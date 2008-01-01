Думала, он начнет обвинять её в неправильном воспитании. Но папа отреагировал спокойно. Сказал: «Ну и что? Я знаю, что такие люди есть. Ему сейчас сложнее, чем нам с тобой, и мы должны его поддержать». Мама, конечно, офигела от этого.



Потом она была со мной на операции по удалению молочных желез. Всё время сидела рядом. Переживала о моём здоровье. Все остатки после операции похоронила. Ну, видимо ей это нужно было.



Я старался постоянно разговаривать с ней. Чтобы она рассказывала, что чувствует, когда люди задают вопросы. А люди реально злорадствовали, они хотели самоутвердиться и почувствовать свое превосходство. Что-то вроде: «Мы-то своих детей правильно воспитали!» Мама в таких ситуациях чувствовала себя уязвимой и не знала, что ответить. Я посоветовал отвечать так: «Да – и что? Хотите это обсудить?» Она начала это практиковать и почувствовала в этом силу. Люди-то ожидали, что она – жертва, что ей будет нужна их жалость.

