власти).

