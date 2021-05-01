«Мы должны быть примером и следовать предписаниям врачей»

В Кыргызстане более двух тысяч католиков, говорит Ремигюшь Кальски, глава католической церкви в стране ― как и все другие, эта община была вынуждена следовать мерам по борьбе с коронавирусом, которые ввели власти республики.
«Мы считаем, что бог создал нас для счастья. Есть грех и зло, и главный грех ― это смерть и все, что относится к смерти, а значит и болезни, мы должны воевать с ними. Коронавирус ― это тоже болезнь, сильно опасная болезнь, а значит надо воевать с коронавирусом и стараться, чтобы он не распространялся», ― считает Кальски.