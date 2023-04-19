Как мировые бренды апроприируют национальные орнаменты стран Центральной Азии

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«То, что наши ткани и узоры стали часто появляться в мировой моде, это хорошо. Это заслуга наших дизайнеров и, конечно же, иностранцев, гостей нашей страны, которые покупают у нас наши национальные наряды. Но то, что мировые бренды в европейских странах не указывают при создании своих коллекций на происхождение наших узоров, это неправильно. Это не способствует продвижению нашей культуры и ее узнаваемости»