Религия vs. насилие:

«Особенно, обращаются вторые и третьи жены, когда они разводятся; или когда муж отказывается содержать жену; или первые жены, у которых конфликты с последующими женами; или когда муж избивает из-за семейно-бытовых проблем; или муж умирает ― возникает проблема распределения наследства, вторых-третьих жен выгоняют из дома», ― говорит она.



(Прим.автора: По законодательству Кыргызской Республики, запрещено двоеженство ― сожительство с двумя или более женщинами и ведение общего хозяйства наказывается лишением свободы до двух лет.)



Фронтбек кызы рассказывает, что в декабре 2020 года, после тренингов организации International Alert для религиозных групп по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек, её фонд провел целую серию прямых эфиров в фейсбуке и инстаграме с экспертами на эту тему.



«Там очень много писали в комментариях, что эта проблема очень острая. Каждый день в прямых эфирах писали с вопросами, как наш фонд может помочь [жертвам насилия], куда обращаться, как получить юридическую поддержку. [Ещё] у нас есть группы в WhatsApp ― женщины там часто пишут, звонят и говорят о том, что подвергались насилию», ― говорит она.



По различным данным, более 80 процентов населения Кыргызстана ― мусульмане.



Она добавляет, что эти эфиры также смотрели и мужчины ― многим из них «не понравилось», что «Мутакалим» поднимает вопросы насилия в семье среди мусульманского сообщества.



«Особенно на фейсбуке много писали: «зачем вы этому учите? Вы добьетесь, что все мужья сядут в тюрьму. Женщины ― вы никто, вы не должны эту тему поднимать. Вы бессовестные, что обсуждаете эту тему, выходите в интернет». Но постепенно, женщин становилось значительно больше и они уже не стеснялись в прямом эфире писать о своих проблемах, задавали вопросы экспертам», ― говорит Фронтбек кызы.



Мусульманкам эти эфиры и публикации на тему запрета домашнего насилия в Исламе, по словам главы «Мутакалима», нравились ― они «пересылали их своим родственникам, показывали мужьям, и женщинам, которые подвергаются насилию».



По её словам, в организации жертвам домашнего насилия оказывают психологическую помощь, но отправляют в партнерские юридические организации и кризисные центры, чтобы они могли оформить охранный ордер, найти временный приют и обезопасить себя от агрессора.



«Мы очень много проводим беседы с агрессорами. Если они религиозные люди, то просим имамов, чтобы подключились ― они, конечно, отрицают насилие, но мы все равно стараемся работать с ним, со свекровью, с мамой женщины», ― говорит Фронтбек кызы.



Психологическая помощь жертвам, по её мнению, важна, так как «очень много бывает случаев», когда женщина попадает под насилие и потом переносит это насилие на своих детей.



«Это выявляется через детей ― они к нам на курсы ходят и говорят: "вот, у нас дома неспокойно, я не хочу туда ходить, я запираюсь в комнате". Наш психолог это узнает, начинает с этим ребенком работать, и выясняется, что мама её избивает ― а та делает это, потому что её избивает отец семейства», ― добавляет глава «Мутакалим».



Мухаммед Дургалов, имам города Кант, говорит, что иногда сталкивается с жалобами на домашнее насилие ― как среди мусульман своего города, так и среди тех, кто не принял Ислам.



«Если человек совершил насильственные действия по отношению к своей семье, то мы, в тесном сотрудничестве с госорганами, стараемся исправить этот минус в этой семье. Ислам всегда за права женщин. Мы ни в коем случае не должны оскорблять и унижать женщин», ― говорит он.

