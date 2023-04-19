Как мировые бренды апроприируют национальные орнаменты стран Центральной Азии

Культурная апроприация
- это заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры. Но, в отличие от культурной ассимиляции, это негативное явление, так как заимствование происходит в колониальной
манере: элементы культуры копируются членами доминантной культуры и используются вне своего оригинального культурного контекста.
Примером культурной апроприацией обычно называют творчество Элвиса Пресли. В начале карьеры он исполнил песню Hound Dog, которая «вознесла» его к вершинам хит-парадов, стала визитной карточкой и сделала обеспеченным человеком. Проблема в том, что эту песню до него исполняла американская певица африканского происхождения Биг Мама Торнтон. Песня и для нее была достаточно удачной (это одна из самых известных песен Биг Мамы), но все-таки главные «бенефиты» от Hound Dog собрал Пресли.
Если переносить на реалии Центральной Азии, то юрту, которая является домом для многих поколений кочевников, в горах Швейцарии с подачи элитных дизайнеров превратилась в магазин для продажи одежды и аксессуаров. В конце 2022 года модный дом в горах Швейцарии на курорте Санкт-Мориц открыл pop-up store в виде юрты - традиционного жилища кочевников.