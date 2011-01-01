По стене школы ползет огромная трещина.

«Нет, это не землетрясение. Просто здание старое, – качая головой, говорит Максуда Кочорова, директор школы №52 имени Турат Арзыкуловой в Сузакском районе Джалал-Абадской области. – Считай, ему уже век».

Это одна из самых старых школ в Кыргызстане. Изначально первый ее корпус служил железнодорожной станцией. Под школу здание передали в 50-х годах прошлого века. С тех пор здесь мало что изменилось: отопление печное, туалет на улице, вода из колодца… До сих пор над входом висит схема станции. Само здание настолько обветшало, что его признали аварийным с безоговорочным – «использованию не подлежит».

Несмотря на это, школа продолжает работать.

«Два года назад фундамент стал рассыпаться. МЧС заключило, что школу надо закрывать. Но подключились родители – пришли и сами залили камни цементом, укрепили фундамент. И удивлялись, на чем вообще все держалось», – рассказывает директор.
По последним официальным данным, аварийных школ в Кыргызстане насчитывается 204 – это каждая десятая школа в стране. Просто находиться, а тем более учиться в таких помещениях опасно для жизни. Тем не менее в них продолжают проводить уроки.

Мы проанализировали все доступные данные по состоянию и инфраструктуре школ в Кыргызстане, чтобы увидеть полную картину. И она ужасающая. Из двух тысяч школ в стране двести находятся в аварийном состоянии, еще четыреста нуждаются в капитальном ремонте, а подавляющее большинство остальных функционирует без водопроводов, центрального отопления и туалетов.
Последние данные предоставлены на ноябрь 2019 года. Тем не менее и они красноречиво иллюстрируют масштаб катастрофы. Постановление правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы» от 4 мая 2021 года признает проблему и озвучивает еще более страшные цифры:

«Во многих школах состояние инфраструктуры угрожает жизни и здоровью учеников, при этом в них продолжается обучение по причине отсутствия других зданий. Так, 245 школ признаны аварийными, которые должны быть снесены и построены заново. Еще 457 школ республики требуют капитального ремонта кровли, фундамента, стен, водоснабжения, канализации».

А ведь это треть всех школ в стране! Но скорее всего, ситуация намного хуже. В ходе общенациональной оценки безопасности школ и дошкольных образовательных организаций в Кыргызстане еще в 2013 году выяснилось, что более 80% школ в Кыргызстане «структурно небезопасны».

Глубокая трещина на стене старой сельской школы проходит по всей системе среднего образования. Как получилось, что тысячи детей в Кыргызстане учатся в экстремальных условиях? И что должно произойти, чтобы это изменилось?
Портрет аварийной школы
Типичная аварийная школа выглядит так: она разваливается на глазах, по стенам идут трещины от землетрясения или просадки фундамента, с потолка капает дождь, а доски в полу давно прогнили. Такие школы есть в каждом регионе. В среднем это каждая десятая школа по стране. Где-то их больше, где-то – меньше. В Таласской области почти каждая пятая школа находится в аварийном состоянии. А по количеству аварийных зданий школ лидирует Ошская область – там их 65.
Портрет аварийной школы
Типичная аварийная школа выглядит так: она разваливается на глазах, по стенам идут трещины от землетрясения или просадки фундамента, с потолка капает дождь, а доски в полу давно прогнили. Такие школы есть в каждом регионе. В среднем это каждая десятая школа по стране. Где-то их больше, где-то – меньше. В Таласской области почти каждая пятая школа находится в аварийном состоянии. А по количеству аварийных зданий школ лидирует Ошская область там их 65.
Почти все аварийные школы – 192 из 204 – расположены в сельской местности. Большинство из них построены не по типовому проекту. Многие здания сельских школ, как и школа Арзыкуловой, изначально были построены для других нужд: «колхозный сарай, построенный самими жителями», «магазин и контора СельПО», «административное здание совхоза».

Еще больше школ из списка аварийных строили методом «ашара» местные жители. Ашар – добровольное коллективное строительство на добровольные пожертвования. Так в свое время жители решали проблему отсутствия школ. Исследователи подтверждают, что именно равнодушие со стороны государства вынуждает людей идти на крайние меры и строить школы самим. Но это не выход.

Так называемые ашарные школы строятся, как правило, без соблюдения строительных норм, без проекта и неспециалистами. Вместо фундамента – слой камней. Со временем такой фундамент просядет, начнет рассыпаться, и по стенам пойдут трещины. Несколько таких школ уже развалились.

«В то время ашарный метод был модным, а последствия довольно-таки плачевные», – говорит Гульнара Сатымкулова, директор одной из таких аварийных школ в Таласской области.
Из документации по аварийным школам:
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«Школа построена в 1978 году, ашарным методом, объект приспособленный, построен по варианту ОШ-60. Стены и перегородки дощатые, потолок выполнен из фанеры, провисает, полы деревянные, фундамент бутобетонный низкий, дает просадку. Кровля шиферная протекает. Стропильная конструкция непригодна, классных помещений недостаточно. Кабинета для преподавательского состава нет. Столовой нет. Библиотеки нет. Спортзала нет. Актового зала нет. Подсобных помещений нет».
Специалисты неправительственной организации «Булан Институт», занимающейся проектами в сфере образования, в докладе «Строительство и безопасность школ в Кыргызстане: аварийные школы и дети» даже предлагали на государственном уровне запретить строительство школ и других социальных объектов методом ашара. «Школы должны строиться по инициативе и под контролем государства, – пишут авторы. – Если бы государство строило типовые школы по специальному проекту из кирпича с соблюдением всех строительных норм, такие школы прослужили бы долго и надежно».

Но в списке аварийных много и типовых школ. Дело в том, что у государства нет средств на капитальный ремонт. Во многих школах он не проводился со дня сдачи здания в эксплуатацию. Поэтому, несмотря на то, что школы были построены в 1960-1970 годы, сегодня эти здания уже полностью обветшали.

«Устаревшее построение», «по физическим и моральным сторонам использованию не подлежит», пишут в документах. Стихийные бедствия – землетрясения, оползни и сели – добивают школы, но основная причина аварийности – банальный физический износ. 172 школы из 204 уже не подлежат ремонту, там срочно требуется строительство новых зданий.
Занятия в аварийной школе представляют непосредственную угрозу жизни. В прошлом году в Таласской школе №7 во время урока на детей упал обломок потолка. Дети успели увернуться. В том же злополучном классе под пол провалилась учительница. А занятия в нем продолжились – классных комнат в школе и так не хватает.

«Мы учимся на боже упаси», – говорят директора и признаются, что родители боятся отпускать детей в школу. Но у многих нет других вариантов. «Здесь учатся те, кто не имеет возможности уехать». По минимальным расчетам, в таких школах ежедневно учатся около 70 тысяч детей. Но это еще не все.
Школы Кыргызстана мешают учиться и вредят здоровью
Проблема безопасности касается не только аварийных школ. Еще 400 школ в стране нуждаются в капитальном ремонте и не сегодня-завтра могут оказаться в списке аварийных. По разным оценкам, от четверти до трети школ в стране находятся в плачевном состоянии. В этих школах ежедневно учится минимум триста тысяч детей.

Скорее всего, таких школ еще больше, потому что информацию об этом чиновники редко обновляют. Мы соединили все доступные данные в единую базу и нанесли на карту каждую школу. На сегодня это наиболее полная информация по школам в Кыргызстане, но и она нуждается в уточнении. Мы делаем эту базу данных доступной для дальнейших исследований и комментариев. Вы также можете исследовать ситуацию или найти свою школу с помощью интерактивной карты.
Школы Кыргызстана мешают учиться и вредят здоровью
Проблема безопасности касается не только аварийных школ. Еще 400 школ в стране нуждаются в капитальном ремонте и не сегодня-завтра могут оказаться в списке аварийных. По разным оценкам, от четверти до трети школ в стране находятся в плачевном состоянии. В этих школах ежедневно учится минимум триста тысяч детей.

Скорее всего, таких школ еще больше, потому что информацию об этом чиновники редко обновляют. Мы соединили все доступные данные в единую базу и нанесли на карту каждую школу. На сегодня это наиболее полная информация по школам в Кыргызстане, но и она нуждается в уточнении. Мы делаем эту базу данных доступной для дальнейших исследований и комментариев. Вы также можете исследовать ситуацию или найти свою школу с помощью интерактивной карты.
Почти половина всех школ, где требуется капитальный ремонт, приходится на Джалал-Абадскую и Ошскую области. Но в относительном значении хуже всего ситуация опять же в Таласской области: там почти трети школ требуется капитальный ремонт. С учетом аварийных, можно сказать, половина школ в Таласской области находится в бедственном положении.

А есть города и районы, в которых все или почти все школы фактически на грани разрушения. Например, в Сулюкте все девять школ города требуют капитального ремонта. Среди районов абсолютным лидером в антирейтинге стал Чуйский район: там пять из шести школ нуждаются в капитальном ремонте, а одна находится в аварийном состоянии. С помощью интерактивной таблицы вы можете найти свой район или город и проверить ситуацию в нем.
Учиться в таких школах опасно и для здоровья. Деревянные полы гниют, крыша течет, потолки и стены черные от сырости. «У нас вода стояла под два метра. Многие учителя болеют, ученики тоже», – говорят в школе имени Усенбаева в селе Мирмахмудов Ошской области. Зимой бывает особенно сложно.

«Зимой в этом классе мы стараемся не проводить занятий – если он отапливается, мы задыхаемся. Дым по всей школе, в коридоре ничего не видно. Приходится выбирать: или тепло, но нечем дышать, или есть чем дышать, но холодно. Обычно мы выбираем второе. И дети, и мы сами часто болеем», – рассказывают в средней школе имени Юсупа Абдрахманова в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

Разумеется, от всего этого страдает и качество образования. Из-за болезней дети пропускают уроки, а во время занятий жалуются на дым и холод. Из-за того, что свет плохо проникает в окна, у детей болят глаза. При этом почти каждая школа переполнена, дети учатся в три смены, сидят по три человека за партой. Связь между инфраструктурой школ и успехами детей в учебе подтверждают и исследования.

Эти проблемы есть почти во всех школах Кыргызстана. По данным за 2011 год, только в 13% школ проведено центральное отопление. Остальные отапливались в основном углем или электричеством, 16% школ вообще не имели никакой системы отопления. В более чем 86% школ не была установлена система пожарной сигнализации.

Только в 183 школах были обустроены внутренние туалеты, и большинство этих школ находилось в столице. Многие данные по материально-техническому состоянию школ с тех пор не обновлялись, что тоже говорит о безразличии к вопросу со стороны государства.
Согласно закону «Об образовании», государство гарантирует гражданам право на бесплатное общее среднее образование и должно создать для этого «необходимые социально-экономические условия», то есть в том числе взять на себя обязательства по строительству и ремонту школ. Но по факту этого не происходит.
​​В 2009 году учителя из Карасууйского района Ошской области обратились к тогдашнему главе государства Курманбеку Бакиеву с требованием принять срочные меры для решения проблем начального и среднего образования. Учителя заявили, что большая часть школьных зданий в сельской местности не отвечает стандартам строительства, требованиям пожарной безопасности и санитарии. В своем обращении карасууйские учителя писали: «Каждый день наши дети занимаются в неприспособленных помещениях, в которых холодно и сыро. Сегодня в обществе мы наиболее ущемленные и униженные граждане. Мы вынуждены решать наши проблемы сами, потому что нас игнорируют. Правительство давно о нас забыло, а общество закрывает глаза на наше плачевное положение».

Три года назад «Булан Институт» направил обращение тогдашнему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. В нем он призвал в срочном порядке решать проблемы в школах, так как «в противном случае в течение 10-15 лет школьная образовательная система может потерпеть крах».

Министерство образования и науки Кыргызстана признает, что «специализированные современные, отремонтированные здания для учебного процесса» влияют на качество образования, что это прямая задача государственной политики в области образования. Тем не менее, в плане развития образования до 2040 года улучшение инфраструктуры не прописано.

Почему так происходит?
«Пишите письма»
«Вчера, когда шел дождь, я думала, здесь обвалится, – показывает на покосившийся учебный корпус Динара Касымалиева, директор школы №41 имени Мансура Ибраимова в Узгенском районе Ошской области. – Нет смысла скрывать это. Наоборот, надо показывать. Пусть все видят».

Но аварийные школы – далеко не новость для государства. Этот вопрос возникает на каждой встрече кандидатов с избирателями, особенно в районах и селах, где главы айыл окмоту или директора школ показывают заключение об аварийном состоянии и просят построить новую школу. Отправляют они и письменные запросы. На такие просьбы у правительства есть дежурный ответ: вопрос вы поднимаете важный, острый, когда у нас будет возможность, мы обязательно рассмотрим.

«Когда я получаю сообщение насчет аварийных школ, я сам иду к премьер-министру, – говорит Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша и заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. – Премьер говорит, мол, хорошо-хорошо, давай, оставь письмо, мы это рассмотрим. Я говорю, нет, поставьте визу. Дайте мне сразу это письмо. И вот ставит премьер-министр визу, а я сразу беру его и иду к министру финансов. Тот говорит: хорошо, мы рассмотрим. Я говорю, нет, давайте я занесу письмо исполнителю. А исполнитель там – это заведующий отделом или эксперт. Я иду туда. Там мне говорят, депутаты к нам не ходят, но давай свое письмо. Вот если так работаешь, тогда можно найти деньги. Но многие депутаты или директора школ просто пишут письма и эти письма могут остаться не рассмотренными».

«У нас в селе нет высокопоставленных чиновников. Откуда выходит депутат – там и строится новая школа, а у нас нет таких, поэтому и не строится», – сокрушенно говорит Акбарали Ажимаматов, директор аварийной школы «Арал» в селе Мирмахмудов Ноокатского района Ошской области.

К сожалению, он совершенно прав. «В некоторых районах, откуда много депутатов, требуют [новых школ]. И им строят! А например, на районы Чуйской области, откуда не избран ни один депутат, правительство не очень обращает внимание», – подтверждает слова директора Жанар Акаев. В его родном селе школа построена. Другим селам, выходит, не так повезло.

В 2015 году средней школе №60 имени Каныбека Абдылдаева в селе Таш-Арык Кара-Сууйского района Ошской области пообещали построить новое здание. Выделили деньги, вырыли котлован и залили фундамент. Потом деньги закончились.
«Пишите письма»
«Вчера, когда шел дождь, я думала, здесь обвалится, – показывает на покосившийся учебный корпус Динара Касымалиева, директор школы №41 имени Мансура Ибраимова в Узгенском районе Ошской области. – Нет смысла скрывать это. Наоборот, надо показывать. Пусть все видят».

Но аварийные школы – далеко не новость для государства. Этот вопрос возникает на каждой встрече кандидатов с избирателями, особенно в районах и селах, где главы айыл окмоту или директора школ показывают заключение об аварийном состоянии и просят построить новую школу. Отправляют они и письменные запросы. На такие просьбы у правительства есть дежурный ответ: вопрос вы поднимаете важный, острый, когда у нас будет возможность, мы обязательно рассмотрим.

«Когда я получаю сообщение насчет аварийных школ, я сам иду к премьер-министру, – говорит Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша и заместитель председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. – Премьер говорит, мол, хорошо-хорошо, давай, оставь письмо, мы это рассмотрим. Я говорю, нет, поставьте визу. Дайте мне сразу это письмо. И вот ставит премьер-министр визу, а я сразу беру его и иду к министру финансов. Тот говорит: хорошо, мы рассмотрим. Я говорю, нет, давайте я занесу письмо исполнителю. А исполнитель там – это заведующий отделом или эксперт. Я иду туда. Там мне говорят, депутаты к нам не ходят, но давай свое письмо. Вот если так работаешь, тогда можно найти деньги. Но многие депутаты или директора школ просто пишут письма и эти письма могут остаться не рассмотренными».

«У нас в селе нет высокопоставленных чиновников. Откуда выходит депутат – там и строится новая школа, а у нас нет таких, поэтому и не строится», – сокрушенно говорит Акбарали Ажимаматов, директор аварийной школы «Арал» в селе Мирмахмудов Ноокатского района Ошской области.

К сожалению, он совершенно прав. «В некоторых районах, откуда много депутатов, требуют [новых школ]. И им строят! А например, на районы Чуйской области, откуда не избран ни один депутат, правительство не очень обращает внимание», – подтверждает слова директора Жанар Акаев. В его родном селе школа построена. Другим селам, выходит, не так повезло.

В 2015 году средней школе №60 имени Каныбека Абдылдаева в селе Таш-Арык Кара-Сууйского района Ошской области пообещали построить новое здание. Выделили деньги, вырыли котлован и залили фундамент. Потом деньги закончились.
У правительства есть такой метод. Вы могли видеть в регионах эти самые котлованы, иногда и стены тоже поднимут. А потом приходит зима, и все это стоит под дождем и снегом и портится, потому что деньги закончились. Это только расход, деньги на ветер, потому что потом все надо строить заново. Они любят выделить три миллиона и все на этом. Чтобы от них отстали, они откупаются такой суммой и создают иллюзию работы, но ничего до конца не доводится.

Жанар Акаев
Депутат Жогорку Кенеша

Жанар Акаев
Депутат Жогорку Кенеша
У правительства есть такой метод. Вы могли видеть в регионах эти самые котлованы, иногда и стены тоже поднимут. А потом приходит зима, и все это стоит под дождем и снегом и портится, потому что деньги закончились. Это только расход, деньги на ветер, потому что потом все надо строить заново. Они любят выделить три миллиона – и все на этом. Чтобы от них отстали, они откупаются такой суммой и создают иллюзию работы, но ничего до конца не доводится.
На строительство новых школ нужны миллионы, а их в бюджете нет. Строительство каждой школы оценивается примерно в 60 миллионов сомов. По самым скромным подсчетам, чтобы «закрыть» проблему аварийных школ, необходимо от 7,5 до 10 миллиардов сомов. Ежегодный бюджет Министерства образования – около 27 миллиардов сомов. Но львиная доля этих средств – больше 80% – уходит на зарплаты. Именно республиканский бюджет должен закрывать расходы на капитальный ремонт, но этих денег просто нет.

«У нас депутаты стоят в очереди к арабским фондам и просят построить в селе школу, – говорит Акаев. – Когда президентом был Жээнбеков, я к нему зашел и сказал, что в Алайском районе нужно построить сельскую школу, давайте внесем это в план. Он ответил, что из бюджета не обещает, но поговорит с арабами. То есть, у нас даже президент страны ждал от иностранных фондов, чтобы они построили школы».

Некоторые директора уже не надеются на государство, они научились сами составлять заявки и отправлять их в международные проекты. Но это скорее исключение из правил.
30 тысяч сомов на ремонт
Школа №69 в селе Домор Сузакского района Джалал-Абадской области, 1963 года постройки, изначально колхозный сарай, построенный самими жителями. По заключению МЧС, использованию не подлежит. На строительство нового корпуса нужно, по официальным данным, 25 миллионов сомов. Но из бюджета каждый год выделяют только 20-30 тысяч сомов на ремонт. Этого хватает только на то, чтобы заделать трещины шпаклевкой.

Такая ситуация имеет место по всей стране. Еще в 2011 году капитальные вложения в сектор образования по регионам Кыргызстана составляли около 1% от необходимой суммы. С тех пор ничего не изменилось. И сегодня директора и учителя сами замазывают трещины на разваливающихся стенах школ. Но некоторые трещины просто невозможно замазать.
30 тысяч сомов на ремонт
Школа №69 в селе Домор Сузакского района Джалал-Абадской области, 1963 года постройки, изначально колхозный сарай, построенный самими жителями. По заключению МЧС, использованию не подлежит. На строительство нового корпуса нужно, по официальным данным, 25 миллионов сомов. Но из бюджета каждый год выделяют только 20-30 тысяч сомов на ремонт. Этого хватает только на то, чтобы заделать трещины шпаклевкой.

Такая ситуация имеет место по всей стране. Еще в 2011 году капитальные вложения в сектор образования по регионам Кыргызстана составляли около 1% от необходимой суммы. С тех пор ничего не изменилось. И сегодня директора и учителя сами замазывают трещины на разваливающихся стенах школ. Но некоторые трещины просто невозможно замазать.
«Эта трещина опасна тем, что проходит по несущей стене. На этой плите все держится, понимаете? Следующий год, говорят, будет сейсмоопасный. Случись землетрясение выше четырех баллов – здание школы рухнет. Хорошо, если это произойдет ночью».
«Эта трещина опасна тем, что проходит по несущей стене. На этой плите все держится, понимаете? Следующий год, говорят, будет сейсмоопасный. Случись землетрясение выше четырех баллов – здание школы рухнет. Хорошо, если это произойдет ночью».
В Ноокатской районной художественной школе имени Садыкова развешаны пейзажи, портреты и другие работы учеников. Они не только радуют глаз, но и закрывают огромные трещины, которые идут по всему зданию. «Это мы, чтобы закрыть наши раны. Раз! – и спрятали. Но все это когда-нибудь рухнет, тогда уже поздно будет».

«Когда все упадет, тогда, что ли, вопрос сдвинется с места?» вопрошают директора аварийных школ.

«Чтобы правительство выделило деньги и построило новые школы, обязательно должно произойти что-то ужасное – авария, не дай бог. Вот тогда у них будет паника», соглашается Жанар Акаев.

Многие директора, устав ждать, идут во власть. Гульнара Сатымкулова уже не первый год является депутатом местного кенеша. Она привыкла перекрикивать других при обсуждениях бюджета:

«Такие вопросы там надо решать. Им нужны спортивные мероприятия, улаки (национальные игры), какие-то юбилейные даты. Я говорю: ничего не знаю, давайте, выделяйте нашим деткам, почему они в сырости должны учиться, где полы проваливаются. Завтра больное поколение придет, какие вам тогда улаки? Давайте будем думать о будущем поколении».
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