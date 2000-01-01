Возмущение горожан привело к тому, что президент Курманбек Бакиев в 2008 году поручил своей администрации изучить ситуацию с выделением земель в парке. В результате коллегия администрации президента порекомендовала объявить выговоры некоторым высокопоставленным чиновникам, имевшим отношение к выдаче земель, а также принять меры по прекращению незаконного строительства.



Мэр города Нариман Тюлеев, который занял пост незадолго до этого, отменил большинство постановлений о выделении участков. При этом ранее он сам подписывал несколько постановлений о выдаче земель в парке. Но на практике это ни к чему не привело, поскольку землю можно изъять у владельцев лишь по решению суда.



В 2013 году парламентская комиссия, которая также изучала этот вопрос, пришла к выводу, что около 200 земельных участков в парке имени Ататюрка были выданы незаконно. Доводы комиссии передали в прокуратуру.



Между 2009 и 2013 годами возбудили три уголовных дела из-за незаконной выдачи земли частным лицам — одно прекратила милиция, два других были закрыты за истечением срока давности.



В итоге, никто так и не понес ответственности за то, что парковую землю раздали в частную собственность. А тем, кто ее получил, разрешили оставить участки себе.



Позже район возле парка Ататюрк стал одним из самых популярных в Бишкеке из-за своего расположения, обилия зелени и вида на горы.



Большинство участков (а всего их было 181) сменили владельцев как минимум один раз — а некоторые меняют уже шестого хозяина. Некоторые участки были подарены или переданы в наследство, но большинство из них перепроданы.



Это очень усложняет процесс их возвращения государству — теперь власти должны не только доказать, что земли были незаконно выделены, но и выплатить компенсацию новым владельцам.

