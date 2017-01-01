Очереди и ссоры в четыре утра

Семья у Жыпар довольно большая: три сына-школьника и младшая дочка, которой только недавно исполнилось пять лет. Дети — ее главные помощники. Жыпар с гордостью рассказывает, что они очень стараются помогать маме, а их главная мечта — «чтобы урожай был хорошим».
«Когда дети были маленькими, мы не выращивали ничего. В то время остро стояла проблема поливной воды. Не только у нас, но и у соседей, почти все поля высохли. Теперь дети выросли, помогают мне, так и возобновили работу на поле», — говорит Жыпар.
Площадь их участка — полтора километра. Кукуруза не кормит семью напрямую — она не идет на продажу. Семья Жыпар использует урожай, как корм для скота. А еще, в отличие от, например, картошки, кукуруза не требует такого тяжелого физического труда.
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Свой «рабочий день» Жыпар начинает каждый день примерно в пять утра. Проснувшись, она первым делом идет доить корову. Потом будит детей-школьников, подает чай и провожает их в школу. После этого Жыпар торопится скорее начать работу в поле.
Каждый день Жыпар собирает в дорогу перекус: два кусочка хлеба, чай в термосе и варенье. Если вдруг она не сможет вернуться домой в обеденное время, это скромное угощение и будет ее обедом.
«Во-он там, далеко в селе стоит мой дом», — она машет рукой в сторону. От дома до поля примерно 30 минут пешком.
Одно из первых правил земледелия — прийти на поле до восхода солнца, потому что важно успеть начать полевые работы в прохладное время суток.
«До полудня, до наступления жары, я работаю в поле, потом возвращаюсь домой. После обеда приступаю обратно к работе. Это позволяет немного отдохнуть», — говорит Жыпар.