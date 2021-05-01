«Мы должны быть примером и следовать предписаниям врачей»
Как не потерять веру во время пандемии и как реагировать на COVID19 по канонам религии

«Мы должны быть примером и следовать предписаниям врачей»

Как не потерять веру во время пандемии и как реагировать на COVID19 по канонам религии
Кыргызстан в марте 2020 года оказался в блокаде, причем добровольной. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайного положения на два месяца в крупнейших городах и нескольких областях. Население ушло на самоизоляцию, а в стране был введен комендантский час, были запрещены любые собрания. В том числе религиозные.

Будучи светской страной, Кыргызстан гарантирует права представителям религиозных организаций, однако в период карантина из-за введенных ограничений верующие оказались лишены богослужений и других религиозных действий.

Сейчас, спустя год после введения ограничений, мы можем посмотреть как религиозные общины провели два месяца в условиях ЧП, какие меры предприняли главы духовенства и как не потерять веру в эпоху COVID-19.
Этот проект сделан бюро сторителлинга «Медиа Сторис» для организации International Alert и проекта «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества», финансируемого Правительством Швейцарии. Проект направлен на снижение уязвимости религиозных сообществ к COVID-19 и для смягчения светско-религиозной напряженности в онлайн-пространствах, а также вовлечения религиозных общин к более широкому общественному информационному пространству и совместному реагированию на последствия пандемии COVID-19 в Кыргызстане.
Оглавление:
Мусульмане
Православные христиане
Католики
Община Бахаи
Альянс церквей Кыргызстана (Евангелистская церковь)
Буддисты
«Уулу Тендик», организация по защите и продвижению кыргызских ценностей
«Муфтий 6 дней в неделю выступал по телевидению»
В Духовном управлении мусульман Кыргызстана отнеслись серьезно к надвигающейся пандемии и уже после введения чрезвычайной ситуации приняли решение о закрытии мечетей для верующих. Это вызвало недоумение у части населения, ведь в этот момент все еще продолжали работу учебные заведения и развлекательные центры.
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International Alert и Госкомиссия по делам религии Кыргызской Республики в рамках этого проекта провели 15 вебинаров на темы, связанные с COVID19, гендером, и другие темы. Видеозапись вебинаров можно посмотреть на канале International Alert в Youtube.
«В самом начале мы обязали прихожан соблюдать дистанцию в 1.5 метра во время намаза, но, потом, когда ситуация ухудшилась, мы приняли решение о закрытии мечетей и о временном приостановлении пятничных молитв», ― говорит глава аппарата ДУМК Равшан ажы Эратов.

После того, как мечети и медресе были закрыты, перед ДУМК встал вопрос, как проводить пятничные молитвы, собирающие десятки тысяч прихожан по всей стране. Выходом оказались телевидение и соцсети. В прямом эфире Facebook и Instagram священослужители проводили проповеди, в которых объясняли мусульманам важность соблюдения самоизоляции.

«Муфтий 6 дней в неделю выступал по телевидению. [ДУМК] делали часовые прямые эфиры в вечернее время, чтобы отвечать на вопросы зрителей. Также в обед муфтий выступал в передаче "Пешин баяны", и, конечно, обязательно было пятничное обращение онлайн».

Равшан ажы отмечает, что в какой-то момент стали появляться фейковые новости о коронавирусе, в том числе о нетрадиционных методах лечения. ДУМК выпустило ролики, в которых проводился фактчек тех или иных слухов. Видео потом рассылались в соцсетях и по мессенджерам.

«Касаемо же фейковых новостей религиозного характера, которых было много в тот период, мы старались разъяснять в прямом эфире в рубрике "вопросы-ответы". Также мы в ноябре месяце провели тренинги для наших сотрудников по теме фейков».
Будучи самой многочисленной конфессией, мусульмане во главе с духовенством уделяли большое внимание благотворительности. В период пандемии сотрудники отдали однодневную зарплату в помощь республиканскому штабу. В общей сумме ДУМК перевел в республиканский штаб помощи 700 тысяч сомов.

«Помимо этого, все собранные фитр-садака за 2020 год были розданы нуждающимся семьям. Было принято специальное постановление, чтобы в районах мы разрешили мечетям на местах самим раздать фитр нуждающимся семьям, сделали такое вот послабление от централизованной системы сбора фитра. Это около 11 миллионов сомов».

Когда количество больных коронавирусом стало увеличиваться, было принято решение отдать здания медресе для использования в качестве дневных стационаров.

«1450 мест подготовили по Кыргызстану, из них где-то больше 700 мест были использованы. Они были подготовлены во всех областях, единственное, в Иссык-Кульской области стационар остался неиспользованным».
«Мы должны служить примером и показывать людям, что надо следовать предписаниям врачей»
«У нас, ни для кого не секрет, основная часть прихожан ― это люди преклонного возраста, поэтому мы закрыли храмы, объясняли прихожанам, что это мера, чтобы сохранить их жизни», ― сказал протоиерей Алексей Сыромятников, официальный представитель Бишкекской и кыргызской епархии Русской православной церкви.


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По его словам, когда весной 2020 года стали появляться слухи, что закроют храмы для общественного богослужения, прихожане стали относиться к этому «с настороженностью и непониманием», так как «этот период пришелся на Великий пост», когда богослужения «очень важны».

«Но патриарх Кирилл сказал, чтобы духовенство шло навстречу в тех регионах, где власти просят воздержаться от богослужения в храмах, а не шло наперекор», ― добавил он.

Сыромятников добавил, что священники записывали свои службы на видео; многие из них живут на территории храмов, поэтому они служили службу, а члены семьи могли помогать им: петь в хоре, записывать на видео, и так далее.

«А самих прихожан мы не пускали в храмы, потому что соблюдали меры, которые определили ученые и власти страны. Не пускали ещё и потому, что должны служить примером и показывать людям, что надо следовать предписаниям врачей», ― сказал представитель Бишкекской и кыргызской епархии.

Сыромятников сказал, что быстро реагировать на изменение предписаний со стороны властей и медиков им помогали вебинары и встречи рабочей группы, которые организовывала International Alert.
В рамках проекта «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества» International Alert провели для сотрудников ГКДР КР тренинги для тренеров по вопросам конфликто-чувствительности, анализа конфликта, медиаграмотности и гендерной чувствительности для повышения потенциала сотрудников ГКДР КР. Полученными знаниями тренеры поделились с представителями органов местного самоуправления, активистами, социальными работниками и педагогами.

«International Alert приглашали туда специалистов ― медицинских, общественных и государственных, которые объясняли ситуацию, указывали на какие-то опасности, то есть, мы могли получить информацию из первых рук, а не из интернета», ― отметил Сыромятников.

По его словам, пандемия негативно повлияла как на саму церковь, так и на прихожан ― большинство лишились регулярного заработка. И в этот момент укрепилась солидарность среди православных христиан Кыргызстана ― они постоянно переписывались в различных группах в мессенджерах и помогали друг другу продуктами и всем необходимым.

«Сильно ударило, что работать идти нельзя, а кушать надо каждый день. Поэтому продуктовые пакеты нуждающимся развозили, как-то выжили. Поэтому, когда говорят, что пандемия ― это много проблем и горе, и всего-всего, но, с другой стороны, она открыла нам многих людей ― искренних, бескорыстных, которые по своей инициативе оказывали много помощи», ― считает он.

По его словам, с весны 2020 года епархия оказывала помощь кыргызстанцам «вне зависимости от веры» ― сначала продуктовая помощь, а летом, когда произошла вспышка заболевания коронавирусом и ковидной пневмонией, медицинский центр епархии оборудовали под дневной стационар, где любой желающий мог получить медицинскую помощь.
«Люди были напуганы. Мир и спокойствие, которые они получают в церкви ― они не получали долго»
В Кыргызстане более двух тысяч католиков, говорит Ремигюшь Кальски, глава католической церкви в стране ― как и все другие, эта община была вынуждена следовать мерам по борьбе с коронавирусом, которые ввели власти республики.

«Мы считаем, что бог создал нас для счастья. Есть грех и зло, и главный грех ― это смерть и все, что относится к смерти, а значит и болезни, мы должны воевать с ними. Коронавирус ― это тоже болезнь, сильно опасная болезнь, а значит надо воевать с коронавирусом и стараться, чтобы он не распространялся», ― считает Кальски.
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По его словам, после начала пандемии они «незамедлительно» отменили все службы в церквях и перенесли все знаковые мероприятия (например, Пасху) в онлайн. Священники записывали проповеди заранее на телефон и отправляли прихожанам через мессенджеры по воскресеньям.


«С точки зрения католической церкви, это плохо, потому что у нас есть учение о таинствах, по которому надо присутствовать в церкви физически ― люди не могли участвовать в службах, не было причастия, но это была вынужденная ситуация», ― добавил Кальски.
На регулярных вебинарах и заседаниях рабочей группы, организованных International Alert и ГКДР КР выступали эксперты из Министерства здравоохранения и соцразвития КР, Международного движения «Красного полумесяца» и из других организаций, и рассказывали о мерах предосторожности, о вакцинации, о благотворительности.
Летом 2020 года службы вернулись в церкви, но, по мнению Кальски, на воскресные службы туда приходят не больше половины людей ― некоторые пока боятся приходить в церковь физически. Даже несмотря на соблюдение всех мер ― дистанцирования между прихожанами, масочный режим и обязательную дезинфекцию.

Кальски добавил, что пандемия, судя по прихожанам, негативно повлияла на людей психологически. «Они были напуганы. Мир и спокойствие, которые они получают в церкви ― они не получали долго, а по телефону ― это ведь другое, не так хорошо работает».

По его словам, католики в Кыргызстане ― просвещенные люди, поэтому неприятия ограничительных мер не было, а как только будет возможно, то церковь поддержит вакцинацию прихожан.
«Когда начали что-то делать ― это придало веру и надежду, что пандемия ― это временно»
Малика Картанбаева из общества Бахаи признается, что в начале карантина весной 2020 года было «психологически тяжело» ― в основном, из-за потока новостей и информации о пандемии коронавируса.
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«У многих был страх, особенно у взрослого поколения, а у молодежи было недоверие [к новостям]. И тогда были организованы онлайн-пространства, и, очень важный момент, молитвенные встречи (онлайн), где люди вместе подключались и читали молитвы: за человечество, за здоровье. И такие встречи проходили по всему миру, также как и в Кыргызстане, и туда мог подключиться любой желающий», ― сказала она.

По ее словам, также, очень важными были «встречи-размышления» в онлайн-формате, где люди делились размышлениями и анализировали происходящее ― там они могли делиться мыслями о том, «какой вклад каждый из них может сделать в этой ситуации, как поддержать друг друга».

Она поделилась, что активно себя проявляла молодежь. Например, по её словам, в одном из районов молодые люди из Общины бахаи и их друзья в окружении собирали продукты для нуждающихся:

«Это опыт одного района, где было 40 семей, оставшихся без пропитания, и молодежь этого района оповестила всех жителей о такой ситуации и начала собирать продукты, и в течение месяца поддерживали эти семьи».

Картанбаева поделилась, что в момент, когда «что-то начали делать» ― это «придало веру и надежду», что пандемия ― это «временно, а трудности помогли объединиться людям и помогать друг другу».
«Мы знаем историю, что это не первый такой случай, возможно в нашей жизни это первый, но в истории человечества — нет»
Евангелистская церковь входит в Альянс церквей Кыргызстана. Община небольшая и насчитывает до 50 человек. Азнавур Кокшаков единственный пастор, среди его прихожан есть как семьи, так и те, кто посещает встречи индивидуально.

Пандемию евангелисты встретили спокойно, возмущений по поводу введения чрезвычайного положения и самоизоляции не было.
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«Каких-то негативных настроев, огорчений не было. Просто какое-то новшество, новый стиль жизни. Мы знаем историю, что это не первый такой случай, возможно в нашей жизни это первый, но в истории человечества — нет. У нас не оборвалась вера в будущее, мы живем сегодняшним днем, завтрашним днем. Для нас это не ново, потому что, основываясь на священном писании, мы знаем, что такие времена грядут, что это не первая и не последняя [пандемия]. Все это должно было быть. Поэтому надо с пониманием относиться».

Церковь проводит свои встречи в библейском колледже, но с введением комендантского часа было решено на время прекратить посещать публичные места.

«Мы собираемся [в церкви] на основе договора с библейским колледжем, за счет пожертвований проводим мероприятия. Когда узнали, что есть уже очаги заражения в Кыргызстане, по рекомендации государственных органов мы перешли на онлайн-встречи в Zoom».
International Alert, в рамках проекта «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества», оказала техническую поддержку уполномоченному органу по делам религий КР, Республиканскому центру укрепления здоровья и религиозным организациям для более эффективной работы в онлайн-режиме.
Для некоторых прихожан два месяца в самоизоляции дались сложно. Последствия ощущаются до сих пор.

«Мы смогли пройти этот отрезок времени благодаря богу. У кого-то были какие-то средства, запасы, были родственники, друзья, которые помогали друг другу, поддерживали. Кто-то потерял работу, если брать точечно, то один наш брат по вере попал под сокращение, он сейчас таксует, его жена не работает, сидит дома. Кто-то нашел другую работу, кто-то не на полной ставке работает».

Не обошел стороной общину и коронавирус.

«Я сам переболел [коронавирусом] в июле, но это проходило у меня дома, я не сдавал никаких тестов. Такое время было, что не получилось бы у меня куда-то ездить проверяться. Около 5-10 человек в общине может быть переболели, но без тяжелых осложнений».

Что касается вакцинации, то на ее счет у представителей евангелистской церкви нет предубеждений.

«Если это проверено государством, если есть лицензии, если есть полезный опыт, который показывает, что это работает, то мы будем прививаться. В нашей церкви нет каких-то запретов [на прививки], мы понимаем, что это будет в нашем физическом теле. Если у каких-то наших братьев или сестер будет неспокойно на сердце, мы никого не будем заставлять. И отговаривать тоже не будем. В свободе все должно быть, мы так считаем».
«Государство перегнуло палку — рано ввело карантин. Нужно было вводить позже, когда созрела обстановка и ценности имели место в быту — ежедневно, ежечасно»
Буддисты Кыргызстана малочисленны, точной статистики, сколько представителей этой конфессии проживают в стране, нет даже у самих последователей Будды.

При этом активные члены учения Будды пытались провести время в карантине с пользой для себя и окружающих.
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По словам Олега Цоя, главы буддистского сообщества «Чамсен», начало пандемии во всем мире не вызвало паники у буддистов.

«Человек смертен, болезни — это тоже часть мира. Так что коронавирус мы восприняли спокойно. Мы выполняли все требования государства: сидели на карантине, соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Будда всегда призывал своих последователей к законопослушанию. Единственное, были индивидуальные недовольства тем, что самоизоляцию объявили преждевременно. Государство перегнуло палку — рано оно ввело. Нужно было вводить позже, когда созрела обстановка. Но раз ввело, так ввело, мы возражений не имеем».

Вынужденная самоизоляция также не стала проблемой.

«Мы достаточно легко пережили эти месяцы. Интернет есть, общались друг с другом по WhatsApp и Zoom. У нас есть [храм] "Место пути" в Горной Маевке, на время карантина мы его не посещали, лишь один раз собрались небольшой группой на день рождения Будды и всё, больше не собирались, потому что предписания государства надо соблюдать. Из тех буддистов, кого я знаю, никто не заразился коронавирусом, в том числе и я. Мы же медитируем, читаем мантры. Это же оздоравливает человека».
Проект «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества» направлен на снижение уязвимости религиозных сообществ к пандемии COVID-19 для смягчения светско-религиозной напряженности в онлайн-пространствах и более широкого вовлечения религиозных общин к совместной социально-общественной деятельности в Кыргызстане в ответ на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
Буддисты также старались быть социально ответственными во время первой волны коронавируса.

«С финансовой стороны мы проблем не испытывали из-за того, что не болели. Затраты ведь понесли те, кто переболели коронавирусом. Наша организация участвовала в благотворительности, собирали деньги и продукты, передавали их через общественные организации и волонтеров», ― заключил Олег Цой.
«Мы поняли, что это время побыть с семьей, оказать внимание детям, супругу, родителям»
По словам Каныкей Сеитказиевой, представителя «Уулу Тендик» (одна из немногих организаций, которая занимается продвижением кыргызских ценностей), в их обществе к пандемии и мерам, которые ввело правительство Кыргызстана, отнеслись как и везде ― стали следовать предписаниям, хотя в самом начале отнеслись к этому «с непониманием».
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«А потом уже приняли все спокойно. Не было никакого негатива [в отношении карантинных мер]. Наши люди отнеслись к этому, как к возможности побыть с семьей. Мы переформулировали все эти события и поняли, что это время побыть с семьей, оказать внимание детям, супругу, родителям», ― сказала она.

Сеитказиева добавила, что в период карантина и режима чрезвычайного положения в некоторых районах Кыргызстана их община не собиралась вместе и «не переживала из-за этого», так как вся связь с близкими была через мессенджеры и по телефону.

«Конечно, были трудности, но это как и у любого человека ― экономические трудности, переживания за здоровье родных. Острых переживаний не было, чтобы паниковать и остро реагировать ― этого не было», ― посетовала она.

По её мнению, в самом начале пандемии у большинства людей из их сообщества была тревожность ― «психологически было тяжело» в этот период, но постепенно это сошло на нет, так как люди понимали важность тех мер, которые предпринимались властями.
Проект «Реагирование на COVID-19 с участием религиозного сообщества» направлен на снижение уязвимости религиозных сообществ к пандемии COVID-19 для смягчения светско-религиозной напряженности в онлайн-пространствах и более широкого вовлечения религиозных общин к совместной социально-общественной деятельности в Кыргызстане в ответ на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

International Alert и Госкомиссия по делам религии Кыргызской Республики в рамках этого проекта провели 15 вебинаров на темы, связанные с COVID19, гендером, и другие темы. Видеозапись вебинаров можно посмотреть на канале International Alert в Youtube.

На вебинарах и заседаниях рабочей группы выступали эксперты из Министерства здравоохранения, Международного движения «Красного полумесяца» и из других организаций, и рассказывали о мерах предосторожности, о вакцинации, о благотворительности.

Кроме этого, International Alert передала в Госкомрелигии, Республиканскому центру укрепления здоровья и религиозным организациям оборудование для более эффективной работы в онлайн-режиме на удаленке.
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