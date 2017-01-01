Очереди и ссоры в четыре утра

На 15 соток земли у Жыпар уходит примерно 7-8 килограмм семян. Через месяц после посева, кукуруза начинает подниматься из под земли. В это время нужно удобрять ее азотом, а после — обязательно полить, чтобы земля могла впитать азот. Так кукуруза будет расти быстрее.



Важность полива посевов замечают по сухости стебля. До созревания поливают в общей сложности по 5-6 раз — в основном это делается летом. Осенью, желательно до конца сентября, уже нужно собрать урожай.



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В селе Борбаш (или Кайрагач, как его называют другие жители) поливная вода течет через трубы и арычные лотки из канала Найман. Но так было не всегда: буквально несколько лет назад жителям приходилось идти пешком по шесть километров, чтобы переправить воду из другого ближайшего канала.



Арычные лотки в то время были в плохом состоянии. Жыпар с соседями как могли старались залатать дыры в них: для этого они накладывали кийизы, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Но при сильном течении это не особо помогало им.



Первый и второй полив самые важные, и именно в это время, по словам Жыпар, больше всего споров и разногласий между жителями села.



Сама Жыпар вставала в четыре утра, чтобы успеть занять очередь на полив. Несмотря на такой ранний час, в это время возле арыка уже собиралось много людей. Ее менее расторопные соседи, которые просыпалась только к пяти утра, оказывались последними в очереди. Невыспавшиеся и злые, они начинали ругаться.



«Мы говорили другим: "вы спали аж до 5-6 часов, а теперь хотите воду? Приходите завтра, либо мы сейчас будем бесконечно спорить, либо воду будет "пить" попросту сам арык" и стояли, охраняли до обеда», — рассказывает Жыпар.

