Пустой земельный участок в южной части парка сейчас оценивается в $100-150 за квадратный метр. Один из участков в парке выставлен на продажу за 70 тысяч долларов США — это 20 средних годовых зарплат в Кыргызстане.
Многие особняки в парке сейчас выставлены на продажу или сдаются в аренду. Зачастую они надежно защищены железными воротами и высокой оградой, поэтому журналисты представились покупателями, чтобы попасть туда.
«Здесь только крутые, экс-министры», — рассказала журналисту одна из риэлторов.
По ее словам, район в парке — один из самых эксклюзивных в городе. В одном из двухэтажных особняков
, который посетили журналисты, был бассейн, баня, спортзал и бильярдная. Возле дома есть ухоженная лужайка и сиреневый сад. Это все можно получить в аренду за 4 тысячи долларов США в месяц.
В другой части парка за 260 тысяч долларов США продается недостроенный особняк
с бассейном. Участок, на котором он находится, мэрия Бишкека выделила матери бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова, а та продала его нынешнему депутату местного горкенеша Таалайбеку Сагынову. Журналистам Сагынов сказал, что может помочь и с покупкой соседнего участка
, который по документам принадлежит отцу Кулматова.
Рядом находится еще один особняк,
выставленный на продажу. Его владелец выглядит как типичный мужчина средних лет, которого вы можете встретить на улицах Бишкека. Но его особняк — один из самых дорогих в Бишкеке, хотя и выглядит скромнее, чем у соседей — дом площадью 335 кв.м. на участке в 1000 кв.м. стоит 350 тысяч долларов США.