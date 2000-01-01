Общественная земля в частных руках


Автор иллюстрации: Эдин Пашович
В период с 2000 по 2008 годы местные власти раздали большую часть парка имени Ататюрка — одного из любимых парков бишкекчан — во владение 173 человек. Многие из них — чиновники, представители интеллигенции и их родственники.

Выдача этих земельных участков проводилась без публичной огласки и объяснений. Горожане поняли, что парк раздали в частные руки лишь когда территорию заполнили шум и пыль от строительных работ.

Но кто же получил эти земли?

Чтобы ответить на этот вопрос, журналисты Kloop.kg в партнерстве с OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) на протяжении года изучали историю каждого участка, который находится в парке.

Они проанализировали сотни кадастровых выписок, постановлений местных органов, решений судов и других документов; отправили более 60 запросов в госорганы, поговорили с десятками людей, и даже побывали в построенных особняках под видом покупателей.

Шаг за шагом, журналисты сумели собрать воедино историю о том, как четыре мэра и другие чиновники раздали большую часть общественного парка под застройку.
Самые важные находки:
Местные власти выдали 181 участок в парке имени Ататюрка в частные руки
Большинство из тех, кто получил участки — обеспеченные люди;
Около половины людей, получивших участки — чиновники, бизнесмены, общественные деятели, интеллигенция и их родственники
Большую часть участков выдали после того, как территория парка стала «особо охраняемым объектом»
Многим новым владельцам земля досталась бесплатно
Лишь пятая часть из них до сих пор владеет своими землями. Почти все продали участки, получив прибыль
Почти половина розданных земель не используется
Для наглядной демонстрации, Kloop и OCCRP создали интерактивную карту с профилями 78 политиков, чиновников, бизнесменов и общественных деятелей, получивших землю в парке.

Хотя Земельный кодекс позволяет выдавать участки гражданам, парковые зоны нельзя отдавать в частные руки. И пока тысячи нуждающихся годами стоят в очереди на получение участка, земли в парке имени Ататюрка получили обеспеченные и успешные люди. Большинство из них не собирались жить там и продали свои участки, получив прибыль.
ОСОБНЯКИ ВМЕСТО ДЕРЕВЬЕВ
КАК ВЛАСТИ БИШКЕКА УНИЧТОЖИЛИ БОЛЬШЕ ТРЕТИ ПАРКА АТАТЮРК. РАССЛЕДОВАНИЕ KLOOP.KG И OCCRP

Авторы: Метин Джумагулов и Александра Ли
Как мэры Бишкека и чиновники раздавали земельные участки в парке Ататюрк
Один за другим бишкекские чиновники обходили и нарушали законы, чтобы выделить элитные земельные участки влиятельным людям Кыргызстана.

Александра Ли
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Как общественный парк превратился в городок для состоятельных бизнесменов
Власти Кыргызстана собирались построить гостиничный комплекс для иностранных делегаций в парке имени Ататюрка. Но вместо этого общественная земля снова оказалась в руках частных предпринимателей.

Александра Ли
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Разбитые мечты студентов: Особняки вместо нового кампуса
Почти тридцать лет назад студентам архитектурного университета пообещали новые учебный корпус на территории парка имени Ататюрка. Однако в итоге эту землю раздали в частные руки влиятельных людей. Один из участков достался и ректору этого учебного заведения.

Метин Джумагулов
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Кто получил земли в парке?
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