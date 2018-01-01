Одно письмо — одна жизнь

Присоединяйся к глобальной кампании Марафон писем — измени чью-то жизнь прямо сегодня
Это партнерский материал совместно с Amnesty International
В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, ежедневно происходят несправедливые события — пытки, насилие, нарушение прав и дискриминация. Чтобы бороться с этим, кыргызстанцы выходят на митинги, подписывают петиции, работают с правозащитниками и пишут об этом в соцсетях.
Но очень важным в борьбе против нарушения прав остается обычное обращение к чиновникам. Иногда люди пишут запросы — не получают ответа. Просят близких поддержать их, но сталкиваемся со стеной непонимания. Некоторые месяцами и годами пишут письма властям, но их слова игнорируют или присылают отписки.
Правозащитная организация Amnesty International каждый год проводит Марафон писем — глобальную кампанию в ходе которой сотни тысяч активистов и неравнодушных людей по всему миру подписывают петиции и пишут письма в поддержку людей, которые подверглись грубому нарушению прав человека.
За 18 лет существования Марафона помощь получили сотни правозащитников и активистов со всего мира. Например, в 2018 году героиней Марафона писем стала кыргызстанка Гульзар Дуйшенова, потерявшая возможность ходить из-за автомобильной аварии.
Гульзар и её единомышленницы долгие годы боролись за права людей с инвалидностью. После того, как в 2018 году она стала героиней Марафона писем, Жогорку Кенеш засыпало петициями и обращениями со всего мира с просьбой прислушаться к требованиям кыргызских активисток.
Благодаря усилиям неутомимых активисток и международной солидарности, на следующий год Кыргызстан наконец-то ратифицировал Конвенцию о правах людей с инвалидностью и заложил основу для реальных изменений в их жизни.
В этом году героями Марафона писем стали активистки, правозащитницы и деятельницы искусства из Саудовской Аравии и Беларуси, а также активист из Чили. Все они подверглись преследованиям или стали жертвами вопиющей несправедливости.
Хотите узнать, каково это бороться за права женщин в Саудовской Аравии, защищать права человека в Беларуси или участвовать в мирном протесте против повышения цен в Чили?
Пройдите нашу игру-тест совместно с Amnesty International и почувствуйте себя на месте героинь и героев Марафона писем.
Пройти игру-тест
Почувствуйте себя на месте героинь и героев Марафона писем
Напишите Густаво электронное письмо о том, что его жертва не была напрасна
Напишите и отправьте ему сообщение в знак солидарности и надежды. Email: justiciaparagustavo@amnistia.cl
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ ГУСТАВО ПИСЬМОМ
Отправьте через почту руководству полиции письмо, с требованием расследовать стрельбу на митинге.
Jorge Abbott Charme National Prosecutor Fiscalía Nacional Catedraь 1421-1453 Santiago de Chile Отправьте письма, записанные шрифтом Брайля, рисунки для незрячих или другие материальные проявления солидарности по адресу:
Amnistía Internacional ChileCalle Eliodoro Yañez 828 Comuna de ProvidenciaSantiago de Chile
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Например, напишите в твиттере: Марфа Рабкова, мы с вами! Мы требуем вашего немедленного освобождения и призываем освободить всех узников совести в Беларуси! .@amnestyeeca .@viasna96 .@zbsunion #МарафонПисем
В этом году Amnesty International провели курсы и для учителей из Кыргызстана и Казахстана, в ходе которых они узнали больше о правах человека и Марафоне писем.
Специалисты из Лондона, Нидерландов, Украины и Молдовы поделились своим опытом с кыргызскими и казахстанскими учителями из Оша, Джалал-Абада, Бишкека, Токтока, Шабдана, Алматы и других городов.
Ирина Маслова, учительница по обществознанию в городе Кара-Балта,Чуйской области, рассказывает, что после курсов провела уроки по правам человека со своими ученикам из 6, 7, 9 и 11 классов.
«Ребята прошли онлайн-курс по правам человека, узнали о героям Марафона писем и написали им потрясающие письма поддержки. Особенно детей затронула история Густаво. Дети видели параллель с нашей страной, потому что у нас тоже сильное гражданское общество. Они стали оценивать, как бы они себя повели в этой ситуации, когда нужно добиваться справедливости от властей», — рассказывает Ирина.