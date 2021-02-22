Религия vs. насилие:
Как религиозные общины борятся с домашним насилием в Кыргызстане

Религия vs. насилие:
Как религиозные общины борятся с домашним насилием в Кыргызстане

Домашнее насилие ― это одна из главных проблем в Кыргызстане, которая лишь усугубилась в 2020 году из-за череды событий, связанных с распространением коронавируса.

В этом материале вы сможете прочитать о том, как лидеры из религиозных сообществ ― мусульмане, православные христиане, протестанты, католики, бахаи и тенгрианцы ― ведут борьбу с домашним насилием и его последствиями в своих общинах.
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Этот проект сделан бюро сторителлинга «Медиа Сторис» для организации International Alert и проекта "Татыктуу жашоо". В рамках проекта, фонд проводит встречи Межконфессиональной рабочей группы по включению нужд женщин и девочек из религиозных сообществ в Национальную стратегию до 2030г. и Национальный план действий на 2021-2023г. по достижению гендерного равенства в Кыргызстане. Публикуется на правах партнерского материала.
В марте 2020 года власти Кыргызстана ввели принудительный режим самоизоляции из-за опасности COVID-19. Десятки тысяч семей оказались заперты дома. Замкнутое помещение, безработица и тревога за будущее стали причиной множества конфликтов, которые зачастую выливаясь в избиения мужьями жен и детей.

До карантина избитые женщины, опасаясь расправы над собой и детьми имели шанс сбежать в специализированный приют, где они могли получить психологическую и юридическую помощь.

Карантин забрал у них эту возможность.

"Мы ищем жилье для женщины, которую постоянно избивает муж. У нее четверо детей, и идти ей некуда. Муж избивал ее на глазах у детей несколько дней подряд, бил и детей. Мы понимаем, что это может закончиться убийством. Принять ее в шелтер невозможно из-за карантина. Родственников у женщины нет. По нашим данным, сотни кыргызстанок сегодня живут в настоящем аду", — рассказывала сотрудница кризисного центра "Шанс" Адинай Жапаралиева в интервью "Спутнику" в апреле прошлого года.
Оглавление:
Мусульмане
Православные христиане
Католики
Община Бахаи
Протестанты
Тенгрианцы
«Количество жалоб на домашнее насилие увеличилось в 2-3 раза»
Жамал Фронтбек кызы и её фонд «Мутакалим» уже больше 20 лет ведут борьбу за права женщин-мусульманок ― тут и обучение правовой грамотности, и создание условий для экономической независимости, и образовательные курсы для детей из неблагополучных слоев населения.

По её словам, женщины очень часто обращаются к ним с жалобами о насилии в семье, а в 2020 году, из-за последствий пандемии коронавируса, количество жалоб «увеличилось почти в 2-3 раза».

Жамал Фронтбек кызы
Глава женской исламской организации "Мутакалим"
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По данным Министерства внутренних дел, за первые шесть месяцев 2020 года количество обращений по фактам домашнего насилия увеличилось на 65%, в сравнении с тем же периодом 2019 года, и это только официальные цифры.
«Особенно, обращаются вторые и третьи жены, когда они разводятся; или когда муж отказывается содержать жену; или первые жены, у которых конфликты с последующими женами; или когда муж избивает из-за семейно-бытовых проблем; или муж умирает ― возникает проблема распределения наследства, вторых-третьих жен выгоняют из дома», ― говорит она.

(Прим.автора: По законодательству Кыргызской Республики, запрещено двоеженство ― сожительство с двумя или более женщинами и ведение общего хозяйства наказывается лишением свободы до двух лет.)

Фронтбек кызы рассказывает, что в декабре 2020 года, после тренингов организации International Alert для религиозных групп по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек, её фонд провел целую серию прямых эфиров в фейсбуке и инстаграме с экспертами на эту тему.

«Там очень много писали в комментариях, что эта проблема очень острая. Каждый день в прямых эфирах писали с вопросами, как наш фонд может помочь [жертвам насилия], куда обращаться, как получить юридическую поддержку. [Ещё] у нас есть группы в WhatsApp ― женщины там часто пишут, звонят и говорят о том, что подвергались насилию», ― говорит она.

По различным данным, более 80 процентов населения Кыргызстана ― мусульмане.

Она добавляет, что эти эфиры также смотрели и мужчины ― многим из них «не понравилось», что «Мутакалим» поднимает вопросы насилия в семье среди мусульманского сообщества.

«Особенно на фейсбуке много писали: «зачем вы этому учите? Вы добьетесь, что все мужья сядут в тюрьму. Женщины ― вы никто, вы не должны эту тему поднимать. Вы бессовестные, что обсуждаете эту тему, выходите в интернет». Но постепенно, женщин становилось значительно больше и они уже не стеснялись в прямом эфире писать о своих проблемах, задавали вопросы экспертам», ― говорит Фронтбек кызы.

Мусульманкам эти эфиры и публикации на тему запрета домашнего насилия в Исламе, по словам главы «Мутакалима», нравились ― они «пересылали их своим родственникам, показывали мужьям, и женщинам, которые подвергаются насилию».

По её словам, в организации жертвам домашнего насилия оказывают психологическую помощь, но отправляют в партнерские юридические организации и кризисные центры, чтобы они могли оформить охранный ордер, найти временный приют и обезопасить себя от агрессора.

«Мы очень много проводим беседы с агрессорами. Если они религиозные люди, то просим имамов, чтобы подключились ― они, конечно, отрицают насилие, но мы все равно стараемся работать с ним, со свекровью, с мамой женщины», ― говорит Фронтбек кызы.

Психологическая помощь жертвам, по её мнению, важна, так как «очень много бывает случаев», когда женщина попадает под насилие и потом переносит это насилие на своих детей.

«Это выявляется через детей ― они к нам на курсы ходят и говорят: "вот, у нас дома неспокойно, я не хочу туда ходить, я запираюсь в комнате". Наш психолог это узнает, начинает с этим ребенком работать, и выясняется, что мама её избивает ― а та делает это, потому что её избивает отец семейства», ― добавляет глава «Мутакалим».

Мухаммед Дургалов, имам города Кант, говорит, что иногда сталкивается с жалобами на домашнее насилие ― как среди мусульман своего города, так и среди тех, кто не принял Ислам.

«Если человек совершил насильственные действия по отношению к своей семье, то мы, в тесном сотрудничестве с госорганами, стараемся исправить этот минус в этой семье. Ислам всегда за права женщин. Мы ни в коем случае не должны оскорблять и унижать женщин», ― говорит он.
По данным экспертов, ситуация усугубляется в религиозных семьях, так как в последние годы «растет поляризация между светской и религиозной частью населения» из-за того, что представители религиозных сообществ не привлекаются к разработке и реализации различных государственных инициатив и исключаются из процессов местного самоуправления. В итоге, религиозные сообщества начинают жить не по государственным законам, а по законам или заповедям своей веры.
Жамал Фронтбек кызы считает, что, частично, проблему домашнего насилия можно решить несколькими способами:

  • объяснять законы простым языком;
  • повышать уровень образования и юридическую грамотность у населения;
  • создать в исламских организациях ― в первую очередь, в Духовном управлении мусульман Кыргызстана ― орган или должность для женщин, к которым смогли бы обращаться со своими проблемами мусульманки.

«Мы думаем продолжать такие эфиры. У нас были 30 дней по теме насилия. Сейчас 30 дней по теме экономики. Следующие 30 дней хотим на тему права сделать. С правовой точки зрения, наверное, там тоже много вопросов будет по насилию ― это и деление имущества (как оно должно оформляться), как получить алименты», ― говорит она.
«Часто приходится бороться со стереотипом, что женщина должна терпеть [насилие], нести крест, прощать агрессора»
Диакон Андрей Тонких уже много лет председательствует в Обществе трезвости и служит в отделе социального служения и благотворительности в Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви.



Диакон Андрей
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Он утверждает, что сам редко сталкивается с жалобами на домашнее насилие. Женщины, по его мнению, либо боятся общественного порицания, если публично пожалуются на насилие у себя дома, или «не видят какого-то результата в этом».

«В основном, женщины боятся родственников, общественности. То есть, часто приходится бороться со стереотипом: когда женщина становится жертвой, она впадает в мнимые стереотипы, что надо терпеть, что она должна нести крест, должна прощать [агрессора]. Вот здесь, приходится разъяснять, что в следовании этим стереотипам никакой пользы, что домашнее насилие ― это не есть несение креста и это плохо, если терпишь побои от мужа, или молча смотришь, как муж бьет детей. Приходится объяснять, что это ложные убеждения», ― говорит диакон Андрей.

Он рассказывает, что при Свято-Воскресенском кафедральном соборе уже несколько лет действует приют, который принимает женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Там им предоставляют почти все условия ― уход, питание для женщин и детей, необходимую медицинскую помощь и оплачивают медикаменты.

Там же, при соборе есть возможность получить консультации в юридическом отделе ― представители епархии подсказывают, как получить охранный ордер или какую помощь могут получить женщина и дети, если они стали жертвами насилия.
Основными причинами роста домашнего насилия в Кыргызстане в 2020 году, согласно исследованию, которое делалось в рамках проекта «Татыктуу жашоо», называются:

  1. Сокращение источников доходов,
  2. Рост безработицы,
  3. Длительный период семьи в изоляции,
  4. Конфликты с детьми,
  5. Значительный рост тревожности, стрессов и появление симптомов депрессии,
  6. Злоупотребление алкоголем.
«Невозможно, никаким образом нельзя одобрять или поощрять домашнее насилие»
Он добавил, что Русская православная церковь осуществляет международный проект с организацией «Психосоциальная абилитация зависимых людей» (ПАЗЛ) и каждое воскресенье в 12 микрорайоне в Бишкеке проходят видеоконференции, где каждый желающий может поговорить с психологами, священниками и консультантами по теме насилия и как от него избавиться.

«И сам я лекции проводил на эту тему, что домашнее насилие ― это плохо. В Ветхом завете есть заповедь "не убий", а Новый завет предлагает абсолютную любовь. В любом случае, невозможно, никаким образом нельзя одобрять или поощрять домашнее насилие ― ни физическое, ни психологическое, ни экономическое, ни сексуальное», ― говорит дьякон Андрей.

В Кыргызстане, по разным данным, более 16% населения относят себя к христианам: это и православные христиане, и католики, и протестанты, и представители других течений.

По его мнению, кыргызские законы против домашнего насилия «не учитывают всех аспектов» и написаны сложным юридическим языком, который не всегда понятен жертвам домашнего насилия.

«Наказывают огромным штрафом отца семейства, а потом мать приходит забирать заявление, потому что… этим штрафом либо разрушают семью, либо этот закон распространяется на тех, кто способен оплатить. То есть, личных характеристик семьи никто не учитывает ― закон такой, как он есть. [...] Он в жизни не может иногда реализоваться», ― считает дьякон Андрей.

Он добавляет, что государство должно более комплексно подходить к решению проблемы домашнего насилия, так как церковь осуждает так называемую ювенальную юстицию ― когда у обоих родителей отбирают права на воспитание ребенка из-за жестокого обращения. При этом, правоохранительные органы не проводят никакой профилактики с агрессорами.

«Нельзя, следуя сухим законам, взять за шкирку кого-то, повесить и на этом решатся проблемы. Надо всегда подходить комплексно к решению этой проблемы, решать её постепенно», ― говорит дьякон.
«Если мы не можем никак воздействовать на насильника, чтобы он прекратил свое насилие, то жертва должна обратиться в правоохранительные органы»
Католическая церковь Кыргызстана борется с домашним насилием, стараясь не доводить дело до развода. «Брак он один раз и навсегда», — говорит представитель католической церкви в Кыргызстане Николай Пичкунов.



Николай Пичкунов
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Пичкунов рассказывает, что, недавно, в семье у его знакомых произошел конфликт, в который пришлось вмешаться представителям церкви.

«Была проведена сепарация — отлучение супругов — не смогли найти решение и муж продолжает насилие, не физическое, а скорее психологическое. Из-за того, что не смогли прийти к консенсусу, мы рекомендовали временно разойтись, неофициально: для принятия, для примирения, для выявления проблем, нахождения решения. Матери с детьми пришлось съехать, а муж остался. Сейчас с ним ведутся беседы, что некорректно так вести себя по отношению к жене и детям», — говорит Пичкунов.

«Если мы не можем никак воздействовать на насильника, чтобы он прекратил свое насилие, хоть физическое, хоть психологическое, то жертва должна обратиться в правовые органы», — продолжает он.

Церковь активно сотрудничает с психологами, социальными работниками, с фондами и реабилитационными центрами. Вместе они стараются помочь семьям, испытывающим проблемы, в том числе и детям.

В случае, если внушения не помогают и жертве насилия угрожает реальная опасность, то церковь не видит иного выхода, как развод.

«Есть такие случаи, [церковь] с пониманием относится и разводу препятствовать не будет. Но в дальнейшем уже другого брака не заключается ни по отношению к женщинам, ни по отношению к мужчинам», — отмечает Пичкунов.

В церкви были обеспокоены увеличившимся случаями семейного насилия и приняли дополнительные меры.

«2021 год Папа Франциск объявил Годом святого семейства. Он хочет, чтобы проповедники на своих проповедях показывали, кто такие были Иосиф и Мария и что это полноценная семья. Сейчас да, к сожалению идет проблема семей и Католическая церковь сделала на этом акцент, чтобы семьи были более сплоченными и чтобы Святое семейство было для них примером», — заключил Пичкунов.
«Прививаем правильное представление о том, как выглядит равенство между мужчиной и женщиной»
Представительница общины Бахаи в Кыргызстане Малика Картанбаева рассказывает, как недавно переехала в новую квартиру в Токмоке, а вечером, ложась спать, услышала, как за стенкой доносятся крики женщины и плач детей. Она долго не могла уснуть и поднялась к соседке сверху, чтобы узнать что происходит в соседнем подъезде.



Малика Картанбаева
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«Через стенку было слышно, что избивают женщину и плакали дети. На следующий день я узнала, что это была беременная женщина, у которой еще двое детей 6 и 7 лет. Ее периодически избивает муж», — говорит она.

Малика узнала от соседки сверху, что эти побои продолжаются уже давно, женщина уже приходила к соседям за помощью, милиция не раз приезжала, однако, все равно каждый раз возвращалась к мужу, который ее бьет.

«Мы начали общаться с этими соседями, и с мужем, и с ней. Начали с темы воспитания детей, что для детей первый пример ― это мы сами, что они всему учатся в семье, и что важно создать атмосферу, которая поможет им развиваться. Разговор начался», — рассказывает Картанбаева.

По ее словам, разговоры до сих пор идут, насилия уже стало меньше в этой семье, отмечает Картанбаева.
«Начали с воспитания детей, что для них первый пример ― это мы сами. Они всему учатся в семье и важно создать атмосферу, которая поможет им развиваться.»
Община Бахаи активно работает с молодежью — они стараются привить подросткам «правильное представление» о том, как выглядит равенство между мужчиной и женщиной, и как в будущем избежать проявления насилия в семье.

«Мы стараемся создать среду, где они [дети и подростки] будут размышлять и приходить к осознанию [равенства] и таким образом поменяется атмосфера в будущей семье тоже», — заключает она.
«Если ты правильно решаешь конфликты, то ты растешь и в браке тоже. А если неправильно — то брак распадается»
Пандемия и локдаун заставили Альянс церквей Кыргызстана искать новые способы коммуникации с прихожанами. Так появилась идея онлайн-курсов для семейных пар, которые испытывали трудности коммуникации во время самоизоляции.



Рыспек Заидов,
Представитель Альянса церквей Кыргызстана
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«Во время пандемии Кыргызстан, как и другие страны, оказался в трудной ситуации. Во время карантина все должны были находиться дома. Мы понимаем, что муж на работе, жена с детьми, и они часто не видят друг друга. Это был для них риск, когда они все находились дома. Это было насилие над женщинами, над детьми ― [их ругали] по поводу обучения [в школе в онлайн-формате]», — говорит пастор Рыспек Заиров о создании курсов «Жашоо Деми».

На курсах семьи знакомятся друг с другом, рассказывают свои истории, получают консультации наставников, семейных и детских психологов и вместе ищут пути решения проблемы и укрепления брака.
«Конфликт — это способ познать друг друга лучше.»
Протестантизм не одобряет разводов, поэтому в церкви проводят подготовительные курсы для пар, решивших вступить в брак, для того чтобы подготовить их к семейной жизни.

«Мы где-то шесть месяцев проводим с ними лекции, на которых рассказываем им о роли женщины и мужчины в браке, почитании и поклонении богу. За эти шесть месяцев они узнают друг друга больше. Затем девушка с моей женой, я с женихом говорим о первой брачной ночи, об ожиданиях от брака. И мы учим, что конфликтные ситуации везде бывают. Что конфликт это путь познавать друг друга. Если ты правильно решаешь конфликты, то ты растешь и в браке тоже. А если неправильно — то брак распадается. Бог не хочет развода, бог хочет, чтобы был счастливый брак».

Зачастую мужчины не вовлечены в происходящее в семье. Это натолкнуло Рыспека Заидова на создание лекций "Миру нужен отец".

"Отец всегда на работе, вне дома, думает, что его дело это принести деньги, напитать их телесно. После громкого случая, когда в России кыргызстанец жестоко избивал своего ребенка, мы задумались над тем, чтобы проводить дополнительные беседы с отцами. Мы рассказываем, то, что написано в Библии: не раздражайте своих детей, любите их, проводите с ними время, уделяйте им внимание", — заключил он.
«Кыргызы всегда ценили женщин, роль женщины, роль мужчины и все эти ценности имели место в быту — ежедневно, ежечасно»
«Кыргызы утратили семейные ценности», — считает глава фонда «Уулу Тендик» Каныкей Сейитказиева.

«Уулу Тендик» ― одна из немногих зарегистрированных организаций, которая пытается работать с тенгрианцами в Кыргызстане и продвигать их интересы.

Каныкей Сеитказиева,
Глава фонда «Уулу Тендик».
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«Мы нарушили народные традиции, мы нарушили отношение к себе, к людям, к природе и конечно мы получаем сейчас такие результаты, что возникают вопросы о неравенстве, о насилии», — говорит Сеитказиева.

По ее словам, пандемия и возросший уровень домашнего насилия показали, насколько кыргызский народ оторвался от своих корней.

«Кыргызы всегда ценили женщин, роль женщины, роль мужчины и все эти ценности имели место в быту — ежедневно, ежечасно. Проживая жизнь, кыргызы соблюдали эти правила. Вероисповедание было второстепенно, в первую очередь ценились человеческие ценности природы. Мы восстанавливаем эти ценности, работаем над этим», — говорит Сейитказиева.

Ее фонд активно работает с женщинами по вопросам воспитания и проводит консультации по тому, как выносить и воспитать ребенка в соответствии с древними убеждениями кыргызов.

«Все начинается с малых лет, с воспитания. Например, как вести себя во время беременности, чтобы родился здоровый ребенок? Здоровый ребенок это здоровое общество. Здоровая женщина — здоровый ребенок. Таким образом находим начало. Говорят же, "отыщи начало и ты многое поймешь". Это не говорит, что мы должны вернуться в каменный век, жить в юртах. Нет, это более глубокое, более ценное знание наших предков», — заключает она.
Проект «Татыктуу жашоо» направлен на получение поддержки от религиозных лидеров в реализации Национальной стратегии и Национального плана действия по достижению гендерного равенства. Также, они участвуют в информационной кампании по предотвращению насилия в отношении женщин в различных религиозных сообществах. Проект является реакцией на резкий рост домашнего насилия в период карантина, вызванного пандемией COVID-19 и на долгосрочные последствия эпидемии ― продовольственная и экономическая безопасность ― которые определяют насилие в отношении женщин и девочек. Больше о проекте вы можете узнать на сайте организации International Alert и на странице в фейсбуке.

Данная публикация была создана при поддержке Посольства Великобритании в Бишкеке. Мнения, отраженные в публикации, не могут быть восприняты, как официальная позиция Посольства или Правительства Великобритании.
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