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Как мировые бренды апроприируют национальные орнаменты стран Центральной Азии
Похоже, что в странах Центральной Азии мало кто слышал о культурной апроприации. Радуясь тому, что этнические мотивы и национальные ткани продаются в мировых масс-маркетах и стимулируют мировых дизайнеров моды, правительства стран региона забывают о том, что это не приносит пользы странам и ее культурам, отмечают эксперты.
В последние годы этнические мотивы и традиционные национальные узоры стран Центральной Азии вдохновляют дизайнеров и модельеров мировых брендов на создание новых коллекций. Отдавая дань контрастным цветовым решениям, буйству красок, естественной и экологичной фактуре тканей, этностилю, который остается в тренде вне времени, не всегда и не все дизайнеры указывают происхождение этих мотивов.

Как правило, национальные узоры, ткани и традиционную одежду больше любят в странах Запада. За последнее десятилетие мировые бренды очень часто при разработке своих новых коллекций использовали национальные ткани, такие как адрас, икат, а также традиционные центральноазиатские узоры.
Зачастую, создавая линейки одежды с использованием национальных узоров, мировые бренды не упоминают культуру и место происхождения этнических тканей и рисунков.
Культурная апроприация - это заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры. Но, в отличие от культурной ассимиляции, это негативное явление, так как заимствование происходит в колониальной манере: элементы культуры копируются членами доминантной культуры и используются вне своего оригинального культурного контекста.

Примером культурной апроприацией обычно называют творчество Элвиса Пресли. В начале карьеры он исполнил песню Hound Dog, которая «вознесла» его к вершинам хит-парадов, стала визитной карточкой и сделала обеспеченным человеком. Проблема в том, что эту песню до него исполняла американская певица африканского происхождения Биг Мама Торнтон. Песня и для нее была достаточно удачной (это одна из самых известных песен Биг Мамы), но все-таки главные «бенефиты» от Hound Dog собрал Пресли.

Если переносить на реалии Центральной Азии, то юрту, которая является домом для многих поколений кочевников, в горах Швейцарии с подачи элитных дизайнеров превратилась в магазин для продажи одежды и аксессуаров. В конце 2022 года модный дом в горах Швейцарии на курорте Санкт-Мориц открыл pop-up store в виде юрты - традиционного жилища кочевников.
КАЗАХСТАН
Наследие и современность
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КЫРГЫЗСТАН
Адаптируя традиции
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ТАДЖИКИСТАН
Возрождая национальные мотивы
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УЗБЕКИСТАН
Традиции как основа бизнеса
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В Казахстане действует Концепция об охране и развитии нематериального культурного наследия. Ее основная задача, если говорить просто, - холить, лелеять и популяризировать нематериальное культурное наследие народа Казахстана.

«Национальные орнаменты, узоры рассматриваются как предметы, имеющие материальную ценность, но способы их создания относятся к нематериальному культурному наследию», - пояснили представители министерства культуры и спорта РК.

Проще говоря, казахстанские власти только за то, чтобы узоры, орнаменты и другое нематериальное культурное наследие Казахстана бесплатно распространялось по всему миру.

Однако внутри страны к этому вопросу относятся более строго. Если человек или компания решит использовать обозначение, являющееся достоянием культуры и истории, в качестве товарного знака, они должны согласовать это с госорганами. Но не факт, что им позволят это обозначение «апроприировать».

Отмечая положительные моменты в продвижении национальных традиционных узоров в мировой моде, центральноазиатские эксперты отмечают и негативные моменты.
«То, что наши ткани и узоры стали часто появляться в мировой моде, это хорошо. Это заслуга наших дизайнеров и, конечно же, иностранцев, гостей нашей страны, которые покупают у нас наши национальные наряды. Но то, что мировые бренды в европейских странах не указывают при создании своих коллекций на происхождение наших узоров, это неправильно. Это не способствует продвижению нашей культуры и ее узнаваемости»
— культуролог из Ташкента, не пожелавшая афиширования
Однако, как отмечает председательница Союза дизайнеров Кыргызстана Наталья Султанова, предъявлять какие-то претензии мировым брендам практически невозможно.

«Даже через суд чего-то добиться нереально, - говорит она. - Суды не принимают подобные иски, так как почти в каждой модели идет трансформация или стилизация образа, поэтому доказать там что-то очень трудно».

В Министерстве культуры Кыргызстана также сообщили, что обязать мировые бренды указывать авторство кыргызской культуры не представляется возможным.
«Национальные узоры являются народным творчеством, а все знания и навыки передавались людям из поколения в поколение. Узоры принадлежат народу, поэтому запретить брендам использовать их в своих работах мы не можем».
Атыркуль Сейизова, главный специалист Управления сохранения и развития культурного наследия
В 2018 году Фонд ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включил «чакан» - вид национальной вышивки Таджикистана - в список нематериального культурного наследия.
Что касается остальных орнаментов, то страна еще не превратила их в отдельный бренд, говорит глава Научно-исследовательского института культуры и информации Министерства культуры Таджикистана Абдулфаттах Амини. А значит - не может предъявлять претензии, а другие могут свободно их использовать.

«В настоящее время у властей нет действующего документа, подтверждающего, что эти узоры являются собственностью таджиков. Единственное, что подтверждает, что это таджикское достояние, — это Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который можно взять за основу и он доступен на таджикском и английском языках», — говорит эксперт.

По его словам, в Конвенции ЮНЕСКО от 2003 года записано, что каждое государство имеет право объявлять частью своей культуры любые находки, сделанные на ее территории.

Использование национальных мотивов в мировой моде может создать основу для большего признания культурного наследия страны, но может привести к утрате первоначального смысла и значения этих мотивов. Таджикский культуролог Джонибек Асрориён выражает озабоченность по поводу использования мировыми брендами национальных мотивов только в рекламных и коммерческих целях, не обращая внимания на культурную значимость этих символов.

В Узбекистане также нет практики защищать национальные узоры от апроприации. В Министерстве культуры сообщили, что пока этим не занимаются. Эксперты отмечают неурегулированность правового использования национальных культурных достопримечательностей, в частности, узоров и тканей.
«Это могло бы принести дополнительные финансовые и иные поступления в государственную казну. Но у нас все считают, что одно только то, что наши узоры используются мировыми брендами, уже гордость и почет».
— культуролог из Ташкента, не пожелавшая афиширования
Кандидат архитектурных наук Национального института художеств и дизайна им. К.Бехзода Зухра Досметова также отмечает, что узоры и ткани, которые являются национальным достоянием Узбекистана, могли бы приносить прибыль стране. Она рекомендует правительству обратить внимание не только на защиту интеллектуальной собственности, но и материально поощрять национальные бренды, которые создают современные коллекции с национальной айдентикой.

По словам кыргызстанкого дизайнера Татьяны Воротниковой, вещи мировых брендов, например, таких как Mango или Zara, удобны и практичны в современной жизни. А для того, чтобы традиционная одежда пользовалась популярностью, ее также необходимо трансформировать, сделать стильной и удобной.

В свою очередь основательница и директор Дома моды KESHTE Назгуль Каарова (Кыргызстан) отмечает, что следует внедрить контроль и качество на государственном масштабе, составлять маркетинговый план по созданию современных коллекций одежды с национальным колоритом.

«И только тогда это будет, действительно, красиво, качественно и носимо. А современная национальная одежда сможет набрать обороты и станет модной на все времена»
Назгуль Каарова, основательница и директор Дома моды KESHTE
Специалисты озабочены, что традиционные узоры стран Центральной Азии используются как средство коммерции и продвижения брендов.

Известный таджикский дизайнер Хуршед Сатторов, посвятивший этой сфере более двадцати лет своей жизни, отмечает, что Таджикистан неэффективно управляет производством атласной одежды, что затрудняет защиту национальных узоров. И наоборот, Узбекистан прикладывает все усилия, чтобы производить миллионы метров таких тканей, которые выставляются на арене мировой моды.

Чтобы возродить и восстановить развитие таджикских национальных узоров, он предлагает вместе с Торгово-промышленной палатой страны и другими производственными предприятиями перезапустить шелкокомбинаты, работавшие в советское время, и заново наладить широкое производство национальной ткани.

«Пригласите дизайнеров и предложите хорошую сумму денег, чтобы возродить национальные мотивы и начать производство и торговлю этими видами тканей. Только таким образом мы сможем заявить, что эти узоры принадлежат нам и сможем защитить свою культуру», - сказал Сатторов.

А директор Научно-исследовательского института культуры и информации Министерства культуры Таджикистана Абдулфаттах Амини предлагает властям обратиться к международному праву и сотрудничать с компаниями, использующими таджикские узоры, а также опубликовать материалы, объясняющие историю и символику каждого образца, чтобы защитить авторские права.
Авторы:
Алия Жапакова (Казахстан)

Айгерим Конурбаева (Кыргызстан)

Фарзонаи Умарали (Таджикистан)

Элина Бекназарова (Узбекистан)

Луиза Атабаева (Узбекистан)
Редакторы:
Наталья Ли
Гулафшон Сокиева
Лола Олимова
Татьяна Трубачева
Верстка:
Наталья Ли

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