«Мы должны быть примером и следовать предписаниям врачей»

Для некоторых прихожан два месяца в самоизоляции дались сложно. Последствия ощущаются до сих пор.



«Мы смогли пройти этот отрезок времени благодаря богу. У кого-то были какие-то средства, запасы, были родственники, друзья, которые помогали друг другу, поддерживали. Кто-то потерял работу, если брать точечно, то один наш брат по вере попал под сокращение, он сейчас таксует, его жена не работает, сидит дома. Кто-то нашел другую работу, кто-то не на полной ставке работает».



Не обошел стороной общину и коронавирус.



«Я сам переболел [коронавирусом] в июле, но это проходило у меня дома, я не сдавал никаких тестов. Такое время было, что не получилось бы у меня куда-то ездить проверяться. Около 5-10 человек в общине может быть переболели, но без тяжелых осложнений».



Что касается вакцинации, то на ее счет у представителей евангелистской церкви нет предубеждений.



«Если это проверено государством, если есть лицензии, если есть полезный опыт, который показывает, что это работает, то мы будем прививаться. В нашей церкви нет каких-то запретов [на прививки], мы понимаем, что это будет в нашем физическом теле. Если у каких-то наших братьев или сестер будет неспокойно на сердце, мы никого не будем заставлять. И отговаривать тоже не будем. В свободе все должно быть, мы так считаем».

