Постепенно я принял свою ориентацию и начал идентифицировать себя как лесбиянка
. Но тогда мне ещё казалось, что найти себе пару невозможно. Помню, смотрел на людей и всё время думал: «Интересно, они "в теме"
или нет?»
Затем познакомился с девушкой из сообщества, она училась со мной на одном факультете. Через кого-то нашел её номер телефона, стал писать тайные смс-ки. Она согласилась на встречу и рассказала о «Лабрисе». Помню, как я первый раз шёл в офис организации. Было некомфортно, но при этом было ощущение внутреннего протеста и азарта от того, что я делаю. В 2008 году в интернете ещё не было так много информации об ЛГБТ, а в «Лабрисе» была большая фильмотека и книги. Я пришёл, сказал, что за фильмом, выбрал «Джиа»
, и быстро ушёл.
Затем, уже летом, поехал в лагерь, организованный для лесбиянок и бисексуальных
женщин. Там рассказывали о правах, личном принятии, лидерстве и активизме. Лагерь меня вдохновил, именно после этой поездки я начал волонтёрить на мероприятиях «Лабриса». Мне хотелось во всём помогать этой организации. Она стала частью моей жизни.
С 2011 года я начал подаваться на вакансии в «Лабрис». Когда меня не взяли первый раз, ужасно оскорбился. Потом попробовал второй раз, меня снова не взяли, зато пригласили без конкурса на позицию аутрич-работника – человека, который становится мостиком между организацией и людьми, которые о ней ещё не знают. Это опасная профессия, важно было следить за безопасностью. Всегда можно случайно попасть на гомофобно
настроенного человека. Тогда могут избить или начать преследовать.