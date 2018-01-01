Одно письмо — одна жизнь

<section><h2><h2><p dir="ltr">Активистка, которая борется за права женщин в своей стране </p></h2></h2><p>Узнайте каково бороться за права женщин!</p></section><section><h2><h2><p dir="ltr" role="presentation">В стране, в которой вы живете, автомобиль могут водить только мужчины, а женщинам это запрещено независимо от их возраста. Справедливо ли это?</p></h2></h2></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">Ваши подруги стали публично негативно высказываться против этого закона. Поддержите их?</p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Это дискриминация женщин и это проблема не только Саудовской Аравии, но и всего мира. Запрет на транспорт — реальность в Саудовской Аравии, где женщины не могли садиться за руль с 1950 года. Запрет был снят только в 2018 году и большой вклад в это делали женщины, которые выходили на протесты.</em></p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">Ваши подруги стали публично негативно высказываться против этого закона. Поддержите их?</p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы правы! Это дискриминация женщин и, к сожалению, это реальность в Саудовской Аравии, где женщины не могли садиться за руль с 1950 года. Запрет был снят только в 2018 году и большой вклад в это делали женщины, который активно боролись против системы мужского опекунства и равноправия женщин. </em></p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr">В Саудовской Аравии также женщины не могут выйти замуж без согласия мужчины в семье. Как вы относитесь к этому?</p></h2></h3><p><em>Такое же решение приняла Нассима ас-Сада, 49-летняя жительница провинции Аль-Катиф. Она увлекалась садоводством, ухаживала за домашними животными и в 2018 году<strong> была задержана за мирную активистскую деятельность за права женщин. </strong></em><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, <a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы.</a></em></p><br /><br /></h2></h3><p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы попросили связать вас с адвокатом, но полицейские вам этого не дали. Более того, правоохранители обращаются с вами как с особо опасным преступником. </em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — </em><em><strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </strong></em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права.</em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr">В Саудовской Аравии также женщины не могут выйти замуж без согласия мужчины в семье. Как вы относитесь к этому?</p><br /></h2></h3><p><p dir="ltr">Такое же решение приняла Нассима ас-Сада, 49-летняя жительница провинции Аль-Катиф. Она увлекалась садоводством, ухаживала за домашними животными и в 2018 году была задержана за мирную активистскую деятельность за права женщин. </p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr">Из-за своей активной позиции за права женщин вы были арестованы и подверглись физическим пыткам. Хотите связаться со своим адвокатом?</p><br /></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>С вами согласна и Нассима, которая выступала против такого фундаментального нарушения прав женщин. </em></p><p dir="ltr"><em><strong>«Почему несовершеннолетний мальчик может быть опекуном взрослой женщины? Почему для женщины не предусмотрен возраст, с которого она считается взрослой и сама отвечает за свои решения и свою жизнь? Почему за её жизнь должен отвечать мужчина?»</strong>, — писала Нассима о мужском опекунстве в 2016 году. </em></p><p dir="ltr"><em>В августе 2019 года власти разрешили женщинам покидать страну без разрешения мужчины-опекуна, подавать на развод и регистрировать своих детей. Однако эти изменения не отменили саму систему опекунства и женщины до сих пор не могут вступать в брак без разрешения опекуна или давать разрешение на женитьбу своим детям. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима боролась за такие позитивные изменения в законодательстве долгие годы и была подвергнута за это преследованиям. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы попросили связать вас с адвокатом, но полицейские вам этого не дали. Более того, правоохранители обращаются с вами как с особо опасным преступником. </em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — <strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </strong></em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3></h3><p><p dir="ltr">В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </p><p dir="ltr">Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости.</p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2>В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Правоохранители тоже так считают и не дают вам видеться с адвокатом. Более того, с вами обращаются как с особо опасным преступником.</em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере. Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости</em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости.</em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2>В этом году у Нассимы появился шанс выйти на свободу. Поможете ей в этом?</h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы не единственный человек, который публично не поднимает социальные проблемы. И в Саудовской Аравии это важно для собственной безопасности.</em></p><p dir="ltr"><em>Однако против запрета вождения высказывалась Нассима ас-Сада, 49-летняя жительница провинции Аль-Катиф. Она увлекалась садоводством, ухаживала за домашними животными и в 2018 году была арестована за мирный активизм в защиту прав и свобод женщин.</em></p><p dir="ltr"><em>За ее гражданскую позицию она была арестована и до сих сидит в тюрьме вместе с другими активистками. За годы в неволе она год просидела в одиночной камере и ей не дают встречаться с адвокатом. Сейчас единственная ее связь с миром — это один цветок, который она выращивает у себя в камере.</em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь ей добиться справедливости.</em></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь ей добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и насилии в их отношении, пройдите 15-минутный обучающий модуль на интерактивной платформе «Правозащитный воркаут» (<a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы).</a></em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">В этом году у Нассимы появился шанс выйти на свободу. Поможете ей в этом?</p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы не единственный человек, который публично не поднимает социальные проблемы. И в Саудовской Аравии это важно для собственной безопасности.</em></p><p dir="ltr"><em>Однако против запрета вождения высказывалась Нассима ас-Сада, 49-летняя жительница провинции Аль-Катиф. Она увлекалась садоводством, ухаживала за домашними животными и в 2018 году была арестована за мирный активизм в защиту прав и свобод женщин.</em></p><p dir="ltr"><em>За ее гражданскую позицию она была арестована и до сих сидит в тюрьме вместе с другими активистками. За годы в неволе она год просидела в одиночной камере и ей не дают встречаться с адвокатом. Сейчас единственная ее связь с миром — это один цветок, который она выращивает у себя в камере.</em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь ей добиться справедливости.</em></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь ей добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и насилии в их отношении, пройдите 15-минутный обучающий модуль на интерактивной платформе «Правозащитный воркаут» (</em><a href="https://www.eduworkout.org/projects/3"><em>почитайте эти материалы).</em></a></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr">Из-за того, что вы публично выступили за право женщин на вождение, полицейские арестовали вас и физически пытали. Хотите связаться со своим адвокатом?</p><br /></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>В Саудовской Аравии и вправду есть такие законы, но они дискриминируют женщин. Нассима ас-Сад выступала против такого фундаментального нарушения своих прав.</em></p><p dir="ltr"><em><strong>«Почему несовершеннолетний мальчик может быть опекуном взрослой женщины? Почему для женщины не предусмотрен возраст, с которого она считается взрослой и сама отвечает за свои решения и свою жизнь? Почему за её жизнь должен отвечать мужчина?»</strong>, — писала Нассима в 2016 году. </em></p><p dir="ltr"><em>В августе 2019 года власти разрешили женщинам покидать страну без разрешения мужчины-опекуна, подавать на развод и регистрировать своих детей. Однако эти изменения не отменили саму систему опекунства и женщины до сих пор не могут вступать в брак без разрешения опекуна или давать разрешение на женитьбу своим детям. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима боролась за такие позитивные изменения долгие годы и была подвергнута за это преследованиям. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2>В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им?</h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы попросили связать вас с адвокатом, но полицейские вам этого не дали. Более того, правоохранители обращаются с вами как с особо опасным преступником. </em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же —<strong> они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей.</strong> </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2>В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Правоохранители тоже так считают и не дают вам видеться с адвокатом. Более того, с вами обращаются как с особо опасным преступником.</em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — <strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </strong></em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3></h3><p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, <a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы.</a></em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, </em><a href="https://www.eduworkout.org/projects/3"><em>почитайте эти материалы.</em></a></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, <a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы.</a></em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, </em><a href="https://www.eduworkout.org/projects/3"><em>почитайте эти материалы.</em></a></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, <a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы.</a></em></p><br /></h2></h3></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2>Из-за того, что вы публично выступили за право женщин на вождение, полицейские арестовали вас и физически пытали. Хотите связаться со своим адвокатом?</h2></h3><p><p dir="ltr"><em>В Саудовской Аравии и вправду есть такие законы, но они дискриминируют женщин. Нассима ас-Сада выступала против такого фундаментального нарушения своих прав.</em></p><p dir="ltr"><em><strong>«Почему несовершеннолетний мальчик может быть опекуном взрослой женщины? Почему для женщины не предусмотрен возраст, с которого она считается взрослой и сама отвечает за свои решения и свою жизнь? Почему за её жизнь должен отвечать мужчина?»,</strong> — писала Нассима в 2016 году. </em></p><p dir="ltr"><em>В августе 2019 года власти разрешили женщинам покидать страну без разрешения мужчины-опекуна, подавать на развод и регистрировать своих детей. Однако эти изменения не отменили саму систему опекунства и женщины до сих пор не могут вступать в брак без разрешения опекуна или давать разрешение на женитьбу своим детям. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима боролась за такие позитивные изменения долгие годы и была подвергнута за это преследованиям.</em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr" role="presentation">В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы попросили связать вас с адвокатом, но полицейские вам этого не дали. Более того, правоохранители обращаются с вами как с особо опасным преступником. </em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости.</em></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr">В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </p><p dir="ltr"></p></h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Правоохранители тоже так считают и не дают вам видеться с адвокатом. Более того, с вами обращаются как с особо опасным преступником.</em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — <strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей.</strong> </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, </em><a href="https://www.eduworkout.org/projects/3"><em>почитайте эти материалы.</em></a></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><p dir="ltr"><em>Если вы хотите узнать больше о правах женщин и гендерном насилии, <a href="https://www.eduworkout.org/projects/3">почитайте эти материалы.</a></em></p></h2></h3></section><section><h3><h2>Из-за своей активной позиции за права женщин вы были арестованы и подверглись физическим пыткам. Хотите связаться со своим адвокатом?</h2></h3><p><p dir="ltr"><em>С вами согласна и Нассима, которая выступала против такого фундаментального нарушения прав женщин. </em></p><p dir="ltr"><em><strong>«Почему несовершеннолетний мальчик может быть опекуном взрослой женщины? Почему для женщины не предусмотрен возраст, с которого она считается взрослой и сама отвечает за свои решения и свою жизнь? Почему за её жизнь должен отвечать мужчина?»</strong>, — писала Нассима о мужском опекунстве в 2016 году. </em></p><p dir="ltr"><em>В августе 2019 года власти разрешили женщинам покидать страну без разрешения мужчины-опекуна, подавать на развод и регистрировать своих детей. Однако эти изменения не отменили саму систему опекунства и женщины до сих пор не могут вступать в брак без разрешения опекуна или давать разрешение на женитьбу своим детям. </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима боролась за такие позитивные изменения в законодательстве долгие годы и была подвергнута за это преследованиям. </em></p><br /></p></section><section><h3></h3></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2>В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им? </h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Правоохранители тоже так считают и не дают вам видеться с адвокатом. Более того, с вами обращаются как с особо опасным преступником.</em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — <strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей. </strong></em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере. Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /></h2></h3></section><section><h3><h2>В этом году у вас появился шанс наконец-то выйти на свободу и добиться справедливости по вашему делу. Воспользуетесь им?</h2></h3><p><p dir="ltr"><em>Вы попросили связать вас с адвокатом, но полицейские вам этого не дали. Более того, правоохранители обращаются с вами как с особо опасным преступником. </em></p><p dir="ltr"><em>Власти Саудовской Аравии поступили с Нассимой так же — <strong>они запрещают ей видеться со своим адвокатом. Также ей разрешают только один телефонный звонок в неделю, чтобы поговорить с семьей.</strong> </em></p><p dir="ltr"><em>Нассима находилась под стражей с июля 2018 года без суда и предъявления обвинений, а с февраля 2019 по начало 2020 она содержалась в одиночной камере.Такое наказание применимо к людям, совершившим особо жестокое преступление, к чему причислили и борьбу Нассимы за свои права. </em></p><br /></p></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости.</em></p></h2></h3></section><section><h3><h2><p dir="ltr"><em>В деле Нассимы, действительно, очень много несправедливости, которая кажется беспросветной. Но в борьбе за правозащитников и активистов главное — надежда и настойчивость. </em></p><p dir="ltr"><em>В этом году Нассима стала героиней Марафона писем, в котором голос каждого человека может помочь ей обрести свободу и вернуться домой к семье. </em></p><p dir="ltr"><em>Вы можете настоятельно потребовать безо всяких условий освободить Нассиму и других активисток за права женщин. Ниже мы указали способы, которыми можно помочь Нассиме добиться справедливости. </em></p><br /></h2></h3></section>

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