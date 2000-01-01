В период с 2000 по 2008 годы местные власти раздали большую часть парка имени Ататюрка — одного из любимых парков бишкекчан — во владение 173 человек. Многие из них — чиновники, представители интеллигенции и их родственники.



Выдача этих земельных участков проводилась без публичной огласки и объяснений. Горожане поняли, что парк раздали в частные руки лишь когда территорию заполнили шум и пыль от строительных работ.



Но кто же получил эти земли?



Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты Kloop.kg в партнерстве с OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) на протяжении года изучали историю каждого участка, который находится в парке.



Они проанализировали сотни кадастровых выписок, постановлений местных органов, решений судов и других документов; отправили более 60 запросов в госорганы, поговорили с десятками людей, и даже побывали в построенных особняках под видом покупателей.



Шаг за шагом, журналисты сумели собрать воедино историю о том, как четыре мэра и другие чиновники раздали большую часть общественного парка под застройку.

