НЕСЛУЧИВШЕЕСЯ

Мечты, желания, стремления — спутники человеческой жизни. Одни появляются, другие исполняются, третьи тонут в общем потоке. Я едва ли замечаю, как это происходит, потому что на смену ушедшему тут же приходит новое, скоротечное и мимолетное. Но что-то остается надолго.



Я учился в 80-е годы, тогда моя страна называлась Киргизской Советской Социалистической Республикой, а школа носила имя космонавта Владимира Комарова. Надпись в пионерской комнате «Вперёд, на Марс!» передавала настроение тех лет и уверенность, что совсем скоро полеты на другие планеты будут обыденностью. Обучаясь на инженера, я не сомневался в правильности своего выбора — мы готовились к полетам, подвигам, дальним странствиям.



Предметы и науки, которые я изучал, мне так и не пригодились. Время шло, менялись страны, в которых мы живем. Стали другими названия, строй. Менялись жизни и сами человеческие отношения. Былым желаниям оставлено мало места в нынешнем времени, но каждый раз, встречая следы и знаки прошлого на своем пути, я понимаю, что эти мечты не исчезли.



Они по-прежнему остаются тем неслучившимся, которое во мне ждет своего часа.

